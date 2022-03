Seksvragen aan Sanderijn: “Het weerzien met mijn ex gaf me zin in seks. Hoe kan dat?”

Laila (50): “Ik ben de afgelopen 15 jaar heel gelukkig met mijn man. We wonen samen en hebben twee lieve kinderen. Maar ons seksleven is ook een beetje ingedut. Vorige week kreeg ik ineens via Facebook een bericht van een ex uit een ver verleden. Met hem had ik een korte, maar zeer gepassioneerde relatie voordat ik mijn man leerde kennen. Ik liet me verleiden om hem weer te ontmoeten en het klikte meteen. Het was als vanouds. Ik voelde me daarna weer op en top vrouw. Hij had aandacht voor me, vond me mooi en aantrekkelijk, kortom: hij liet me voelen dat ik heel bijzonder was. Ik liep op wolkjes daarna. Dat gevoel van aantrekkelijk zijn voor een man had ik in geen jaren meer gehad. En doordat ik me weer zo aantrekkelijk voelde, had ik heel veel zin in seks. Dat gebeurde niet. Maar wel ’s avonds toen ik thuis kwam, met mijn eigen man.”

Sanderijn: “Aha... je bloed begon weer te stromen.”

Laila: “Ja, precies, dat was het. De seks was heel fijn, en mijn man was verbaasd, waar ineens die passie vandaan kwam. Ik vertelde hem toen wat er was gebeurd en daar werd hij heel kwaad over. En nu hebben we een probleem. Hij verwijt me dat ik alleen maar seks wilde omdat ik opgewonden was geworden van die ex en niet van hem. Hij voelde zich erg gekrenkt in zijn ego, maar ook jaloers.”

Sanderijn: “En is dat ook zo? Werd je opgewonden van je ex?”

Laila: “Nee, totaal niet. Ik wil ook niks met die ex. Dat is voorbij, de relatie die we vroeger hadden is over en uit, en liep destijds niet goed voor mij af. Maar hij was en is wel in staat me mezelf weer aantrekkelijk te laten voelen. En dat gevoel maakte me erg blij.”

Sanderijn: “En daardoor werd je ook weer makkelijker opgewonden. Dat je man zich gekrenkt voelt, is te begrijpen maar niet helemaal terecht. Laat ik het zo uitleggen: voor sommige mensen zijn ‘aandacht hebben voor elkaar, interesse tonen in de ander en echt communiceren’ belangrijke voorwaarden om je ‘gezien en gehoord’ te voelen en om daarna ook meer open te staan voor de seksuele prikkels waarvan je opgewonden raakt. Seksuele prikkels komen niet uit de lucht vallen. Daarvoor moet een mens ook open staan. Pas als aan een aantal voorwaarden, die voor iedereen verschillend zijn, wordt voldaan, kunnen mensen weer gevoelig worden (of open staan) voor die seksuele prikkels, zoals een aanraking, een blik, het zien van iemands lichaam of gewoon een fantasie. De voorwaarden die daarvoor nodig zijn, zijn in jouw geval: gezien en gehoord worden. Iemand anders heeft misschien eerst een gevoel van waardering nodig of een romantische sfeer in huis, weer een ander wil eerst goed uitgeslapen zijn, enzovoort.”

Laila: “Precies. Gezien en gehoord voelen was dus precies wat ik voelde bij mijn ex toen we elkaar weer ontmoetten.”

Sanderijn: “Dat gevoel dat jouw ex je gaf maakte bij jou opwinding los, niet voor je ex, maar voor je eigen man. Dat moet je eigen man goed begrijpen. Jij hebt er bewust voor gekozen om je opwinding met je man te delen en niet met je ex. Dat had namelijk ook nog gekund. Er is dus geen reden voor je man om jaloers te zijn. Als iemand opgewonden wordt van het zien van sexy films, een fantasie of een toevallige aanraking van een andere persoon, wil deze persoon niet altijd seks met die ander of met de vrouwen in die films. Hij kiest voor jou. Dat heb jij nu ook gedaan.”

Laila: “Maar ik denk dat hij zich ook zo voelt omdat hij besefte dat hij niet in staat was mij me zo te laten voelen. Dat dat een andere man wel lukte, voelt voor hem als falen.”

Sanderijn: “Ja, dat kan ik begrijpen. Maar dat hoeft-ie jou dan niet te verwijten. Het zou goed zijn als hij kan bedenken hoe hij jou je weer sexy kan laten voelen.”

Laila: “Dat zou ik wel willen. En hij hopelijk ook.”

Sanderijn: “Jij kunt hem helpen om daarachter te komen. Jij weet nu waaraan jij behoefte hebt. Maar zou je hem ook kunnen vragen waaraan hij behoefte heeft. Wat zou hij willen om jullie ingedutte seksleven weer wat te doen opvlammen?”

Laila: “Dat ga ik hem zeker vragen. Weet je wat? Ik neem hem de volgende keer mee.”