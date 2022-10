Seksvragen aan Sanderijn: “Hoe zorg ik ervoor dat mijn man meer aandacht aan mij besteedt tijdens de seks?”

Dirkje (48 jaar): “Ik zou het zo fijn vinden als mijn man ook wat meer aan mij denkt wanneer we seks hebben. Hij is erg bezig met zichzelf en als hij klaarkomt, vraagt hij soms of ik het ook fijn heb gehad. Maar ja, zo ‘fijn’ is het dus niet altijd voor mij, eerlijk gezegd.”

Sanderijn: “Wat is er precies niet fijn?”

Dirkje: “Dat ik niet altijd klaarkom en hij wel. Hij denkt geloof ik dat het bij mij vanzelf gaat. En dat is niet zo. Ik weet (en dat is ook wat ik vaak bij jou lees), dat vrouwen niet of zelden klaarkomen als er alleen gepenetreerd wordt. En dat het voor vrouwen daarom belangrijk is dat tijdens de penetratie ook hun clitoris wordt gestimuleerd. Klopt, toch?”

Sanderijn: “Dat klopt helemaal. Maar het stimuleren van de clitoris hoeft niet alleen tijdens de penetratie te gebeuren. Dat kan ook ervoor of erna. Het is aan jullie om te kijken wat voor jullie beide het beste is. Het heen en weer bewegen van de penis in de vagina is iets waar vaak alleen een man van klaarkomt. De meeste vrouwen niet. Tenzij zij in staat zijn tijdens de penetratie hun bekken zodanig te bewegen dat ook de clitoris aangeraakt wordt. Maar dat is niet gemakkelijk. Er is ook een andere methode, ‘coital alignment technique’ (CAT) genaamd. Hierbij gaat een vrouw op haar man zitten tijdens de penetratie, en beweegt haar bekken naar voren, zodat er een grotere kans is dat haar clitoris over het schaambeen van haar partner beweegt.”

Dirkje: “Oké, dat kan ik ook een keer proberen. Maar eigenlijk zou ik willen dat mijn man wat moeite doet om het voor mij ook fijn te maken.”

Sanderijn: “Wat zou je willen dat hij doet?”

Dirkje: “Met zijn vinger of met zijn tong over mijn clitoris gaan, zodat hij meehelpt om mij tot een orgasme te brengen. Bijvoorbeeld nadat hij is klaargekomen, of misschien vlak voor hij wil penetreren.”

Sanderijn: “Je kunt dat natuurlijk ook zelf doen.”

Dirkje: “Ja, dat kan, en dat doe ik soms ook wel, maar ik vind het leuker en lekkerder als hij het doet. Ik heb hem al eens uitgelegd wat hij dan moet doen, en hij heeft het wel eens geprobeerd, met zijn vingers, maar het gaat dan te snel, te hard of juist weer te langzaam. Hij is ongeduldig en zegt dan zoiets als: ‘Lukt me niet, doe het zelf maar’. Dat vind ik jammer. Ik zou willen dat hij er een keer alle tijd voor neemt.”

Sanderijn: “Misschien komt het omdat hij niet goed weet wat hij wel of niet moet doen om de seks ook lekker te maken voor jou. Hebben jullie het daar wel eens over gehad?”

Dirkje: “Zelden. Hij is niet zo’n prater en ik durfde er op een gegeven moment niet meer over te beginnen. Is er niet een cursus die we samen kunnen volgen?”

Sanderijn: “Die zijn er zeker. De sekswinkel Mail&Femaile geeft workshops in hun winkel voor stellen om samen bepaalde technieken te leren. De cursussen zijn altijd met kleren aan en de uitleg en de vaardigheden worden geleerd met hulpstukken. Zo is er een cursus ‘aftrekken’, ‘vingeren’ of ‘orale seks’. De cursussen kunnen ook online gevolgd worden, dus je hoeft niet per se naar Amsterdam. Kijk eens op hun website of op de website van The Love Academy. De cursussen zijn heel gebruiksvriendelijk, en deelnemers zijn erg enthousiast. Zou dat iets voor jullie zijn?”

Dirkje: “Dit klinkt zeker goed. Ik zag op internet dat je al snel op een pornowebsite terecht komt als je iets meer wilt leren over vingeren. En porno willen we allebei niet.”

Sanderijn: “Dan zou ik zeker eens kijken of jullie hieraan mee kunnen doen, want iets meer aandacht voor elkaar tijdens de seks maakt het voor jullie allebei veel plezieriger.”