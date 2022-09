Seksvragen aan Sanderijn: “Ik heb geen zin in snelle seks maar mijn man wel”

Jolie (46 jaar): “Wij zijn nu tien jaar samen en hebben twee lieve kinderen en ik ben echt heel gelukkig met mijn relatie en mijn gezin. Maar met de seks gaat het niet altijd goed.”

Sanderijn: “Wat gaat er precies niet goed, kun je dat uitleggen?”

Jolie: “Mijn man houdt van ‘vluggertjes’, even snel seks voordat we uitgaan of naar ons werk moeten. Ik vond dat vroeger leuk, maar de laatste jaren niet meer. Sterker nog, het begint ook nog eens steeds vaker pijn te doen. Dan probeer ik maar even door te zetten en soms wordt het wat beter, maar meestal blijft het pijn doen en hoop ik er snel vanaf te zijn.”

Sanderijn: “Dat klinkt niet goed. Kun je me vertellen hoe de laatste keer seks met je partner ging?”

Jolie: “Meestal gaat het zo: een paar keer in de week gaat hij sporten na het werk. Na het douchen thuis komt-ie met alleen een handdoekje om de keuken in (de kinderen zitten in hun kamer) en begint me te zoenen en mijn borsten aan te raken. Binnen no time is zijn hand in mijn broek en wil hij seks.”

Sanderijn: “En wat vind jij ervan als het zo gebeurt?”

Jolie: “Niet leuk, dus. Ik ben net aan het koken of iets anders aan het doen. De meeste keren dat hij seks wil ben ik totaal niet voorbereid en gaat het me allemaal te snel. Hij houdt van snelle seks, zegt hij. Ik niet.”

Sanderijn: “Precies, daar zit dan ook het probleem. Hij heeft zin maar is waarschijnlijk al een tijdje opgewonden, maar jij bent met hele andere dingen bezig geweest. Als je pijn voelt bij de seks, is dat in de meeste gevallen een teken dat jouw lichaam nog niet zover is. Het zou kunnen dat hij in de uren ervoor al een tijd aan opwindende dingen zit te denken waardoor zijn niveau van opwinding, tegen de tijd dat hij uit de douche stapt zo hoog is dat hij zin heeft in seks. Jij bent in diezelfde uren daarvoor met andere dingen bezig geweest (je werk of met de kinderen, etc). Weinig opwinding betekent dat jouw lichaam zich niet heeft voorbereid op leuke seks. Even aan je borsten zitten is waarschijnlijk niet genoeg. Als je al wat langer een relatie hebt, duurt het in de regel ook wat langer om opgewonden te raken. Kun je mij vertellen wat jij nodig hebt om zin te krijgen?”

Jolie: “Tja… dat vind ik best moeilijk hoor. Daar heb ik nooit zo over nagedacht. Ik dacht dat dat vanzelf ging. Bijvoorbeeld als hij mij aanraakt?”

Sanderijn: “Nee, opwinding gaat niet vanzelf. Zin in seks komt niet zomaar uit de lucht vallen. Seksuele opwinding is een heel proces tussen verschillende mentale en lichamelijke schakels waar mensen zich doorgaans niet zo bewust van zijn tot ze merken dat ze echt zin hebben. Het begint met seksuele prikkels. Dat zijn zintuigelijke prikkels die de hersenen een seintje geven dat we iets opwindend vinden. Zintuigelijke prikkels kunnen van alles zijn: iets wat we ruiken (bijvoorbeeld de lichaamsgeur van onze partner), zien (een lichaam of iets wat we op tv of internet zien, maar het kan ook een herinnering zijn of een fantasie), horen (een stem, een opwindend verhaal) of voelen (bepaalde aanrakingen op je lichaam). Zodra de hersenen zulke seksuele prikkels registreren, worden er in het lichaam allerlei processen in gang gezet. Je bloed gaat sneller stromen, met name naar de geslachtsdelen. Je pupillen worden groter, tepels worden harder, huid wordt gevoeliger. Het stromen van het bloed naar de geslachtsdelen heeft bij een man tot gevolg dat hij een erectie krijgt. Bij vrouwen betekent het dat haar clitoris groter wordt en haar vulva vochtiger. Sommige vrouwen voelen het bloed in hun vulva kloppen.

Mannen hebben natuurlijk vrij snel door dat ze een erectie krijgen. Ze worden zich bewust van hun opwinding en krijgen zin in seks. Of ze daar dan meteen iets mee willen doen, hangt af van de situatie en soms is het beter om even te wachten tot er een beter moment is (bijvoorbeeld wanneer hij naar bed gaat). Zo kan een man al een tijdlang in een bepaalde staat van lichte opwinding zijn maar daar pas iets mee willen doen als hij vindt dat het moment er het geschiktst voor is. Vrouwen zijn zich echter vaak veel minder snel bewust van hun opwinding. Ook uit onderzoek weten we dat heel veel vrouwen zich nauwelijks bewust zijn van wat er in hun lijf gebeurt bij opwinding, maar ook geen weet hebben van wat hen seksueel prikkelt. De duidelijkste lichamelijke reactie op een seksuele prikkel is bij een vrouw het vochtig worden van haar vulva. Als dat niet of niet voldoende gebeurt, is zij niet genoeg opgewonden. En dan is er maar één advies: geen penetratie. Althans nóg niet. Als een man geen of onvoldoende erectie heeft gaat hij ook niet penetreren. Dan zal hij dingen willen doen waarvan hij weet dat dat zijn opwinding (én zijn erectie) vergroot (aanraken, strelen, fantaseren, etc). Dat is dus iets wat vrouwen ook zouden kunnen doen als ze merken dat ze nog niet vochtig genoeg zijn.

Jolie: “Ik snap het, Sanderijn. Als ik nog niet vochtig ben, maar best wil vrijen met hem, moeten we dus meer dingen doen die ik lekker vind.”

Sanderijn: “Precies. Als je niet vochtig bent maar wel wil vrijen, hoef je echt niet te stoppen, je kunt nog heel wat meer doen samen dat ook opwindend is. Maar met penetreren moet je wachten. Pijn is echt een ‘no-go’-signaal voor penetratie. Probeer te ontdekken wat jullie beiden nog meer lekker vinden om te doen. Maar dat gaat meestal wat meer tijd kosten dan je neemt voor snelle seks.”