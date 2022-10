Seksvragen aan Sanderijn: “Ik heb vaginisme, maar wil graag zwanger worden. Kan dat?”

Mila (40 jaar): “Beste Sanderijn, ik ben 15 jaar samen met mijn partner en we hebben het goed. Een kind zou ons geluk compleet maken, maar ik heb nog nooit een penis in mijn vagina gehad. We zijn allebei heel tevreden over ons seksleven. Zowel hij als ik vinden het geen enkel probleem om seks te hebben op andere manieren, maar penetreren lukt bij mij gewoon niet.”

Sanderijn: “Wat goed dat jullie andere manieren hebben gevonden om samen op een leuke manier seks te hebben.”

Mila: “Gelukkig wel. Ik ben ooit in behandeling geweest voor mijn vaginisme. Ik moest toen oefenen met staafjes inbrengen in mijn vagina, maar dat vond ik een drama. Ik ben ermee gestopt. We hebben op andere manieren leuke seks, maar nu we een kinderwens hebben worden we er toch mee geconfronteerd. Ik moet er niet aan denken weer een heel traject in te moeten voor mijn vaginisme, omdat we zo graag een kind willen.”

Sanderijn: “Er is geen sprake van schuld of ‘in gebreke blijven’ in het geval van vaginisme. Zeker niet omdat jullie er beiden geen enkel probleem mee hebben of van maken. Er is duidelijk van beide kanten geen enkele behoefte om daaraan iets te veranderen. Wees trots dat jullie hebben ontdekt dat er zoveel meer manieren zijn om seksueel plezier met elkaar te beleven. En dat jullie allebei heel tevreden zijn met dit seksleven. Houden zo. Daarnaast kan ik je geruststellen: om zwanger te worden, is penetratie niet per se nodig. Ook hoef je niet naar een specialist om op een kunstmatige manier zwanger te raken. Het is allemaal heel simpel zelf te doen, liefst op het juiste moment in je cyclus. Het enige dat je nodig hebt is een pipetje, een klein spuitje (zonder naald) of een druppelaar. Hierin vangen jullie wat sperma op dat je partner produceert bij een orgasme. Het is belangrijk dat dat sperma zo vers mogelijk is, je kunt het niet dagen in een ijskast bewaren. Je gebruikt het dus meteen na het klaarkomen. Je kunt het pipetje met wat sperma tegen de opening van je vagina leggen en het sperma naar binnen laten druppelen. Als jij het zelf doet, heb je controle over hoe ver het pipetje naar binnen gaat. Het is zelfs mogelijk om met een vinger wat sperma een klein stukje in je vagina te brengen. Er is niet veel nodig om zwanger te worden. Blijf daarna 10 minuten liggen met je billen en benen wat hoger, op een kussen bijvoorbeeld. Om een bevruchting makkelijker te maken, is het belangrijk dat je eerst checkt wat jouw moment van eisprong is. En op die meest vruchtbare dag breng je het sperma in. Weet je wanneer je eisprong is?”

Mila: “Ik ben heel onregelmatig ongesteld.”

Sanderijn: “Dan zou ik een van de vele ovulatietesten gebruiken die te koop zijn gewoon bij de apotheek of drogist. Die zijn doorgaans heel betrouwbaar. Op de dagen dat jij het meest vruchtbaar bent volgens de test, kun je samen met je partner de bevruchting zelf uitvoeren.”

Mila: “Stel dat ik zwanger word, hoe moet dat dan tijdens de zwangerschap en bevalling met mijn vaginisme?”

Sanderijn: “Ook daarover hoef je je geen zorgen te maken. We weten uit onderzoek dat vrouwen met vaginisme doorgaans geen probleem hebben met een vaginale bevalling. Er gaat immers niets ‘in’, alleen ‘uit’. Mocht dat wel zo zijn, dan houdt een gynaecoloog of vroedvrouw daar rekening mee. Sowieso is het goed om, zodra je zwanger bent, je vaginisme te bespreken met de verloskundige of gynaecoloog. Deze kan er dan rekening mee houden als er tijdens de ontsluiting getoucheerd moet worden om te meten hoe ver de ontsluiting is gevorderd. Dat gebeurt doorgaans met de vingers in de vagina. Als ze weten dat jij dat niet wilt, kunnen ze dat honoreren. Verder is er tijdens de hele zwangerschap geen inwendig onderzoek nodig.”

Mila: “Dat klinkt allemaal helemaal niet moeilijk en lastig! Nu alleen nog ‘even’ zwanger worden.”

Sanderijn: “En probeer dat moment van zwanger worden, de conceptie dus, niet al te medisch of kunstmatig te maken. Probeer het hele proces met het pipetje in jullie liefdesspel op te nemen. Dan zul je zien dat het inbrengen ook wat makkelijker gaat.”