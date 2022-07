Patries (39): “Sanderijn, ik merk dat ik steeds minder zin in seks heb de afgelopen jaren. Dat begint nu best wel een probleem te worden, want mijn partner wil nog steeds een paar keer per week. Het erge is, dat ik gemerkt heb dat als ik een paar glazen alcohol op heb, mijn weerstand verdwijnt en de seks moeiteloos gaat. Maar we hebben twee kleine kinderen en een paar keer per week drinken kan gewoon niet als je de volgende dag weer vroeg op moet en allebei een druk leven hebt.”

Sanderijn: “Hoe lang hebben jullie een relatie?”

Patries: “Meer dan vijftien jaar. We hebben elkaar leren kennen tijdens het laatste jaar van onze studie.”

Sanderijn: “Ik neem aan dat jullie met twee kleine kinderen ook een druk leven hebben. Werken jullie ook allebei?”

Patries: “Jazeker. Allebei 32 uur in de week, zodat we er ook een dag in de week voor de kinderen zijn. Druk dus, heel druk.”

Sanderijn: “En hoe ging het met de seks tussen jullie in het begin, toen er nog geen kinderen waren?”

Patries: “Heel goed, spetterend. Eigenlijk is er pas de klad in gekomen vanaf de geboorte van de oudste, nu zeven jaar geleden. We bleven allebei werken, drukte met baan en kinderen, nauwelijks meer tijd voor elkaar. Tropenjaren zijn het.”

Sanderijn: “Precies. Tropenjaren, zo zou je deze periode kunnen noemen. En wat zo jammer is, is dat deze jaren zo vaak ten koste gaan van de intimiteit tussen partners. Ik zie dit heel veel onder mijn cliënten. Maar wat ik vooral zie, is dat de verminderde intimiteit (en dus de behoefte daaraan) zich uit op verschillende manieren. Hij wil nog steeds vaak seks, zij steeds minder.”

Patries: “Ja, zo gaat het dus precies ook bij ons. Hoe komt dat dan, denk je?”

Sanderijn: “Minder zin in seks is in mijn praktijk (maar ook in die van veel collega-seksuologen) één van de meest voorkomende problemen. Met name bij vrouwen. Aan het begin van een relatie, weten we uit onderzoeken, zegt ongeveer 80% van de vrouwen meerdere keren per week zin in seks zegt te hebben. Een aantal jaar later zegt nog maar 30% dat. Bij mannen liggen deze percentages heel anders.”

Patries: “Klopt. Zo is dat bij ons ook. Hij wil nog steeds seks, terwijl ik ’s avonds en in de weekenden uitgeput ben en liever vroeg naar bed ga. Maar sinds ik ontdekt heb dat enkele glazen wijn me weer wat vrolijker maken, hebben we steeds vaker in het weekend een oppas en gaan wij met zijn tweeën uit om tenslotte met drank op ook weer seks te hebben. Nu vind ik persoonlijk dat alcohol niet gezond is voor mijn lijf. Ik heb in het verleden een knobbeltje in mijn borst gehad, wat gelukkig allemaal goed is afgelopen, maar ik heb ook borstkanker in mijn familie. Dus deze gewoonte is niet goed voor mij, maar wel voor ons seksleven.”

Sanderijn: “Je gezondheid is heel belangrijk, Patries. Daarnaast kunnen wij samen gaan werken aan een manier waarop jij weer meer zin in seks kunt krijgen zonder meteen naar de fles te hoeven grijpen. Dat de zin in seks weer terugkomt met alcohol, heeft in jouw geval (dat geldt namelijk zeker niet voor iedereen) te maken met het feit dat alcohol ontspant en sommige (negatieve) gevoelens dempt. Daar wil ik met jou eens naar kijken; welke gevoelens verstop jij met de alcohol? En hoe kun je zorgen dat je wat minder stress hebt in je dagelijkse leven?”

Patries: “Maar hoe komt het dan dat stress en bepaalde gevoelens in mijn geval remmend werken op de zin in seks? Mijn partner heeft ook veel stress, maar nog steeds veel zin.”

Sanderijn: “Zin hebben in seks is een complex mechanisme dat bij iedereen weer anders werkt. Wat we weten uit onderzoek en uit de seksuologische praktijk is dat vrouwen, naarmate een relatie langer duurt, gevoeliger worden voor specifieke omstandigheden die de zin in seks vergemakkelijken. Mannen blijken daar minder gevoelig voor te zijn en worden nog steeds even snel opgewonden van (onbewuste) seksuele prikkels als aan het begin van de relatie. Dat komt omdat mannen zich eerder bewust zijn van hun eigen seksuele opwinding, alleen al door het feit dat ze dat meteen merken aan hoe hun lichaam reageert: een erectie. Daarnaast weten we dat de manier waarop de meeste heterostellen seks hebben, namelijk door penetratie, voor mannen fijner en meer belonend is dan voor vrouwen: de meeste mannen krijgen door penetratie een orgasme, bijna de helft van de vrouwen niet. Vrouwen zijn zich minder bewust van wat er in hun lijf gebeurt bij seksuele opwinding (bloed stroomt sneller, vochtige vulva en vagina) en hebben soms ook andere of meer seksuele prikkels nodig om opgewonden te worden in een langere relatie. Veel vrouwen zijn zich niet bewust van de prikkels die voor hen opwindend zijn dus staan daar ook minder voor open. En daarnaast merken we dat vrouwen veel gevoeliger zijn dan mannen voor de omstandigheden waarin de opwinding en seks gaat plaatsvinden. Vrouwen hebben behoefte aan een veilige situatie (niet gestoord worden door de kinderen, door de telefoon of door stress van deadlines). Vrouwen hebben ook meer zin als ze weten dat de seks voor hen ‘belonend’ gaat worden, dus dat ze weten dat er een orgasme volgt of dat ze er een prettig gevoel aan overhouden. En al die complexe voorwaarden vallen snel weg als je (veel) hebt gedronken.”

Patries: “Ik snap het. Het betekent dat ik niet alleen vaker momenten van rust zal moeten vinden maar me ook bewuster moet worden van wat voor mij opwindend is. Begrijp ik dat goed?”

Sanderijn: “Klopt. Dus aan deze twee dingen wil ik samen met jou gaan werken in de komende periode. Ook wil ik kijken welke gevoelens jij wegstopt als je gedronken hebt, die de zin in seks afremmen. Je zult zien dat er dan heel wat gaat veranderen en dat die alcohol niet meer nodig is om toch weer zin in seks te krijgen.”