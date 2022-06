Seksvragen aan Sanderijn: “Ik kan geen orgasme krijgen met mijn partner, maar wel als ik het zelf doe”

Yasmin (44 jaar): “Ik heb al heel lang hetzelfde probleem: ik kan tijdens de seks alleen klaarkomen als ik het zelf doe. Als mijn partner het doet of wil helpen, lukt het niet. Ik heb geen vaste relatie, maar losse sekspartners. Sommige partners vinden het geen probleem als ik het zelf ‘afmaak’, maar anderen laten toch wel merken dat ze het graag ook goed willen doen. ‘Vertel me dan hoe ik het moet doen’, zei mijn laatste partner. Maar hoe ik het ook uitleg, het lukt niet en dan doe ik het gewoon liever zelf. Wat vind jij?”

Sanderijn: “Dit komt veel vaker voor dan je denkt en het hoeft ook geen probleem te zijn. Kun je iets vertellen over hoe jij jezelf geleerd hebt om klaar te komen?”

Yasmin: “Ik durfde als puber mezelf echt niet daar aan te raken. Dat vond ik vies. Ik durfde er ook niet naar te kijken. Ik heb lang mijn vulva lelijk gevonden. Nu ben ik er ik wel oké mee. Dus toen ik voor het eerst seks had met een vriendje op mijn 17e, wist ik echt niet hoe ik moest klaarkomen. Ik dacht dat dat vanzelf ging tijdens de seks.”

Sanderijn: “Ja, dat is helaas nog steeds een misvatting. Maar daar ben je nu toch wel achter gekomen, dat een orgasme niet zomaar uit de lucht komt vallen? Alhoewel het ook mogelijk is om een orgasme te krijgen zonder enige aanraking: tijdens je slaap bijvoorbeeld. En er zijn ook vrouwen die alleen door aan een orgasme te denken, kunnen klaarkomen. Maar dit is echt heel uitzonderlijk hoor. Dus vergelijk jezelf hier niet mee.”

Yasmin: “Nee hoor, ben ik niet van plan. Maar ik vind van mezelf wel dat het heel lang duurt voordat ik eindelijk eens klaarkom. Ik moet er dus heel veel moeite voor doen. En hoe langer het duurt, hoe moeilijker het kan worden. Dan lukt het me soms helemaal niet meer.”

Sanderijn: “Ook dat komt veel voor. Volgens onderzoek komt 40 – 65% van de (heteroseksuele) vrouwen niet of niet altijd klaar tijdens de seks met een partner. Terwijl dat voor de mannelijke partners maar voor minder dan 10% geldt.”

Yasmin: “Dat is nogal een verschil zeg! Dus dat betekent dat ongeveer de helft van de vrouwen tijdens de seks niet klaarkomt en de overgrote meerderheid van de mannen, altijd klaarkomt?”

Sanderijn: ‘”Ja, zo is het. Dat is best wel schokkend toch? Dit wordt dan ook de ‘orgasme kloof genoemd.”

Yasmin: “En waar zit dat verschil dan in?”

Sanderijn: “Dat vrouwen moeilijker of minder vaak klaarkomen tijdens de seks, heeft verschillende oorzaken. Het kan bijvoorbeeld aan de manier van seks hebben liggen. De manier waarop de meeste hetero stellen seks hebben, is penetratie seks, dus penis-in-vagina. Ik heb het daar al eerder en vaker over gehad, maar alleen vrijen op de penis-in-vagina manier, is voor veel vrouwen minder seksueel opwindend dan voor mannen. Vrouwen hebben ook stimulatie van de clitoris nodig. We zien namelijk ook dat bij lesbische stellen, die vaker op andere manieren seks hebben met elkaar, 80 – 90% van beide partners altijd klaarkomt. Dat zou kunnen betekenen dat vrouwen heel goed weten hoe ze kunnen klaarkomen, als ze maar op de juiste manier worden gestimuleerd. Andere redenen van moeilijk klaarkomen kunnen zijn: stress, niet opgewonden genoeg zijn, niet ontspannen zijn, relatieproblemen, bepaalde seksuele standjes of handelingen die misschien voor de mannelijke partner leuk en opwindend zijn, maar niet of zelfs pijnlijk kunnen zijn voor een vrouw. Of het teveel focussen op het ‘moeten klaarkomen’.”

Yasmin: “Ja, dat herken ik wel. Mijn partner wil dan zo graag dat ik klaarkom, dat hij van alles doet bij mij, en ik wil dan zo graag dat het eens lukt voor hem, dat het juist dan niet gaat lukken.”

Sanderijn: “Precies, het moeten-moeten-moeten gevoel is namelijk niet heel opwindend. Alleen voldoende opwinding kan je over die laatste drempel heen brengen naar een orgasme. Dat het bij jou alleen lukt als jij het zelf doet, komt ook omdat jij jouw lichaam het beste kent. Ook weet jij het beste wat jou opwindt en wat lekker voelt. Deze kennis hebben over jezelf is de beste garantie voor een orgasme. En dat is precies wat jonge mensen leren tijdens de puberteit als ze gaan beginnen met masturberen. We weten ook uit onderzoek dat jongens veel eerder en veel vaker masturberen in de puberteit dan meiden. Zo hebben jongens een voorsprong op meiden als ze eenmaal met een seksuele relatie beginnen. Jongens weten dan meer over wat ze lekker vinden en waar ze opgewonden van worden. Veel meiden moeten daar nog aan beginnen als ze voor de eerste keer seks hebben.”

Yasmin: “Klopt, toen ik voor de eerste keer seks had, wist ik niets over mezelf en over waar ik opgewonden van werd. Ik kwam ook niet klaar in mijn eerste relatie. Ik dacht dat het aan mij lag, dat ik iets mistte of zo. Pas later ben ik een beetje begonnen met mezelf aan te raken en de eerste keer dat ik een orgasme in mijn eentje had, was onvergetelijk. Daarna ben ik gaan oefenen. Maar toen was ik toch al eind twintig. Nu heb ik ook wel partners die heel goed weten dat mijn clitoris gestimuleerd moet worden en dat dan ook doen. Maar eerlijk gezegd: ze doen het niet goed. Te hard of te snel of te zacht of te langzaam. Als ik het zelf doe, weet ik precies wat ik op dat moment nodig heb.”

Sanderijn: “Dat is juist goed, jij kent jezelf het beste. De ene keer heb je dit nodig, de andere keer weer andere stimulatie. Dat weet jij, maar je partner niet. Dus waarom zou je hier dan niet gewoon mee doorgaan? Als de seks en het klaarkomen zo goed en lekker voelt voor jou, is dat het belangrijkste. Dat je partner teleurgesteld kan zijn dat hij het niet voor elkaar krijgt bij jou is dan jammer voor hem, maar zou de pret in bed niet hoeven te drukken.”

Yasmin: “Klopt, helemaal waar. Dank je wel.”