Kristien (57): “Na een lange relatie van 25 jaar die vorig jaar is beëindigd, heb ik een paar maanden geleden een nieuwe partner ontmoet via mijn werk. Het is vlam in de pan en alles lijkt perfect, maar we houden het nog steeds geheim. De reden daarvan is dat hij vijftien jaar jonger is, namelijk 42 jaar. Dat is nogal een fors verschil van leeftijd waar we beiden, of vooral ik, in het begin tegenaan liepen. Maar de liefde tussen ons overwon onze aanvankelijke schaamte. We hebben het fantastisch samen, al is het nog even wennen met de seks. Hij komt erg snel klaar, of hij wil een paar keer achter elkaar (maar mij lukt dat niet). Hij wil mij eerst ook uitgebreid bewonderen, terwijl ik me schaam voor mijn oude lichaam. Zo hebben we best wat verschillen wat seks betreft. Heb jij wat tips waarmee we aan de slag kunnen?”

Sanderijn: “Wat fijn Kristien, dat je een nieuwe liefde hebt. Je zegt dat jullie je er in het begin voor schaamden. Waarom eigenlijk? Als een man vijftien jaar ouder is dan zijn geliefde, kijken de meeste mensen daar toch ook niet van op. Waarom nu dan wel?”

Kristien: “Je hebt gelijk, maar blijkbaar moeten mensen (en wij ook) aan dat idee wennen.”

Sanderijn: “Je vraag gaat over enkele verschillen die jullie beleven in seksualiteit. Denk je zelf dat dat met het leeftijdsverschil te maken heeft?”

Kristien: “Ja, dat dacht ik. Is dat zo?”

Sanderijn: “Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Ik denk eerder dat het te maken heeft met jullie verschillende persoonlijkheden en de prille liefde. Het feit dat hij soms zo snel klaarkomt, hoeft niets met leeftijd te maken te hebben. Dit kan op elke leeftijd voorkomen. In jullie geval denk ik eerder dat het te maken heeft met het feit dat hij zich in deze nieuwe relatie wat onzeker voelt. Misschien voelt-ie wel een druk om te laten zien dat hij een ‘goede’ minnaar is voor je? Hoge verwachtingen en onzekerheid kunnen zeker in het begin van een relatie invloed hebben op een erectie. Als dat het geval is zal het in de loop van de tijd dat jullie elkaar op seksueel gebied beter leren kennen, verbeteren.”

Kristien: “Maar dat hij vaker achter elkaar wil en ik dat niet meer kan, dan kan dat toch wel komen doordat ik ouder ben?”

Sanderijn: “Nee hoor, ook dat hoeft echt niet. Dat is echt een persoonlijke kwestie. Sommige mensen kunnen meerdere keren achter elkaar opgewonden worden en een orgasme krijgen, op elke leeftijd. En anderen hebben na één keer seks en klaarkomen weer even voor een tijdje genoeg, ook op jonge leeftijd. Wat ik wil zeggen is dat het vermogen tot seksuele opwinding en het kunnen genieten van seks niet per se leeftijdsgebonden hoeft te zijn. Dat is dus nog mogelijk op elke leeftijd. Wat we wel zien naarmate mensen ouder worden, is dat het soms langer kan duren voor ze echt opgewonden genoeg zijn. Soms zijn er meer seksuele prikkels en meer tijd nodig. Wat in jullie geval dus belangrijk is, is dat jullie leren omgaan met jullie eigen verschillen. Als hij even geen erectie kan krijgen, kunnen jullie proberen een andere manier van vrijen te vinden zonder penetreren. Dat advies geldt ook als hij nog een keer seks wil en jij niet meer. Probeer uit wat je dan nog wel kunt doen samen, of richt je vooral op de ander en het plezier van de ander, ook weer zonder penetratie. Spreek samen af: bij niet genoeg of geen opwinding (oftewel: als er geen erectie is, of als je niet vochtig genoeg bent), even geen penetratie. Maar dan kun je nog steeds heel wat andere leuke en opwindende dingen met elkaars lichaam doen!”