Seksvragen aan Sanderijn: “Ik schaam me voor mijn vulva. Wat kan ik daaraan doen?”

Djoeke (45 jaar): Sanderijn, de seks met mijn partner, met wie ik ruim 15 jaar samenwoon (en met wie ik 2 kinderen heb), is nooit heel goed geweest. Heel in het begin toen we nog verliefd waren, was het nog wel leuk. Maar al vrij snel werd ik zwanger, gingen we samenwonen en binnen een jaar trouwden we. De tweede kwam snel daarna en eigenlijk is het vanaf dat moment bergafwaarts gegaan met onze seks. Ik wilde steeds minder vaak, hij trok zich terug in zijn werk en we hadden allebei onze drukke levens. We zijn vorig jaar in relatietherapie gegaan en dat heeft ons weer dichter bij elkaar gebracht. Maar met de seks gaat het nog steeds niet goed.

Sanderijn: Dat is jammer om te horen Djoeke. Wat gaat er precies niet goed als het om seks gaat. Kun je dat uitleggen?

Djoeke: Ik vind mijn vulva niet mooi. Sterker nog, ik vind het zo lelijk dat ik me schaam als we seks hebben en ik me ook niet kan voorstellen dat hij dat mooi en aantrekkelijk vindt.

Sanderijn: Heb je er zelf wel eens naar gekeken?

Djoeke: Ooit een keer toen ik een tiener was. Het was toen in mijn klas gewoon om over je geslachtsdeel te praten. Er werden allerlei dingen over gezegd die ik niet herkende, dus ben ik op een avond met een spiegel op bed gaan zitten en heb gekeken. Wat is daar nou aan, dacht ik. Hoe kunnen andere meiden daar nu trots op zijn? En hoe zou een jongen daar ooit iets mee willen? Ik vind mijn vulva lelijk, onaantrekkelijk, rommelig en stinken. Na de bevalling van mijn twee kinderen vind ik ook dat de schaamlippen ongelijk en te lang zijn geworden. Ik heb meerdere malen op het punt gestaan om ze te laten verkleinen door een cosmetische arts. Het is helaas voor mij een te dure ingreep.

Sanderijn: Wat jammer dat je zo over je eigen vulva denkt. Wat vind je van de rest van je lichaam?

Djoeke: Daar heb ik niet zoveel op aan te merken. Ik ben wel heel kritisch op mijn uiterlijk en doe er ook veel aan om er goed en verzorgd uit te zien, maar ik ben er over het algemeen redelijk tevreden over.

Sanderijn: Dan even terug naar de seks: we weten uit onderzoek dat vrouwen die niet tevreden zijn over hun lichaam, met name over hun eigen geslachtsdelen, een minder plezierig seksleven hebben. Dat heeft veel te maken met het feit dat als zij er niet tevreden over zijn, ze zich tijdens de seks meer focussen op het onaantrekkelijke van hun vulva (en lichaam) in plaats van het plezier dat ze ervan kunnen krijgen. Je zegt over de rest van je lichaam redelijk tevreden te zijn, maar over je vulva ben je behoorlijk negatief. Ik hoor geen enkel positief woord. Hoe denkt je partner over je vulva?

Djoeke: Hij zegt dat ik overdrijf. Volgens hem ziet een vulva er nou eenmaal altijd wat rommelig uit.

Sanderijn: Nou, dat klinkt niet als heel steunend, eerlijk gezegd. Al bedoelt hij het misschien goed, het komt niet heel positief over. Het zou jou kunnen helpen als je eens begint met het bekijken van vulva’s van andere vrouwen.

Djoeke: Huhh? Hoe bedoel je? Dat ga ik echt niet vragen hoor aan vriendinnen.

Sanderijn: Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Er zijn genoeg boeken te vinden met plaatjes van vulva’s. Er bestaat een prachtig boek van de Nederlandse illustrator Hilda Atalanta die een paar jaar geleden de ‘The Vulva Gallery’ heeft opgericht en van alle foto’s van vulva’s die vrouwen haar in de loop der jaren hebben toegestuurd illustraties maakte en in een prachtig boek bundelde. Ik laat die plaatjes vaak zien aan vrouwen die hun eigen vulva niet mooi vinden. Als je kijkt naar de vulva’s van anderen, ga je merken dat die van jou nog zo gek niet is en dat ongelijke vulva-lippen bijvoorbeeld heel normaal zijn. Elke vulva heeft zijn eigen schoonheid en vooral in een illustratie zien ze er zachter en mooier uit dan op levensechte foto’s.

Je zou dus kunnen proberen met een andere blik en positieve gedachten naar je eigen vulva te kijken. Deze vulva is van jou en heeft maar mooi jouw twee kinderen ter wereld gebracht. Dat betekent dat dit een superbelangrijk lichaamsdeel is voor jou. Daarnaast is jouw vulva in staat jou veel plezier te bezorgen, maar dan is het belangrijk dat je je vulva gaat zien als iets positiefs. Misschien zou je je man eens kunnen vragen wat hij het meest aantrekkelijke vindt van jouw vulva. Het helpt als een ander er iets positiefs over zegt. Vaker je eigen vulva bekijken en aanraken, kan ook helpen er met minder afkeer over te denken en te praten. Sterker nog, het zou fijn zijn als je op een gegeven moment een beetje van je eigen vulva gaat houden. Dan zul je merken dat je ook meer plezier in seks gaat krijgen. De aandacht op het negatieve is dan verschoven naar iets positiefs.

Djoeke: Dank Sanderijn voor je tips. Ik ga eerst maar eens beginnen met het zoeken naar dat boek. Ik ben best wel benieuwd hoe andere vulva’s eruitzien. Dat zou mij wel eens kunnen helpen, denk ik.