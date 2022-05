Greetje (45): “Sanderijn, ik heb een gênante vraag, maar ik loop er al een tijdje mee rond en durf het zelfs niet aan mijn huisarts te vragen.”

Sanderijn: “Je kunt mij alles vragen, Greetje.”

Greetje: “Sinds een paar jaar merk ik dat ik bij het klaarkomen vocht verlies. Ik vond het eerst best wel vreemd en dacht dat het kwam omdat ik misschien wat urine verloor, maar het ruikt helemaal niet naar urine.”

Sanderijn: “Het verliezen van vocht tijdens een orgasme is best wel normaal. Maar bij de meeste vrouwen is het zo weinig dat ze er nauwelijks iets van merken.”

Greetje: “Bij mij is het juist erg veel. Sterker nog, sinds de bevalling van mijn oudste kind, 10 jaar geleden, is het alleen maar erger geworden en merk ik dat het meer wordt. Ik vind het lastig en onhandig, hoewel ik er in praktische zin ook wel wat op heb gevonden. We leggen een handdoekje onder mij of ik kom klaar als ik boven op hem zit.”

Sanderijn: “Dat zijn prima oplossingen. Komt het vocht er druppelsgewijze uit of in een straal?”

Greetje: “Vroeger alleen een paar druppeltjes, en nu soms met een straal. Het ziet er dun en kleurloos uit. Als ik daarna aan de lakens ruik, ruik ik eigenlijk niks. Dus kan het geen urine zijn.”

Sanderijn: “Dit vochtverlies tijdens een orgasme wordt ‘squirten’ genoemd. Soms zie je op internet ook wel eens het woord ‘vrouwelijke ejaculatie’. Dat laatste vind ik niet terecht en is ook niet waar. Het heeft niets met het ejaculatievocht te maken dat bij mannen bij een orgasme uit de penis tevoorschijn komt. Voor dit vochtverlies bij een vrouwelijk orgasme is pas sinds een paar jaar echte aandacht bij seksuologen. Het verschijnsel was wel al langer bekend, maar pas de laatste jaren blijkt dat er meer vrouwen dan gedacht mee te maken hebben. Wat we erover weten is dat het vochtverlies vooral vrijkomt bij vrouwen die na stimulatie van de G-spot klaarkomen. De G-spot zit in de vagina, aan de buikwand, ongeveer drie centimeter naar binnen. Niet iedereen voelt deze plek, maar sommige vrouwen bij wie het stimuleren van de G-spot wel gevoelig is, kunnen daardoor klaarkomen. Die G-spot raakt niet alleen aan een deel van de opgezwollen clitoris die zich in het lichaam bevindt, maar ook aan de blaas en plasbuis. Bij stimulatie van die G-spot, die uiteindelijk leidt tot een orgasme, kan het zijn dat een vrouw zodanig haar bekkenbodemspieren kan ontspannen, dat ook de blaasspieren ontspannen en het vocht dat sowieso uit de vagina komt bij opwinding, zich kan vermengen met wat urinevocht. Het lijkt misschien heel veel wat eruit komt, maar dat hoeft in absolute zin niet zo te zijn.”

Greetje: “Maar waarom ruik ik dan niets?”

Sanderijn: “Niet alle urine heeft een sterke geur. Hoe langer de urine in de blaas heeft gezeten, hoe meer je het ruikt. Maar dit kan dus een kleine hoeveelheid ‘vers’ urinevocht zijn, zodat je niets ruikt, vermengd met vaginaal vocht dat bij iedere vrouw vrijkomt bij seksuele opwinding. Bij de een is dat wat meer dan bij de ander.”

Greetje: “Dat klinkt mij allemaal wel logisch in de oren. Maar waarom is het na mijn bevalling meer geworden en merk ik er meer van?”

Sanderijn: “Dat kan te maken hebben met het feit dat na jouw bevalling je bekkenbodemspieren wat zijn uitgerekt en dus minder makkelijk en snel weer aanspannen als je zou willen.”

Greetje: “Nu vertelde een vriendin van mij laatst dat dat ‘squirten’ veel in porno te zien is en dat sommige mannen dat ook zien als een prestatie van hun kant. Dat ze een vrouw zo kunnen laten klaarkomen dat die overgave er zelfs toe leidt dat ze ervan gaan spuiten. Ze vertelde dat zij ook best wel eens zo’n spuitend orgasme zou willen beleven. Terwijl ik dacht dat het iets was wat ik verkeerd deed.”

Sanderijn: “Jij doet helemaal niets verkeerd. Dit vochtverlies komt voor bij sommige vrouwen en bij andere niet. En waarom sommigen dat makkelijker kunnen dan anderen, weten we niet precies. Het squirten of spuiten tijdens een orgasme heeft helemaal niets te maken met de kwaliteit van een orgasme. Een fijn of lekker orgasme heeft met zoveel meer dingen te maken: hoe jij je voelt op dat moment, veilig, vertrouwd, genoeg opgewonden en hoezeer je toe bent aan een orgasme en je je kunt laten gaan. Zonder squirten of spuiten kan een orgasme en alles eromheen net zo lekker zijn, zo niet lekkerder. Laat het je dan ook vooral niet tegenhouden om van de seks en je orgasme te genieten.”