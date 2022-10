Seksvragen aan Sanderijn: “Ik vind orale seks vies, kan ik daar wat aan doen?”

Ilse (46 jaar): “Mijn man heeft me al eens een paar keer gevraagd of ik hem orale seks wil geven. Maar eerlijk gezegd, wil ik het niet. Ik heb het ooit een paar keer gedaan, in vorige relaties toen ik nog student was. Met vriendjes uit mijn studentengroep had ik soms wel eens seks. Ik was nog wat zoekende en aan het experimenteren. Die vriendjes wilden eigenlijk voornamelijk orale seks.”

Sanderijn: “En hoe vond je dat toen?”

Ilse: “Vreselijk. Alsof ik verkracht werd. Ik herinnerde me bij één van die jongens dat hij zijn penis zo diep in mijn keel duwde dat ik moest kokhalzen en als ik dan wilde stoppen, duwde hij zijn hand op mijn hoofd zodat ik me niet kon terugtrekken.”

Sanderijn: “Dat klinkt als een hele nare ervaring Ilse.”

Ilse: “Dat was het ook. Alleen vond ik het toen in die tijd nogal gewoon. Ik dacht dat je zoiets moest doen bij jongens om leuk gevonden te worden. Ik hoorde van andere meiden dat zij het ook allemaal deden.”

Sanderijn: “En hoe vonden zij het dan?”

Ilse: “Sommigen vonden het prima, maar er waren ook meiden die dezelfde ervaringen hadden als ik. Namelijk dat hun hoofd naar beneden werd geduwd zodat je als vrouw niet kon stoppen op het moment dat jij het wilde. Ook wilde ik niet dat hij klaarkwam in mijn mond maar sommige jongens deden het gewoon en wilden zelfs dat ik het doorslikte. Ik word er nog naar van als ik eraan denk.”

Sanderijn: “Wat jammer Ilse, dat je zulke nare ervaringen hebt gehad. Dat is niet heel motiverend om het nog eens te proberen.”

Ilse: “Nee, daarom heb ik het tot nu toe niet gedaan als mijn man erom vroeg. Hij is heel begripvol en lief en dringt echt niet aan. Hij vindt het alleen maar jammer. Maar om heel eerlijk te zijn, ik wil het ook in de toekomst nooit proberen. Ik zie de hele handeling als iets heel vernederends. En ik vind het ook vies. Is het raar dat ik er zo over denk?”

Sanderijn: “Nee, dat is niet raar. We weten uit onderzoek dat meer vrouwen het geven van orale seks niet heel prettig vinden. Uit datzelfde onderzoek (Rutgers: Seksuele Gezondheid in Nederland, 2017), blijkt ook dat de meeste mannen het ontvangen van orale seks wel heel fijn vinden. Maar veel mannen vinden het geven van orale seks aan hun partner eveneens fijn. Ook dat vinden niet alle vrouwen prettig. Kortom, je bent niet de enige.”

Ilse: “Dat is toch best een geruststelling om te horen. Ik dacht dat je zoiets lekker moest vinden als vrouw. Dat hoor ik om me heen tenminste.”

Sanderijn: “Ja, sommige mensen (vrouwen én mannen) vinden orale seks ontvangen en geven aan de partner heel erg fijn en genieten daar ook van. Maar zo heeft iedereen zijn eigen voorkeur. Wat echt niet waar is, is dat je alles maar leuk en lekker moét vinden en het dus moet doen omdat je denkt dat het hoort of dat de ander dat verwacht. Het vervelende in jouw geval Ilse, is dat jouw eerste ervaringen niet fijn waren. De jongens met wie jij in je studententijd seks hebt gehad, vonden dat zij het recht hadden op orale seks van jou en gedroegen zich ook op die manier. Daarmee werd dat soort seks niet heel plezierig voor je. Op die manier heb je eigenlijk nooit echt geleerd dat dat soort seksuele handelingen ook een leuke kant kunnen hebben. Wat vind je van seks in het algemeen met je partner? Zijn er ook plezierige kanten aan seks voor jou?”

Ilse: “Oh zeker hoor. Eigenlijk vind ik seks samen heel erg fijn en prettig. Maar dat heeft alles te maken met het feit dat ik een hele lieve partner heb, waar ik zielsveel van hou. Dus samen dingen uitproberen op seksgebied is zeker aan ons besteed. Alleen geen orale seks.”

Sanderijn: “Om leuke en plezierige seks te hebben samen is het belangrijk dat je je niet gedwongen voelt om iets te doen waar je eigenlijk geen zin in hebt. Dus niets moet Ilse. Maar zou het een idee zijn om eens te experimenteren met je partner met verschillende manieren van orale seks? Jouw ervaring is een penis die diep in je keel wordt geduwd. Niet leuk. Maar orale seks kan ook op andere manieren zonder dat er meteen een penis diep in je mond gaat. Samen onder de douche bijvoorbeeld, zou je eens kunnen beginnen met alleen elkaars geslachtsdeel te likken, met je mond aan te raken en eventueel alleen het topje even in je mond te nemen. Kijk eens hoe dat voelt en hoe dat gaat. Het is misschien een totaal andere ervaring dan jij ooit hebt meegemaakt en met een liefdevolle partner weet je ook dat je nooit verder hoeft te gaan dan je zelf wilt.”

Ilse: “Ik heb er eigenlijk nog nooit op deze manier over nagedacht Sanderijn. Ik wist niet dat je het ook zo kunt doen. Dat klinkt mij heel anders in de oren dan wat ik heb meegemaakt. Ik ga er over nadenken.”

Sanderijn: “Prima, en onthoud: niets moét. Probeer samen uit wat je wel en niet wilt op dat moment. En beslis daarna hoever jij wilt gaan.”