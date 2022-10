Seksvragen aan Sanderijn: “Ik vraag me af of ik beter wel of geen glijmiddel kan gebruiken”

Lizzy (50 jaar): “Sanderijn, ik lees altijd jouw antwoorden op vragen van lezeressen en merk in je antwoorden dat je geen grote fan bent van het gebruik van glijmiddel. Klopt dat?”

Sanderijn: “Hoewel ik dat niet altijd zo duidelijk laat merken, ben ik echt niet tegen glijmiddel hoor, maar inderdaad geen fan van automatisch gebruik van glijmiddel bij de seks.”

Lizzy: “Maar waarom? Het is toch voor veel vrouwen lekker makkelijk?”

Sanderijn: “En daar zit nou juist het probleem, Lizzy. Lekker makkelijk betekent dat je als vrouw niet meer hoeft na te denken of je eigenlijk wel zin hebt in seks of dat je al genoeg opgewonden bent. Een vochtige vulva is eigenlijk het allerbeste signaal voor elke vrouw of haar lichaam al toe is aan de seks. Je zou het kunnen vergelijken met een erectie bij de man. Als een man geen of nog geen goede erectie heeft, weet hij dat dat betekent dat zijn lichaam nog niet zo ver is. Dat er nog even wat meer tijd besteed moet worden aan opgewonden worden.

Pas als hij merkt dat zijn erectie hard genoeg is, gaat hij verder met de seks en eventuele penetratie. Die erectie is heel duidelijk. Hij voelt het en ziet het en de partner ziet het ook. Dus als een partner ziet dat de erectie nog niet voldoende is, zal die partner vaak ook moeite doen om de opwinding te vergroten. Bij vrouwen zijn er ook van die lichamelijke signalen die aangeven of haar lichaam al zover is.”

Lizzy: “Is dat zo? Ik zou niet weten wat mijn lichaam voor signalen geeft. Ik voel het of ik zin heb of niet.”

Sanderijn: “En wat voel je dan?”

Lizzy: “Zoiets als: ja leuk, laten we gaan seksen. Of nee, hier heb ik even geen zin in. Als ik wel zin heb, merk ik dat ik bepaalde aanrakingen op mijn lichaam lekker vind. Maar ook langzaam tongzoenen of benen en buik met mijn vingertoppen aanraken. Dat soort dingen vind ik allemaal opwindend. Maar vaak gebeurt dat niet. En dan is wat glijmiddel best wel handig.”

Sanderijn: “Elke vrouw die opgewonden genoeg is maakt voldoende vocht aan in haar eigen vulva. Dat weten we uit onderzoek. Alleen in bepaalde omstandigheden, bij bepaald medicijn gebruik of tijdens en na de overgang, gaat het vochtig worden wat minder snel dan vroeger. Maar bij voldoende opwinding, wordt iedere vrouw voldoende vochtig.

Het meteen grijpen naar een glijmiddel gebeurt, omdat veel vrouwen (én mannen) het geduld niet kunnen opbrengen en niet de moeite nemen om elkaar nog meer op te winden. Dat is jammer, want dat betekent eigenlijk dat een vrouw in plaats van na te denken waarom zij (nog) niet opgewonden is (‘wil ik eigenlijk wel, wil ik het nu of nu nog niet, wil ik het wel/niet op deze manier of liever op ‘mijn’ manier?’), snel een glijmiddel gebruikt om hem zijn zin te geven.”

Lizzy: “Dus eigenlijk zeg je, neem eerst nog wat meer tijd en kijk of je zelf al wat vochtiger wordt, want dat is een goed teken.”

Sanderijn: “Precies, dat bedoel ik. Eerst nadenken of je er zelf wel zin in hebt, nu op dit moment en op deze manier. Zo nee, dan eerlijk zeggen en laten merken dat jij er nog niet aan toe bent. Wil je wel en heb je ook echt zin, probeer dan eerst zelf vochtig te worden en pak dan pas het glijmiddel als je het samen nog leuker wilt maken. In zo’n geval heb ik echt niets tegen glijmiddel. Niet om het makkelijker te maken of er sneller vanaf te zijn, maar om het nog leuker te maken. Hou ouder je wordt hoe eerder je een glijmiddel op een gegeven moment wilt gebruiken omdat vochtig worden soms best lang kan duren, vooral na de overgang.”

Lizzy: “Dat is dus ook wat ik bij mezelf merk. Tegelijkertijd heb je ook iets anders gezegd wat belangrijk is voor me. Je zegt: bedenk of je het ‘nu’ wilt en ‘op deze manier’. Dat is denk ik bij mij toch vaak het probleem. Hij wil seks en laat dat merken en verwacht dan ook dat ik op dat moment wil. Als ik jou raad opvolg en bedenk of ik het eigenlijk wel echt wil, is het antwoord vaak ‘nee, niet op dat moment’ en ook ‘niet op die manier’. Ik hou nu eenmaal van een beetje lang voorspel, liefst in een romantische setting en dan langzaam toewerken naar elkaar aanraken en strelen en nog veel later misschien ook nog penetratie. Maar zo gaat het meestal niet.”

Sanderijn: “Precies, en daarom ben jij ook nog niet vochtig, want de manier waarop het meestal gebeurt is blijkbaar niet opwindend genoeg voor je.”

Lizzy: “Klopt, Sanderijn.”

Sanderijn: “Het zou goed zijn als je dat eens probeert uit te leggen aan hem. De meeste mannen staan er echt wel voor open om te horen van hun partner wat die eigenlijk opwindend vindt. Probeer dat gesprek maar eens.”