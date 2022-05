Milka (44): “Sanderijn, ik heb een hele rare vraag. Ik durf er met niemand over te praten, maar bij jou ga ik het proberen.”

Sanderijn: “Vertel, Milka. Ik vind niets vreemd of raar. Ik heb als seksuoloog al heel wat voorbij zien komen in al die jaren.”

Milka: “Oké dan. Ik heb sinds kort een nieuwe relatie. We hebben het goed samen, daar zit het probleem dus niet. Ons seksleven is ook redelijk oké. Alleen... Ik heb best wel moeite met deze vraag.”

Sanderijn: “Wil je dat ik je help met het stellen van bepaalde vragen?”

Milka: “Nee, het lukt wel. Het gaat over het volgende: ik heb al vanaf de puberteit fantasieën over anale seks. Het lijkt mij zo opwindend. Ik wil het een keer meemaken. Vind je dat raar?”

Sanderijn: “Nee, er zijn wel meer mensen die die behoefte hebben. We weten uit onderzoek dat deze vorm van seks weliswaar veel minder vaak voorkomt dan vaginale seks, maar ongeveer 1 op de 10 stellen heeft er ervaring mee. Ik ga er nu vanuit dat je met ‘anale seks’ bedoelt dat er een penis, vingers of sekstoy in de anus gaat?”

Milka: “Ja, precies. Ik wil weten hoe dat voelt en of het pijn doet of niet. Mijn partner is er nooit over begonnen, dus ik weet ook niet of hij het wil of fijn zou vinden.”

Sanderijn: “Hoewel je anale seks nu veel in porno tegenkomt, denken veel mensen nog steeds dat deze vorm van seks alleen tussen twee mannen gebeurt.”

Milka: “Ik kijk geen porno en mijn partner ook niet, denk ik. Ik heb inderdaad diep in mijn hart altijd gedacht dat alleen homo’s dit deden.”

Sanderijn: “Dat laatste is best een hardnekkig vooroordeel, want er zijn ook veel mannen op andere manieren seks met mannen hebben. Maar dit terzijde. Je vraagt hoe het voelt en of het wel of niet pijn doet.”

Milka: “Ja, ik kan me voorstellen dat het pijn kan doen omdat er geen vochtklieren zitten, toch?”

Sanderijn: “Klopt. Het is dus belangrijk dat je glijmiddel gebruikt. In de anus zelf zitten geen kliertjes die bij opwinding vocht afgeven, wat er wel in de vulva en vagina gebeurt.”

Milka: “Sommige mensen vinden het een heel vies idee om iets in de anus te krijgen of te stoppen omdat daar tenslotte ook de ontlasting uit komt.”

Sanderijn: “Daarom is het belangrijk te zorgen dat je schoon bent rond de anus. Dus ook te zorgen dat de ontlasting eruit is, om daarna de buitenkant met alleen warm water schoon te maken. Een zogenaamde ‘anale douche’ om ook de binnenkant van de anus schoon te maken, is niet echt nodig. Bovendien weten we uit onderzoek dat dat de kans op een SOA juist kan vergroten. Daarom is het gebruik van een condoom wel aan te raden, wat ook als voordeel heeft dat een penis wat makkelijker naar binnen glijdt. Als je alleen vingers of een sekstoy gebruikt, hoeft dat niet uiteraard.”

Milka: “En kan het dan nog steeds pijn doen?”

Sanderijn: “Ontspannen is belangrijk, net als bij vaginale penetratie. De spieren rondom de anus en endeldarm zijn heel gevoelig voor stress en spannen snel aan als iemand pijn heeft of denkt te krijgen. Daarnaast dus ook een glijmiddel en condoom gebruiken, dat verlaagt de kans op pijn. Wat vaak wordt aangeraden aan mensen die anale seks voor het eerst willen proberen, is om eerst de anusingang een beetje te masseren met vingers en bij voldoende ontspanning de vingers (met wat glijmiddel) langzaam naar binnen te duwen. Of begin eens met een speciale sekstoy voor anale seks. Maar het allerbelangrijkste bij deze manier van seks hebben is dat je het allebei wilt. We weten ook uit onderzoek dat veel vrouwen dit absoluut niet willen. En dat geldt ook voor sommige mannen. Als één van beiden niet wil of het wel wil proberen maar dan halverwege niet meer wil, is het echt belangrijk meteen te stoppen. Er zijn nog zoveel andere leuke manieren waarop je verder kunt gaan.”

Milka: “Zeker. Ik ga er voorzichtig over beginnen bij mijn partner. Het zou fijn zijn als we dit allebei een keer willen uitproberen. Maar als hij echt niet wil, is het ook geen probleem voor mij. Dan doen we andere dingen die we leuk en lekker vinden.”