Seksvragen aan Sanderijn: “Ik wil graag iets spannends uitproberen met mijn partner, heb jij tips?”

Tina: “Sanderijn, mijn partner en ik zijn nu 15 jaar samen en we merken dat we allebei ons seksleven wel wat spannender zouden willen maken. Heb jij ideeën of suggesties hoe we dat kunnen doen?”

Sanderijn: “Meer spanning in je seksleven is niet alleen een heel breed begrip, maar vooral heel persoonlijk. Wat ik spannend vind hoef jij niet spannend te vinden en dat geldt ook voor jullie beiden. Hebben jullie al eens samen gepraat over waar ieder van jullie aan denkt bij ‘spannende seks’?”

Tina: “Zo’n beetje. We zijn het er beiden in ieder geval over eens dat het niet betekent ‘seks-met-een-ander’ of ‘paren-clubs-bezoeken’. We willen samen seks hebben, maar op zo’n manier dat we het allebei wat spannender vinden om te gaan doen.”

Sanderijn: “Dan zijn er nog steeds heel veel mogelijkheden en het allerbelangrijkste blijft dat jullie allebei achter de geopperde mogelijkheden staan om die eens uit te proberen.”

Tina: “We zijn allebei best ‘groentjes’ op seks gebied. Zelfs seks-toys hebben we nog nooit uitgeprobeerd.”

Sanderijn: “Dan zou je daar eens mee kunnen beginnen. Maar er is nog zoveel meer. Zoals nieuwe standjes. Of tantra-seks (zie bijvoorbeeld de pagina tantra.startpagina.nl) of het uitstellen van een orgasme. Het uitwisselen van een seksfantasie en die dan met elkaar uitspelen kan ook erg spannend zijn. Je zou ook eens kunnen bespreken en uitproberen of bdsm bij jullie past. Dat is seks waarbij van tevoren met elkaar wordt afgesproken dat de ene partner dominant is, of meer macht heeft over de ander. Als je dat van tevoren met elkaar bespreekt en goed afspreekt wat er dan wel en niet mag gebeuren, kan dat voor sommige stellen heel erotisch zijn. Kijk maar eens online wat daar over bdsm staat geschreven.”

Tina: “Dit klinkt allemaal al heel opwindend voor me.”

Sanderijn: “Maar is nog veel meer. Daarom is het ook een idee om samen eens te kijken naar enkele aardige erotische websites. Daar staan vaak ideeën op of verhalen van anderen die jullie kunnen inspireren. Ik heb in het verleden al eens de websites ‘De Paarse Keizerin’ en ‘Mail&Female’ genoemd. Maar ook ‘Shespot’, ‘LotteLust’, ‘Bedmanieren’ en ‘Goedeminnaar.nl’ zijn goede websites waar veel inspiratie is te vinden. Of kijk eens op seksualiteit.nl, een initiatief van een gerenommeerde seksuoloog die nu wordt beheerd door Rutgers, het expertisecentrum op het gebied van seksualiteit. Je zult zien dat er zoveel meer te ontdekken is dan alleen het bezoeken van een porno site.”

Tina: “Het klinkt allemaal heel inspirerend. En inderdaad, alleen het kijken naar porno vonden wij te beperkt.”

Sanderijn: “Tenslotte is het goed om te melden dat er ook goede seks-shops zijn die workshops aanbieden voor vrouwen (bijvoorbeeld over aftrekken of orale seks) of voor mannen (over de vulva en vagina en hoe die te stimuleren) en voor stellen. Mail&Female in Amsterdam geeft dergelijke workshops, maar kijk ook eens op de website van een aardige seks-shop bij jou in de buurt.”

Tina: “Fijn, dank je wel Sanderijn. We kunnen hiermee zeker aan de slag.”