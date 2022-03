Roelien (53): “Sanderijn, ben ik nu preuts of niet? Mijn man en ik hebben al bijna dertig jaar een relatie. Wij zijn elkaars eerste minnaar. Dat ontdekken van de seks samen ging in het begin niet altijd even goed, maar oké, we houden veel van elkaar en dat heeft onze relatie goed gehouden. Na de geboorte van onze jongste zoon, nu zestien jaar geleden, is het met de seks snel minder geworden. Hij had (en heeft) daar best wel last van en probeerde daarom van alles uit; andere standjes, porno kijken, noem het maar op. Maar het maakt mij niet blij of opgewonden. Vorige week kwam-ie thuis met een cadeau. In de doos zaten een paar grote dildo’s en nog wat andere speeltjes. Plus lingerie. Hij had het in een sekswinkel gekocht en zich laten adviseren over manieren om ons seksleven leuker te maken. Maar ik vind het allemaal vreselijk. Wat moet ik ermee?”

Sanderijn: “Allereerst zou je je man best een compliment mogen geven. Hij is blijkbaar erg bezig met zoeken naar manieren om jullie seksleven te verbeteren. Dat is toch heel goed en lief bedoeld lijkt me.”

Roelien: “Maar dit is echt niet wat ik wil. Ik kan hier niks mee. Ik vind ze er lelijk en onaantrekkelijk uitzien.”

Sanderijn: “Duidelijk Roelien. Maar weet je wat je wél wilt?”

Roelien: “Ik wil best eens iets nieuws proberen om te kijken of dat voor mij werkt, maar niet deze vreemde apparaten. Ook de lingerie die hij heeft meegenomen is niet mijn smaak.”

Sanderijn: “Je man probeert het wel, maar weet ook niet goed waar jij behoefte aan hebt. Dus uitleggen dat je best wel iets nieuws wilt proberen maar dan met producten waar jij ook achter staat, is een eerste stap. Seksspeeltjes kunnen een spannende aanvulling zijn voor sommige mensen, maar dan moeten het wel leuke, mooie en aangename seks-toys zijn in de ogen van de gebruiker. Het is jammer dat hij ze in z’n eentje heeft uitgezocht, want de keuze voor een speeltje kan heel persoonlijk zijn. Is het een idee om eens samen met hem te gaan kijken? Eerst op internet, en daarna misschien in een winkel waar ze ook oog hebben voor wat vrouwen willen?”

Roelien: “Bestaan die dan? Ik dacht dat sekswinkels alleen voor vieze mannetjes waren.”

Sanderijn: “Nou, dat is wel een vooroordeel hoor. En ook nog ouderwets. Er zijn tegenwoordig ook vrouwvriendelijke erotische winkels waar je door een deskundige wordt geholpen die jou de nieuwste seks-toys kan laten zien. Sommige winkels, zoals Mail&Female, bieden zelfs speciale workshops aan voor stellen, of apart, voor mannen en vrouwen. Moderne vibrators en dildo’s zijn bovendien vaak door vrouwen ontworpen, en daardoor heel anders dan wat er vroeger werd gemaakt. De seksproducten van nu zijn soms zelfs een lust voor het oog: mooi om te zien, gemaakt van verantwoord materiaal en ontworpen om een vrouw te plezieren. Dus gericht op haar clitoris en lang niet altijd bedoeld om te penetreren.”

Roelien: “Goh, dat wist ik allemaal niet. Dit klinkt me heel anders in de oren dan die afschuwelijke dingen van het formaat reuzenpenis die mijn man in huis haalde. Maar ik begrijp wat je bedoelt met dat hij het goed bedoelt. Ik ben inmiddels wel nieuwsgierig geworden naar die nieuwe producten die ‘een lust voor het oog zijn.”

Sanderijn: “Fijn, Roelien, je staat er in ieder geval voor open. Stel je man eens voor om samen met jou wat op internet rond te kijken. Bij Mail&Female bijvoorbeeld, of De Paarse Keizerin. Op deze websites vind je mooie, vrouwvriendelijke vibrators. De nieuwe vibrators zijn geruisloos en hebben allerlei technische snufjes, zoals pulserende bewegingen op de clitoris. De Womanizer is zo’n merk, maar ook de vibrators van het merk Smile Makers zijn erg mooi en effectief. Een dildo van het formaat reuzenpenis is echt niet nodig, en zeker niet voor iedereen aangenaam en plezierig. Er zijn tegenwoordig veel betere alternatieven.”

Roelien: “Fijn Sanderijn, deze uitleg. Ik sta er nu anders tegenover en heb er best zin in om me erin te verdiepen op internet. Als ik er meer over weet, vraag ik mijn man een keer om mee te kijken en er samen eentje uit te kiezen.”