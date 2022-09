Seksvragen aan Sanderijn: “Mijn man komt te vroeg klaar, is daar wat aan te doen?”

Nicole (49 jaar): “Sanderijn, je hebt het al vaker gehad over mannelijke seksuele problemen, zoals moeilijk een erectie krijgen of houden. Maar mijn man heeft een ander probleem, en dat is dat hij veel te vroeg klaarkomt.”

Sanderijn: “Te vroeg klaarkomen is een veel voorkomend probleem bij mannen, Nicole. Jouw partner is niet de enige. Als zoiets gebeurt, hoe reageer jij daarop?”

Nicole: “In het begin liet ik merken dat ik het niet zo erg vond, maar de laatste tijd vind ik het eigenlijk best vervelend, moet ik eerlijk zeggen.”

Sanderijn: “Is er ook een tijd is geweest dat hij er geen last van had?”

Nicole: “Ja, in het begin van onze relatie was er niets aan de hand. Hij wilde vaak seks en ik ook. We vonden dat toen allebei plezierig. Vorig jaar verloor hij zijn baan en werd daardoor een tijdje depressief. Onze relatie had daaronder te lijden en ook de seks. In plaats van eens per week, wilde hij haast nooit meer seks en trok zich terug. Ik wilde nog wel, maar werd steeds afgewezen. Dat leidde tot ruzies en irritaties. Twee maanden geleden vond hij weer een baan en langzaam werd hij weer de partner van vroeger. Onze relatie begon weer beter te worden en hij kreeg weer meer zin in seks. Maar sindsdien komt hij dus heel snel klaar.”

Sanderijn: “Wat bedoel je precies met ‘heel snel’?”

Nicole: “Nou eerst was het zo dat hij al klaarkwam als hij net in mij was: even heen en weer en dan was het al zover. Nu gebeurt het soms al vlak voordat hij bij mij naar binnen gaat. Heel vervelend, want hij is dan erg gefrustreerd en ik ben nog heel opgewonden. En hij wil dan niet meer verder gaan.”

Sanderijn: “Te vroeg klaarkomen kan veel verschillende oorzaken hebben, maar bij jouw partner hebben de depressie en het verliezen van zijn baan een rol gespeeld. Vaak zie je dat mannen daarnaast ook erectieproblemen hebben of hebben gehad, dus dat ze niet goed een erectie kunnen of konden vasthouden.”

Nicole: “Klopt. Dat was vroeger wel eens het geval, maar niet zo vaak dat het een probleem werd. Nu begint dat terug te komen, omdat hij blijkbaar bang is dat het weer een mislukking wordt als we vrijen.”

Sanderijn: “Het zou heel goed kunnen dat het bij hem zo werkt. Om goed te kunnen bekijken waarom hij dit probleem nu heeft, zou ik echt een keer met hem willen praten. Liefst ook met jou erbij. Maar voor nu wil ik wel vast een oefening meegeven, die hij kan doen.”

Nicole: “Heel graag. Ik denk zeker dat we een keer samen willen langskomen. Wat voor oefening is het?”

Sanderijn: “Hij gaat oefenen om het moment te herkennen vlak voordat hij gaat klaarkomen. Als hij dat goed kan, kan hij aanleren om het orgasme even uit te stellen. De opwinding in een lichaam gaat in een golfbeweging. Eerst een beetje opgewonden, daarna wordt de opwinding meer en kan vrij snel stijgen tot een kortdurende plateaufase, voordat de opwinding overgaat in een orgasme. In die korte plateaufase voelt hij - en dat geldt voor iedereen - een moment aankomen waarop hij niet meer kan stoppen. Daarna volgt vrij automatisch het orgasme. Het is belangrijk dat hij deze verschillende fases leert onderscheiden in zijn lichaam. Dat kan hij doen als hij met jou vrijt, maar beter is het om dit te oefenen als hij masturbeert. Als hij dan dat moment vlak voor het orgasme goed herkent, kan hij zichzelf dwingen even te stoppen. Het helpt als hij dan aan andere dingen denkt die niets met seks te maken hebben: een rekensom, een lastig raadsel, zijn agenda of een koude douche. Hij merkt dan dat zijn opwinding afneemt. Daarna kan hij weer verder, enzovoort. Als hij dit onder de knie heeft, kan hij het ook proberen tijdens de seks met jou. Dus goed voelen hoe sterk zijn opwinding is, dan even stoppen en afleiding zoeken, dan weer verder, enzovoort. Zo kan hij het moment van klaarkomen goed leren uitstellen, maar het vergt wel oefening.”

Nicole: “Dat klinkt goed. En ik begrijp wat je zegt, want ik merk die verschillende fases ook bij mijzelf.”

Sanderijn: “Wat tenslotte nog belangrijk is, is dat jij hem steunt. Ook als het even niet goed gaat. Komt hij toch een keer te vroeg klaar? Dan is dat nog niet het einde van de wereld. Neem samen even een pauze en ga daarna weer verder. Hij kan zich dan op jou richten als hij merkt dat zijn erectie nog niet terug is. Door op jou te focussen, op jouw opwinding en orgasme, kan het zeker weer leuk worden en wie weet wordt hij daar ook weer opnieuw opgewonden van en wil hij ook weer verder.”

Nicole: “Dat klinkt goed. Ik ga het er met hem over hebben. En ik laat je weten of we toch nog je hulp nodig hebben. Dan komen we samen bij je en kan hij zijn eigen visie geven.”