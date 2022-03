Seksvragen aan Sanderijn: “Mijn nieuwe partner krijgt nauwelijks een erectie, komt dit door mij?”

Dineke (55): “Na mijn scheiding, nu 5 jaar geleden, heb ik sinds een paar maanden een leuke nieuwe man ontmoet. Hij is sinds 10 jaar weduwnaar en heeft ook al die jaren geen andere relatie meer gehad. We zijn net een beetje met sex begonnen, maar het is al duidelijk dat het voor hem moeizaam gaat. Hij krijgt nauwelijks een erectie en als het wel een beetje lukt, mislukt alles zodra hij bij mij naar binnen wil. Hij wordt er erg moedeloos van want hij zegt dat sex altijd heel goed was met zijn vrouw en hij dit nog nooit heeft gehad. En dat maakt mij ook weer verdrietig. Want, doe ik iets verkeerd of is-ie nog te veel met zijn vorige vrouw bezig in zijn hoofd? Hij wil naar een dokter om alles eens te laten onderzoeken. Wat vind jij Sanderijn?”

Sanderijn: “Wat fijn voor jullie beiden dat jullie elkaar hebben gevonden na een periode van afscheid nemen, ieder op jullie eigen manier. Op je vraag of hij naar een dokter moet om zich eens lichamelijk te laten onderzoeken, kan ik zeggen: misschien, maar nu nog niet. Ik zal eerst even iets uitleggen over wat ik denk dat er aan de hand is op basis van wat wij wel vaker zien in vergelijkbare gevallen in onze praktijk. Dan kunnen jullie later altijd nog besluiten of een bezoek aan de dokter nodig is. En hopelijk kan mijn uitleg jouw gevoel van ‘niet goed-genoeg-zijn’ ook oplossen.”

Dineke: “Fijn, zo te horen begrijp ik dat we niet de enige zijn die hiermee te maken hebben?”

Sanderijn: “Klopt. In de seksuologische literatuur heet dit verschijnsel bij je man ook wel ‘weduwnaars-complex’. Waar het om gaat is dat mensen, want je ziet dit verschijnsel ook gebeuren bij vrouwen, die langere tijd geen sex hebben gehad, steeds minder zin in sex gaan krijgen. En in dit geval bedoel ik met sex niet alleen maar penetreren, maar ook alle lichamelijke intimiteit.”

Dineke: “Dat kan bij hem wel kloppen ja. Hij heeft echt nooit meer iets gehad of gedaan op seksueel gebied, begreep ik van hem. Had ook te maken met het lange rouwproces waar hij doorheen is gegaan. Ikzelf heb nog wel wat losse relaties gehad in de afgelopen jaren.”

Sanderijn: “Zodra er lichamelijke intimiteit plaatsvindt (een kus, een intieme aanraking, lieve woorden, het kan van alles zijn) gaat het bloed in je lichaam stromen, ook naar je geslachtsdeel. Het gevolg is dat er bij de man een erectie ontstaat en bij de vrouw het zwellen van de vulva, die dan ook vochtig wordt. Dit wordt ervaren als een gevoel van lichamelijke opwinding, zin hebben in sex. Onder invloed van het hormoon testosteron (dat zowel mannen als vrouwen in voldoende mate produceren) wordt dat gevoel heviger en kan het leiden tot ofwel sex met een partner ofwel met jezelf. Met vaak een orgasme als gevolg. Als dat eerste stukje, dat sneller stromen van het bloed met het zwellen van de geslachtsdelen als gevolg, steeds minder vaak plaatsvindt, wordt er ook minder testosteron geproduceerd door het lichaam en vindt er ook minder ‘zin in sex’ plaats. Iemand die langdurig in de rouw is of om wat voor reden dan ook lange tijd geen zin in sex heeft, zal daardoor ook steeds minder zin krijgen. ‘Use it or loose it’, noemen seksuologen dat. Zodra deze persoon dan een nieuwe seksuele relatie krijgt, moet als het ware het motortje weer opnieuw gestart gaan worden. En dat gaat soms niet altijd even soepel, maar soms met horten en stoten. Maar ‘oefening baart kunst’ en naarmate het ‘motortje’ vaker wordt gestart en begint te lopen, zal het ook steeds beter gaan.”

Dineke: “Dat is fijn om te horen. Dat betekent dus dat er een grote kans is dat het weer goed komt, als we maar blijven doorgaan met oefenen? En dat het dus waarschijnlijk ook niet aan mij ligt, toch?”

Sanderijn: “Zeker. Het ligt niet aan jou, probeer je daar maar niet druk over te maken. En kijk wat er gebeurt als jullie oefenen met creatieve ideeën. Dus probeer eens nieuwe dingen uit, zoals elkaar strelen of masseren met verwarmde olie, elkaar met de hand bevredigen, of met de mond. Alles is geoorloofd zolang het opwindend en plezierig voor jullie beiden is. Alleen maar focussen op de penetratie is niet nodig en kan juist tot teleurstellingen leiden.”

Dineke: “Ik ben heel opgelucht en heb al meteen zin om van alles uit te proberen. Maar ik ben vooral blij te horen dat het niet aan mij ligt.”