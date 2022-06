Seksvragen aan Sanderijn: “Mijn partner had twee jaar een ander. Hoe krijg ik de zin in seks met hem weer terug?”

Lucie (48): “Afgelopen jaar was een hel voor mij. Ik ben er een half jaar geleden achter gekomen dat mijn partner, met wie ik achttien jaar samen ben en met wie ik twee kinderen heb, mij heeft bedrogen twee jaar lang.”

Sanderijn: “Dat is verdrietig om te horen, Lucie. Zo’n ontdekking zet je leven volkomen op zijn kop.”

Lucie: “Absoluut. Ik bespaar je de details, we zijn daarna een paar maanden in relatietherapie geweest en dat heeft een boel rust gebracht. Hij wilde heel graag dat we bij elkaar bleven dus hij doet ook veel moeite om de relatie goed te maken en te houden.”

Sanderijn: “Dat is fijn om te horen. Maar ik vermoed dat daarmee nu niet alles vergeten en vergeven is?”

Lucie: “Klopt. Ondanks alle boosheid, woede en verdriet die ik eruit heb gegooid en ondanks dat de relatietherapie ons ook weer wat dichter bij elkaar heeft gebracht, heb ik nog steeds dubbele gevoelens. Gevoelens van opluchting dat hij toch weer voor mij heeft gekozen worden afgewisseld door gevoelens van achterdocht en boosheid die ik maar moeilijk kan tegenhouden. Maar we gaan vooruit, ik kijk positief naar een toekomst samen.”

Sanderijn: “Heel goed, dat je er positief in staat. Wat zou je nog graag van mij willen weten?”

Lucie: “Ondanks dat onze relatie weer herstellende is, heb ik eerlijk gezegd sinds het allemaal is uitgekomen, geen zin meer in seks met hem. In het begin van de crisis was dat nog te begrijpen. Maar nu we weer langzaam en stapje voor stapje naar elkaar toegroeien, voel ik nog steeds geen seksuele aantrekking tot hem. Is dat raar? Moet ik me zorgen maken? Hij vindt het jammer, maar is geduldig. Ikzelf maak me vooral zorgen dat ik door geen zin in seks te hebben, hem misschien zo weer in de armen van een ander drijf. Dus moet ik dan maar toegeven?”

Sanderijn: “Het herstellen van een relatie nadat één van de twee een verborgen relatie met een ander heeft gehad, is geen makkelijk proces. Waar het uiteindelijk om draait is het herstellen van het vertrouwen. En dat is niet iets wat snel en makkelijk gaat. Het is goed dat jullie hulp hebben gezocht, want dat is vaak echt nodig om onuitgesproken emoties en gevoelens te kunnen verwoorden naar elkaar. Ook zal een relatietherapeut bespreken waarom jouw partner aan die andere relatie is begonnen. Wat waren zijn behoeftes en motieven? Die spelen allemaal een rol in hoe jullie relatie zich nu kan herstellen.”

Lucie: “Ja, dat is inderdaad besproken. Hij zegt dat-ie niet vanwege de seks iets met haar heeft gekregen. Volgens hem was de seks altijd goed tussen ons. Er waren andere redenen die o.a. met zijn jeugd te maken hadden.”

Sanderijn: “Om weer seksueel aangetrokken te worden tot je partner is bij jou meer nodig dan zijn excuses en zijn verzekering dat het niet aan jou of aan jullie seksleven lag. Voor jou is het belangrijk dat je je boosheid en wantrouwen volledig kwijt bent. Zolang jij nog voelt dat je hem niet helemaal vertrouwt, is er ook niet voldoende ruimte voor gevoelens van aantrekking en opwinding naar hem toe.”

Lucie: “Klopt, zodra we wat intiemer worden, merk ik dat ik weer heel snel die gevoelens van boosheid krijg, maar ook van minderwaardig zijn: ‘Waarom heb je me dit aangedaan? Wat is er mis met mij?’”

Sanderijn: “En zodra je je bewust wordt van die emoties, zakt je opwinding ook. Daarom is het je bewust worden van wat je voelt op dat moment belangrijk. Want zodra je dat kunt, kun je ook tegen jezelf zeggen: ‘Deze gevoelens helpen mij niet. Het helpt mij als ik weer vertrouwen heb en kan geloven dat hij echt voor mij en onze relatie gaat.’ Proberen je gedachtes actief om te draaien kan soms helpen. Merk je naast deze emoties ook nog andere gevoelens bij jezelf die seksuele opwinding in de weg kunnen staan?”

Lucie: “Ja, soms ook nog wat wrokgevoelens.”

Sanderijn: “Het voelen van wrok is ook geen opwindende gedachte, lijkt me. Sterker nog, het kan zelfs een motor zijn achter jouw geen-zin-in-seks. Daarmee bedoel ik dat je hem misschien diep in je hart nog steeds wilt straffen voor wat hij jou heeft aangedaan.”

Lucie: “Dat is, nu ik erover nadenk, helemaal waar.”

Sanderijn: “Je bewust worden van die negatieve emoties, is de eerste stap naar herstel. De volgende stap is uitproberen welke positieve gedachtes je kunt hebben over jullie relatie, die maken dat jij wat milder wordt om zo weer meer tot elkaar aangetrokken te worden. Dat betekent niet alleen met jezelf bezig zijn maar ook met elkaar. Open communicatie waarin je alles tegen elkaar kunt zeggen en met elkaar kunt bespreken, is een must om dat vertrouwen weer terug te krijgen.”

Lucie: “En, wat vind jij, moet ik dan zo nu en dan toch maar seks hebben met hem om te voorkomen dat onze relatie nog meer verslechtert?”

Sanderijn: “Die beslissing is aan jou. Seks tegen je zin in, zal jou niet echt helpen in het proces van vertrouwen terugkrijgen. Maar tegelijkertijd weten we ook dat mensen nu eenmaal verschillende motieven kunnen hebben om seks met elkaar te hebben en daar is het ‘de behoefte om de partner tevreden te stellen’ er eentje van. Ik zal daar niet over oordelen omdat iedereen dat zelf moet weten. Maar uit de seksuologische hulpverleningspraktijk weten we ook dat met open vizier met elkaar communiceren, actief proberen te accepteren wat er is gebeurd en actief bezig zijn met vergeven, veel meer helpt dan maar even toegeven aan de seksuele behoefte van de ander.”

Lucie: “Dank, Sanderijn. Ik denk dat we er nog niet zijn.”

Sanderijn: “Nee, er is nog een weg te gaan Lucie, maar als jullie allebei willen, is dat een eerste goede stap.”