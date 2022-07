Seksvragen aan Sanderijn: “Mijn partner heeft er last van dat ik luidruchtig klaarkom. En nu?”

Sonya (46): “Ik heb gemerkt dat ik het heel opwindend vind als ik luid kan klaarkomen.”

Sanderijn: “Je bent niet de enige die dat heeft, Sonya. De vraag is alleen, heb je er last van of is het iets wat je kunt gebruiken in jouw seksleven?”

Sonya: “Ik heb er last van. Of laat ik het beter zeggen: ik heb er persoonlijk geen last van, maar mijn partner heeft er last van. Ze is, net als ik, een vrouw. We zijn nu een jaar of vijf samen. We hebben geen kinderen.”

Sanderijn: “Kun je omschrijven waarvan je partner dan last heeft?”

Sonya: “Ik vind het heel fijn om hard geluid te maken als ik klaarkom of als ik bijna klaarkom. Ik vind dat ik dat mag laten merken op mijn manier. Nu het hoogzomer is, hebben wij de ramen wijd open en het windt me nog meer op als ik het idee heb dat de hele buurt kan meegenieten als wij seks hebben. Dat is ook wel eens het geval, want een bovenbuurman heeft ooit een opmerking gemaakt. ‘Zo te horen hadden jullie het gisterenavond leuk samen’, met een vette knipoog. Heel brutaal, maar ik begreep wel wat-ie bedoelde. Mijn vriendin schaamde zich heel erg toen ze die opmerking hoorde en wil eigenlijk nooit meer dat de ramen open staan. Als het echt heel warm is moeten de ramen natuurlijk open, maar dan wil zij geen seks. Ook legt ze weleens haar hand op mijn mond als ik al te luidruchtig klaarkom. Dat vind ik dan weer heel vervelend.”

Sanderijn: “Dat kan ik me voorstellen. Zo’n gebaar remt jou op een moment dat jij je helemaal zou willen laten gaan. Waar kan ik jou mee helpen?”

Sonya: “Ik weet niet goed hoe ik met de schaamtegevoelens van mijn vriendin moet omgaan. Moet ik mezelf veranderen of moet ik haar ervan overtuigen dat er niks is om je voor te schamen?”

Sanderijn: “Laat ik vooropstellen dat jij je absoluut niet hoeft in te houden. Geluiden maken tijdens de seks is iets waaraan veel mensen juist opwinding en plezier beleven en waardoor ze zich volledig kunnen laten gaan tijdens de seks. Je kunnen laten gaan is een voorwaarde om echt te kunnen genieten van seks. Bovendien is het zo dat een partner dat soort geluiden heel opwindend kan vinden en er ook van geniet. Maar dat is niet bij iedereen zo. Schaamte voelen voor wat je partner doet bij de seks is bepaald geen opwindend gevoel. Niet voor haar, maar ook niet voor jou. Jouw vriendin kan zich belemmerd voelen in haar opwinding als ze schaamte voelt. Sterker nog, hoe vaker er iets gebeurt tijdens de seks waarvoor zij zich schaamt, hoe vaker ze gaat opzien om nog seks met je te hebben. Nu horen een gezonde hoeveelheid schaamte en seks al vanaf onze opvoeding bij elkaar. Zonder die schaamte zou iedereen te pas en te onpas altijd en overal seks hebben, zonder zich te bekommeren wat anderen daarvan vinden. Schaamte kan dus een positieve invloed hebben op onze seksuele gewoontes. Daarbij spelen culturele afkomst of religie een rol in welke regels over seks we hebben meegekregen vanuit onze jeugd. Seksuele schaamte kan echter ook heel belemmerend werken op sommige mensen. Als iemand is opgevoed volgens strenge sociale regels - ‘hoe het hoort’ of ‘wat zullen de buren ervan denken?’ - kunnen deze boodschappen het uiten van je diepste seksuele wensen behoorlijk in de weg staan. Maar haar schaamte kan jouw seksuele gevoel ook belemmeren. En dat is jammer. Zo kunnen jullie beiden niet optimaal van elkaar genieten tijdens de seks. Ik kan, zonder met je vriendin te hebben gesproken, niet zeggen waar haar schaamte vandaan komt. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Maar tegelijkertijd weet ik wel dat jullie in een relatie samen een leven leiden. Een relatie leuk houden, óók een seksuele relatie, betekent nu eenmaal geven en nemen. En accepteren dat de ander anders is dan jij. Als zij zich stoort aan de manier waarop jij klaarkomt, is op zo’n moment de seks niet meer opwindend en fijn voor haar. Dat is niet wat jij wil, toch?”

Sonya: “Nee, natuurlijk niet. Ik wil dat zij er net zoveel van geniet als ik. Maar als ik me moet inhouden, is het voor mij ook minder fijn.”

Sanderijn: “Precies. Dat is wat ik bedoel met geven en nemen. Ik denk dat we eens goed moeten kijken, samen met haar, waar haar schaamte vandaan komt. Voor nu kan ik jullie adviseren te proberen rekening met elkaar te houden. Rekening houden met elkaars wensen en grenzen, maakt de seks ook plezieriger. Dus als je midden in de zomer met de ramen open seks hebt, dan weet jij dat het wat minder mag. Op plekken waar niemand het hoort of waar jullie niet gestoord worden, kun jij je laten gaan en zou je vriendin je ook alle ruimte daarvoor moeten gunnen. Denk je dat jullie daar iets mee kunnen?”

Sonya: “Ja, klinkt logisch, maar praktisch zitten er wel wat haken en ogen aan. Want er zijn niet zoveel plekken waar we seks kunnen hebben zonder anderen te storen.”

Sanderijn: “Daar kun je het samen over hebben. Er zijn best wel rustige plekken te verzinnen die jullie allebei leuk vinden.”

Sonya: “Wat er in me opkomt is zoiets als ergens buiten in een weiland, of in een bos? Of kamperen op een afgelegen plek? Of als ik weet dat de buren een keer niet thuis zijn of op vakantie?”

Sanderijn: “Kijk, dat zijn al een paar goede voorbeelden. Check eens bij je vriendin wat zij ervan vindt. En vraag of ze een keer meekomt naar een sessie met mij. Ik zou dan willen ontdekken waar haar schaamte vandaan komt, om te kijken wat we kunnen doen.”