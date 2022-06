Seksvragen aan Sanderijn: “Mijn partner is veel vaker opgewonden dan ik. Wat kan ik hieraan doen?”

Gita (52): “Ik merk dat mijn partner, met wie ik al meer dan 20 jaar samen ben, veel vaker en sneller opgewonden is dan ik. Dan laat-ie merken dat hij wel wil, maar ik heb dan nog helemaal geen zin. Vroeger, toen we net met elkaar gingen, was dat heel anders, dan had ik ook meteen zin. Hoe komt dat? En wat kan ik eraan doen?”

Sanderijn: “Ja, dit is een veel gehoorde vraag Gita. Met name bij stellen die al wat langer een relatie hebben. Wat doe jij als je merkt dat hij wel wil, en jij niet?”

Gita: “Meestal geef ik dan maar toe, maar de laatste tijd heb ik daar steeds minder zin in. Dus dan laat ik merken dat ik niet wil, iets anders te doen heb of nog even verder wil slapen.”

Sanderijn: “En hoe reageert hij daar dan op?”

Gita: “Geïrriteerd en knorrig. Dat vind ik dan weer heel vervelend, dus geef ik ook wel eens toe om ervan af te zijn. Laatst, toen ik weer liet merken dat ik nu even geen zin had, zei hij: ‘Het is bij jou ook nooit goed, er is altijd wel wat waarom jij geen zin hebt. Vroeger was je niet zo moeilijk. Toen konden we nog spontaan seks hebben.’”

Sanderijn: “En? Voel jij dat ook zo, dat er altijd wat is waarom jij geen zin hebt op het moment dat hij wel zin heeft?”

Gita: “Jazeker, ik heb geen zin als ik de hele dag hard gewerkt heb om dan ’s avonds klaar te staan voor zijn seksbehoefte. Ik heb ook geen zin als hij de hele dag geen aandacht aan mij heeft besteed, maar wel aan voetbal op televisie. Of wanneer hij voortdurend kortaf op mij reageert. Ik denk dat-ie dat bedoelt. Maar voor mij is het logisch dat ik eerst wat meer aandacht wil van hem, en dan bedoel ik ‘echte aandacht’. Ik wil ook eerst dat de sfeer leuk en gezellig is tussen ons. En dat ik wat meer ontspannen wil zijn voor ik zin krijg in seks. Dat is toch niet zo vreemd?”

Sanderijn: “Dat is helemaal niet vreemd. Iedereen heeft andere voorwaarden nodig om leuke seks te hebben. Wat ook belangrijk is te weten, is dat de zin in seks in een lange relatie niet altijd meer spontaan komt. Hij denkt misschien dat hij nog spontaan zin heeft in seks, maar dat is echt niet zo. Hij is waarschijnlijk wat gevoeliger voor seksuele prikkels die zorgen dat iemand zin krijgt. Die seksuele prikkels zijn voor iedereen verschillend en persoonlijk. Dat kunnen geuren zijn, beelden (van jouw lichaam in een strakke spijkerbroek bijvoorbeeld), of herinneringen aan lekkere seks met jou in het verleden. Iemand die ontspannen is, staat meer open voor die seksuele prikkels. Of als je gewend bent dat zo’n seksuele prikkel in het verleden snel kan leiden tot leuke seks, herken je die prikkel ook sneller. Als jij in het verleden minder vaak hebt ervaren dat een aanraking of een geur of een beeld voor jou kan leiden tot leuke seks, sta je er ook minder open voor. Sterker nog, jij hebt andere prikkels nodig (ontspanning, echte aandacht, fijne sfeer). Dus op zijn toenaderingspoging, trap jij als het ware op de rem, terwijl hij al met zijn voet op het gaspedaal zit.”

Gita: “Dat is inderdaad precies zoals ik het voel. Al zijn subtiele toenaderingspogingen, ontmoedigen mij juist om zin te krijgen. Maar wat kan ik dan doen?”

Sanderijn: “Jij kunt er zelf voor zorgen dat de voorwaarden die jij nodig hebt, gaan ontstaan. Hij doet dat namelijk ook: hij zorgt er ook zelf voor dat-ie onbewust al openstaat voor de voorwaarden of seksuele prikkels die hem opwinden waardoor hij al ‘in de mood’ komt. Dat doet hij niet bewust, maar dat is een leerproces waar sommige mensen gewoon beter in zijn. Jij hebt nu te lang elke keer als hij begon, op de rem gestaan waardoor je nauwelijks bent toegekomen om ook eens voor jezelf de omstandigheden prettig te maken. Dus, als het voor jou belangrijk is dat je echte aandacht krijgt, moet jij daarvoor zorgen. Je kunt er zelf mee beginnen om die echte aandacht aan hem te geven (iets aardigs zeggen, persoonlijke vragen stellen) en dat ook terug te vragen van hem. Jij kunt beginnen te zorgen dat de sfeer fijner wordt door daar moeite voor te doen (na het voetbal kijken, ook even zonder tv met elkaar de dag doornemen bijvoorbeeld). Als ontspanning na een drukke werkdag belangrijk is, doe er dan iets aan (ga naar de sauna, doe yoga of een ontspanningsoefening).”

Gita: “Maar waarom was het vroeger toen we net een relatie hadden dan voor mij geen probleem om zomaar spontaan seks te hebben?”

Sanderijn: “Omdat je toen verliefd was Gita, en verliefdheid doet iets met je lichaam en je geest. Je stond veel meer open voor allerlei seksuele prikkels omdat je zo op elkaar was gefocust. Je kende geen moeheid, er was geen behoefte aan voetbal kijken omdat jullie allebei juist heel erg in elkaar geïnteresseerd waren (en zo kreeg jij dus ook voortdurend die echte aandacht). Die verliefdheid gaat over en andere gevoelens komen ervoor in de plaats, waardoor er ook behoefte komt aan andere of meer specifieke seksuele prikkels die voor jullie beiden heel verschillend kunnen zijn. Zowel het soort prikkels als de hoeveelheid prikkels kunnen verschillen.”

Gita: “Dus eigenlijk is het belangrijk dat ik een beetje beter voor mezelf ga zorgen, begrijp ik nu.”

Sanderijn: “Precies Gita, maar ook dat hij, als jij hem dit allemaal vertelt, beter begrijpt waarom het vroeger anders ging dan nu. En als hij dat begrijpt, kan hij ook meehelpen aan het creëren van de omstandigheden die jij nodig hebt om makkelijker ‘in de mood’ te komen.”