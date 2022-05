Renate: “Sanderijn, mijn man komt heel snel klaar. We vinden dat allebei niet leuk, maar vooral hij niet. Hij raakt enorm gefrustreerd. Naar de huisarts wil-ie niet, dus trek ik bij jou aan de bel.”

Sanderijn: “Heel goed, Renate. Misschien dat mijn uitleg je kan helpen en hem over de streep kan trekken samen met jou naar een oplossing te zoeken. Seks hebben jullie immers samen en aan een probleem op dat gebied kunnen jullie daarom ook het beste samenwerken. Maar kun je iets meer vertellen? Bijvoorbeeld of dit plotseling begon of al een tijdje bezig is?”

Renate: “Het is al een paar maanden zo. We hebben een moeilijke tijd achter de rug, waarin we een paar maanden uit elkaar zijn geweest. Het ging niet goed tussen ons. Ik had een depressie en hij had daar zo’n last van dat-ie even ergens anders is gaan wonen. Een paar maanden geleden kwam hij terug, sindsdien zijn we weer samen. Maar met de seks lukt het niet meer.”

Sanderijn: “Hoe was de seks daarvoor tussen jullie?”

Renate: “In het begin, toen we verliefd waren, heel goed. Geen enkel probleem. Maar toen we wat langer bij elkaar waren, begon het moeilijker te worden. We hadden daarnaast ook veel ruzie en toen kreeg ik ook een depressie. Ik zag het niet meer zitten met hem en heb hem gevraagd weg te gaan.”

Sanderijn: “Snel klaarkomen, of liever gezegd te snel klaarkomen, heeft vaak met stress te maken. Maar we zien het ook weleens bij mannen die heel lang geen seks hebben gehad en dan zo opgewonden zijn als het wél een keertje gebeurt, dat ze daardoor heel snel komen.”

Renate: “Ja, dat klinkt wel bekend. Toen mijn depressie overging en ik weer naar Leo verlangde, ben ik degene geweest die vroeg of we weer bij elkaar konden wonen. Hij was er heel blij mee. Hij had me erg gemist, zei hij.”

Sanderijn: “Dat is wat je vaak ziet gebeuren: de seksuele behoefte wordt op zo’n moment zo sterk dat iemand niet meer in staat is op zijn eigen lichamelijke signalen te letten. Gewoonlijk is een man in staat om, bij opwinding, aan te voelen wanneer hij bijna bij het ‘point-of-no-return’ is, vlak voor het orgasme.”

Renate: “Ja, precies, daar klaagde Leo ook over, dat hij geen controle meer had over zijn seksuele gevoelens en dat zijn orgasmes hem als het ware ‘overkomen’.”

Sanderijn: “Zo wordt het inderdaad vaak omschreven door mannen die last hebben van voortijdig klaarkomen. Niet alle mannen hebben er, als zoiets gebeurt, ook daadwerkelijk last van. Die zeggen dat ze na een voortijdig orgasme even pauzeren en dan weer verdergaan of vervolgens vooral aandacht aan de partner besteden. Maar een deel van de mannen die dit regelmatig overkomt, heeft er wel last van. In de meeste gevallen kan een man, als hij dat ‘point-of-no-return’ voelt aankomen, even proberen te stoppen met bewegen, even aan niet-seksuele onderwerpen denken (de boodschappenlijst, een rekensommetje of een ijskoude douche), om dan zo dat moment succesvol te kunnen uitstellen. De seksuele opwinding kan dan even zakken en als hij merkt dat zijn opwinding/erectie weliswaar iets is gezakt maar nog steeds goed genoeg is, doorgaan met de seks. Sommige mannen zijn op deze manier in staat hun orgasme meerdere malen uit te stellen. Er zijn ook mannen die dit uitstellen proberen te oefenen tijdens het masturberen.”

Renate: “Dat is een goed idee. Hoe en wat houdt dat oefenen dan precies in?”

Sanderijn: “Het is belangrijk om hem dan uit te leggen dat het oefenen tijdens masturberen langzaam opgebouwd wordt. Bovendien moet een man ook plezier hebben in masturberen, en de partner moet hem daar de gelegenheid voor geven en niet met de neus erbovenop zitten om te kijken of alles wel goed gaat.”

Renate: “Dat snap ik. Ik vind het echt geen probleem hoor, als hij in zijn eentje masturbeert, dat vind ik prima.”

Sanderijn: “Tijdens de masturbatie gaat het erom dat hij goed leert letten op zijn eigen lichamelijke sensaties. Wat gebeurt er op welk moment met zijn lichaam en wat voelt hij precies? Zo kan hij steeds duidelijker het moment signaleren waarop stoppen nog mogelijk is zonder vroegtijdig klaar te komen. Als hij dan zichzelf dwingt even te stoppen, om daarna weer verder te gaan, kan hij leren zich beter bewust te worden van de verschillende lichamelijke sensaties die voorafgaan aan het moment van klaarkomen. En dat zal hem steeds beter helpen om die controle over zijn seksuele gevoel terug te krijgen.”

Renate: “Fijn, dank Sanderijn. Ik ga dit met hem delen.”