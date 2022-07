Seksvragen aan Sanderijn: “Mijn partner wordt boos als ik niet ben klaargekomen. Wat kan ik doen?”

Vraag 30: ‘Hij wordt boos als ik niet ben klaargekomen’

Nina (52): “Sanderijn, ik heb sinds kort een nieuwe vriend die voor mij als een lotje uit de loterij voelt. Na een slopende relatie in de 20 jaren daarvoor, heb ik nu een lieve en zorgzame man gevonden. In alles het tegendeel van mijn vorige partner.”

Sanderijn: “Dat klinkt inderdaad als een positieve ommekeer in je leven.”

Nina: “Dat is het zeker! In alles is hij geweldig en vooral zo zorgzaam naar mij. Ook tijdens de seks let hij altijd goed op of ik het leuk en lekker heb. Ook dat is een complete verandering voor mij vergeleken met mijn vorige partner die tijdens de seks totaal niet met mij bezig was. Tijdens de seks ging het alleen om hem. Wat ik ervan vond was niet interessant voor hem. Zo is de seks tijdens de vorige relatie geworden tot iets waar ik nooit meer plezier in had. Ik heb lang gedacht dat ik geen plezier in seks kon hebben. Dat dat aan mij lag dus. Hoe anders is dat nu!”

Sanderijn: “Wat fijn voor je Nina om dat te horen. Plezier in seks hebben, kan je relatie heel erg verbeteren.”

Nina: “Nou en of, dat heb ik gemerkt. Hij heeft me laten ervaren dat door ook aandacht voor mij te hebben, de seks leuker werd voor mij. Hij heeft me geholpen mijn eigen seksualiteit te ontdekken en aan te geven wat ik lekker vind en wat niet. Zo hebben we samen een nieuwe ontdekkingstocht gemaakt naar wat voor ons beiden fijne en plezierige seks is.”

Sanderijn: “Dat klinkt heel erg goed Nina! Kun je me uitleggen waar ik je nog bij kan helpen?”

Nina: “Zijn grote zorgzaamheid voor mij, tijdens de seks, gaat soms wel erg ver. Zo wil hij graag dat ik, net als hij, altijd een orgasme krijg, tijdens de seks. Daar doet ie ook heel veel moeite voor. Heel fijn natuurlijk maar, ik hoef niet altijd een orgasme. Dat was en is nog steeds iets wat niet altijd even snel en makkelijk gaat bij mij. Dus ben ik ook tevreden als we het samen heel fijn hebben en hij wel is klaargekomen. De seks is nu al zo anders dan bij mijn vorige partner (bij wie ik ook nooit klaarkwam, maar dat interesseerde hem niet), dat het nu al genieten is voor mij. Ook zonder klaarkomen. Maar hij kan dat blijkbaar niet geloven. Als ik niet ben klaargekomen, blijft hij maar doorgaan met het strelen van mijn clitoris, terwijl ik echt niet meer hoef.”

Sanderijn: “En heb je dit ook aan hem uitgelegd?”

Nina: “Jazeker. Al meerdere malen. Maar dan zegt ie dat hij het toch nog wil proberen bij me of dat hij iets anders wil uitproberen of hij zegt: ‘Bij je ex kwam je nooit klaar maar bij mij is het toch anders?”

Sanderijn: “Het lijkt erop dat hij wil bewijzen dat hij het wel voor elkaar krijgt om jou een orgasme te bezorgen. Hij wil laten zien dat hij een goede minnaar is.”

Nina: “Daar lijkt het op. Want als ik zeg dat ik niet meer hoef, en hij maar doorgaat, vind ik het soms ook welletjes. Mijn clitoris wordt te gevoelig op een gegeven moment en het kan zelfs pijnlijk worden om die nog aan te raken.”

Sanderijn: “Dat komt omdat je opwinding begint te zakken. Gedachtes als ‘het is welletjes’ of ‘hij hoeft niet zoveel moeite voor mij te doen’, zijn ook niet opwindend voor je, dus zakt je opwinding en wordt een aanraking bij jouw gevoeligste plek in je vulva, zelfs pijnlijk.”

Nina: “Ik vind het zo vreemd dat hij maar niet kan geloven dat ik echt niet altijd hoef klaar te komen.”

Sanderijn: “Het zou kunnen dat hij ‘klaarkomen’ ziet als het bewijs dat jij hem nog aantrekkelijk vindt. Door niet klaar te komen krijgt hij het idee dat hij geen goede minnaar is of dat jij hem niet meer lekker of aantrekkelijk vindt. Wat natuurlijk helemaal niet zo hoeft te zijn.”

Nina: “Ja, klopt. Want als ik volhoud dat ik niet meer hoef, kan hij soms echt kwaad zijn rug naar me toe draaien en mokkend gaan slapen. Dat vind ik niet leuk. De volgende dag probeer ik er soms op terug te komen dat ik hem nog steeds heel aantrekkelijk vind en dat een orgasme voor mij niet altijd zo makkelijk gaat. Soms denk ik weleens, ik ga het maar ‘faken’ dat ik ben klaargekomen, dan zijn we van dit gedoe af en is zijn ego niet gekrenkt.”

Sanderijn: “Dat is voor veel vrouwen die geen orgasme hebben gekregen tijdens de seks ook vaak de reden dat ze ‘dan maar gaan faken’. Uit een onderzoek blijkt dat bijna 70% van de volwassene vrouwen zegt wel eens een orgasme te hebben gefaked. Voor de lieve vrede, omdat het anders te lang duurt of om zijn ego niet te kwetsen, waren de drie belangrijkste redenen. Jammer vind ik dat, want door te faken, houd je de illusie in stand bij hem dat hij het goed heeft gedaan of dat het jou geen moeite kost. En waarom zou je die illusie bewaren? Veel eerlijker is het als hij weet dat het bij jou anders gaat dan bij hem om klaar te komen. Ook belangrijk is om dan uit te leggen wat je wel nodig hebt voor een orgasme. En als dat een keer lang duurt, dan is dat maar zo. Waarom is dat zo erg? Jij hebt hem toch ook alle tijd gegeven om klaar te komen?”

Nina: “Precies, helemaal mee eens. Bovendien houd ik nog evenveel van hem ook als ik niet ben klaargekomen. En kan ik ook heel erg van seks genieten zonder altijd dat orgasme te hebben. Dat is ook een verschil tussen hem en mij.”

Sanderijn: “Zo is dat Nina. Laten we hopen dat als jij dit zo blijft uitleggen en benadrukken, het kwartje ook echt gaat vallen.”