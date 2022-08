Mary (45): “Sanderijn, ik wil je iets vragen waarover ik met niemand durf te praten.”

Sanderijn: “Tuurlijk Mary, je weet dat ik geen enkele vraag raar of gênant vindt.”

Mary: “Tijdens de seks vind ik het heerlijk om te fantaseren. Dat windt mij nog meer op en kan me helpen om makkelijker klaar te komen. Er is sinds kort één fantasie het meest opwindend voor me, maar die zal ik absoluut nooit aan mijn partner vertellen. Ik fantaseer namelijk over seks met zijn broer. Die is iets ouder dan hij en woont niet in de buurt, maar heeft wel een leuk gezin. Juist daarom vind ik het zo opwindend. In mijn fantasie doen we het heel stiekem en hebben we wilde seks, terwijl de seks met mijn man tamelijk gewoontjes en saai is.”

Sanderijn: “Het klinkt als ‘verboden fruit’ wat voor jou opwindend is. Maak je je er zorgen over?”

Mary: “Ja, eerlijk gezegd wel. Ik gebruik de fantasie niet alleen bij de seks met mijn man maar ook steeds vaker als ik masturbeer, dus ik ben er best veel mee bezig. Gelukkig zie ik mijn zwager niet vaak, maar elke keer als mijn man hem aan de telefoon heeft, krijg ik een scheut vanbinnen.”

Sanderijn: “Wat voel je dan precies?”

Mary: “Opwinding, maar ook schaamte en soms ook angst dat ik me op een gegeven moment zo aangetrokken voel tot zijn broer dat ik mijn fantasie misschien in het echt wil beleven. En daarvoor schaam ik me dan vreselijk, want ik hou van mijn partner. Zegt dit soort seksuele fantasieën iets over mijn huidige relatie met mijn man?”

Sanderijn: “Allereerst is het goed om te benadrukken dat seksuele fantasieën in het algemeen heel gezond en nuttig zijn. Heel veel mensen hebben seksuele fantasieën als ze seks hebben. Niet iedereen wil die delen met een ander, wat ook helemaal niet hoeft. Fantasieën zijn privé en vooral voor jou bedoeld als hulp bij het vrijen. Jij bepaalt zelf of je die wel of niet wilt delen. Mensen kunnen over hele uiteenlopende dingen fantaseren. Variërend van zachte romantiek tot wilde of ‘verboden’ situaties. Er zijn bijvoorbeeld vrouwen die fantaseren over vastgebonden worden of overweldigd worden door een vreemde. Tijdens de seks kan zo’n fantasie heel opwindend zijn, maar als de seks voorbij is, kan het soms onvoorstelbaar zijn dat je dat opwindend vond. Sterker nog, dan kan overweldigd worden door een vreemde ineens heel erg lijken op een verkrachting. ‘Hoe kon ik daar ooit opgewonden raken?’ denk je dan. Maar tijdens momenten van seksuele opwinding heeft een fantasie, waarover die dan ook gaat, alleen maar als functie dat het jou helpt met je opwinding. Gevoelens van schaamte of oordelen over de inhoud helpen niet om je opwinding hoog te houden. Sterker nog, ze kunnen je opwinding zelfs belemmeren. De meeste mensen hebben geen behoefte om hun seksuele fantasie een keer in werkelijkheid te beleven. Alhoewel er ook stellen zijn die dat juist wél willen en ook doen. Dat is ieders persoonlijke keuze.”

Mary: “Tot nu toe heb ik daar helemaal geen behoefte aan. Maar ik ben bang dat dat misschien ooit wel gaat komen. Zegt zo’n fantasie iets over mijn huidige relatie?”

Sanderijn: “Er is in 2019 in Amerika onderzoek gedaan naar de invloed van seksuele fantasieën over een ander op je huidige seksuele relatie. Daaruit bleek allereerst dat het veel voorkomt bij mensen die een relatie hebben. Het interessante was ook dat de invloed van zo’n fantasie op de relatie samenhing met hoe de persoon de huidige partner beoordeelde. Had de persoon een fijne en bevredigende seksuele relatie met een vaste partner, dan bleken deze fantasieën ertoe te leiden dat de ontevredenheid met de huidige partner toenam. Terwijl mensen met een minder bevredigende seksuele relatie juist rapporteerden dat ze wél tevreden waren met hun huidige partner. Het lijkt heel tegenstrijdig, maar waar het op neerkomt is dat in een bevredigende seksuele relatie zulke fantasieën opkomen omdat de persoon iets mist in de partner (wat dan in de fantasie met een ander terugkomt) waardoor de ontevredenheid over de partner nog verder kan toenemen. In een onbevredigende seksuele relatie kunnen dit soort fantasieën tijdens de seks juist als een soort buffer of compensatie dienen, waardoor de tevredenheid met de huidige partner kan toenemen.”

Mary: “Dat is frappant. Deze seksuele fantasieën kreeg ik toen ik onze seks steeds saaier begon te vinden. Door die fantasieën kan ik aan ons seksleven nog wat spanning geven. Maar ik begrijp uit dat onderzoek dat het beter is als we samen gaan proberen de seks te verbeteren, toch?”

Sanderijn: “Klopt. Daar zou je met je man eens over moeten praten. Als je wilt dat ik jullie daarbij help, dan laat het me maar weten.”