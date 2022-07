Seksvragen aan Sanderijn: “Tijdens de vakantie heb ik veel zin, maar hij niet”

Birgit (52): “Mijn man en ik gaan binnenkort op vakantie en daar verheugen we ons allemaal heel erg op. We gaan twee weken kamperen en onze kinderen (15 en 16 jaar), gaan dit jaar, net als vorig jaar, naar een jongerenkamp in de buurt. Dat betekent dat we, net als vorig jaar twee weken min of meer samen zijn, zonder kinderen. Ze zitten dan wel in de buurt op het jongerenkamp, maar we zien of horen ze niet.”

Sanderijn: “Dat zal wel even wennen zijn geweest om zonder kinderen op vakantie te gaan?”

Birgit: “Dat was het zeker, maar we hadden er heel veel zin in. Niet gestoord worden, alle tijd voor onszelf en dus ook: eindelijk weer toekomen aan wat seks. Maar dat pakte anders uit dan ik dacht.”

Sanderijn: “Hoezo? Jullie hadden toch alle tijd samen?”

Birgit: “Het is er twee weken niet van gekomen. Hij was te moe, sliep de eerste week heel veel en heel lang. Vroeg naar bed, lang uitslapen. In de tweede week was-ie wel weer fit maar had-ie geen zin, wilde liever ‘s avonds een biertje drinken in de campingpub met een groepje vrienden of meedoen met de spelletjesavonden. Of als we een keer samen ergens gingen eten, had-ie zoveel gedronken dat hij meteen in slaap viel als we bij de camping kwamen. Ik ben dus heel bang dat dat deze vakantie ook gaat gebeuren.”

Sanderijn: “Die kans is er zeker. Heeft hij een drukke baan?”

Birgit: “Ja, zeker weten. Hij is manager bij een transportbedrijf en maakt lange dagen. Ook in het weekend is hij vaak afgepeigerd. Maar dan zou je denken dat hij wel weer is opgeknapt na een weekje bijtanken op vakantie...”

Sanderijn: “Ja en nee. Als iemand echt flink overwerkt is, is dat met een weekje bijslapen nog niet opgelost. Maar als hij het alleen maar druk heeft gehad, zou hij daar met een paar nachten goed slapen overheen moeten zijn. Dan zou er iets anders aan de hand kunnen zijn voor zijn seksvermijdingsgedrag.”

Birgit: “Ik denk dus dat er meer aan de hand is, want ook thuis, voor en na de vakantie, heeft hij steeds minder zin in seks.”

Sanderijn: “Dan kan er van alles aan de hand zijn. Zowel iets lichamelijks als psychisch als iets in jullie relatie. Dat wordt lastig uitzoeken als hij er niet bij is.”

Birgit: “Dat begrijp ik. Maar zou je me een lijstje kunnen geven wat er dan allemaal aan de hand kan zijn? Dan kan ik eens met hem praten om te kijken of hij eerst naar de huisarts moet of dat we misschien een keer samen naar jou moeten gaan.”

Sanderijn: “Oververmoeidheid of een burn-out kunnen zeker invloed hebben op de zin in seks. Daarnaast kan het gebruik van bepaalde medicijnen een negatieve rol spelen. Zoiets kan je huisarts snel en makkelijk checken. Maar ook bepaalde ziektes of aandoeningen zoals diabetes eisen soms een tol op het gebied van seks. Maar wat we als seksuologen ook steeds meer zien is dat sommige mannen last krijgen van de hoge maatschappelijke en relationele eisen die aan ze gesteld worden. Zowel goed presteren op het werk als thuis de meewerkende vader en romantische minnaar zijn voor de partner kan voor sommige mannen veel zijn. Wat we zien is dat ze zich daar ook niet altijd van bewust zijn. Ze voelen zich nog top maar lopen psychisch wel op hun tandvlees. Sommige mannen zijn als jongetje opgevoed om niet toe te geven aan de signalen van hun lichaam. Als ‘echte’ man vinden zij dat je een ‘watje’ bent als je te moe bent door je werk. Zeker als ze zelf uit een gezin van ‘doorzetters’ komen. Toegeven dat ze geen zin in seks hebben hoort niet bij het beeld dat ze hebben van ‘echte’ mannen. Wat je dan vaak ziet is dat ze ofwel hun vrouw verwijten ‘niet meer sexy’ te zijn ofwel hun toevlucht zoeken in porno, om bij zichzelf te checken of de zin in seks daardoor misschien weer terugkomt.”

Birgit: “Dat klinkt me helaas allemaal nogal bekend in de oren. Dat verwijt krijg ik ook regelmatig en ik vermoed dat hij ‘s avonds in zijn eentje (‘even de administratie doen’) ook porno zit te kijken. Maar dat zorgt er blijkbaar niet voor dat hij weer zin krijgt in mij.”

Sanderijn: “Of de lat wordt steeds hoger gelegd. Ik bedoel dat hij steeds meer prikkels nodig heeft om opgewonden te raken. Kortom, vanaf hier kan ik je alleen maar aanraden om hem over te halen samen naar een arts-seksuoloog te gaan (de huisarts kan jullie verwijzen). Een arts-seksuoloog zal eerst een lichamelijke check-up doen en zijn bloedwaarden meten om te kijken of zijn testosteronniveau nog hoog genoeg is. Daarnaast kan een arts-seksuoloog ook relatiegesprekken houden of doorverwijzen naar een psycholoog-seksuoloog, zoals ik. De grootste uitdaging wordt om hem over te halen met je mee te gaan.”

Birgit: “Dat gaat me wel lukken hoor. Ik wil duidelijk maken dat op deze manier samen op vakantie gaan niet is wat ik wil. Dan ga ik liever met wat vriendinnen de hort op, maar het allerliefste wil ik weer eens samen weg en, zoals vroeger, echte romantiek meemaken met zijn tweeën. Daar ga ik het over hebben. Om uiteindelijk te vragen of hij dat ook wil en wat we daaraan kunnen doen. Er moet echt iets gebeuren.”

Sanderijn: “Succes Birgit, en laat maar weten of ik nog iets voor jullie kan doen.”