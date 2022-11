5 redenen waarom je het nieuwe seizoen van ‘The crown’ niet mag missen

: oké, het is best even slikken dat we weer afscheid moeten nemen van onze favoriete acteurs. Elke twee seizoenen gaateen nieuw tijdperk in, en daar horen vanzelfsprekend oudere personages en dus acteurs bij. Eerlijk is eerlijk, waar we na seizoen twee dachten nooit over het vertrek van Claire Foy en Matt Smith heen te komen, sloten we Olivia Colman en Tobias Menzies in ons hart als queen Elizabeth en prince Philip. Dit seizoen nemen Imelda Staunton en Sir Jonathan Pryce het stokje van hen over. Dominic West en Elizabeth Debicki vertolken in het nieuwe seizoen de rollen van Charles en Diana. De casting is fenomenaal en de acteurs spelen al seizoenen lang meesterlijk. Daardoor worden we helemaal meegezogen in het verhaal.