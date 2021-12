Dagboek Koen: “Als het je zo ergert dat ik hier ben, kan ik weer ergens anders gaan wonen”

‘Zeven maanden is helemaal niet zo lang’, zegt Loretta als ik haar vertel hoe lang de opleiding tot ambulancechauffeur duurt.

‘Zeven maanden is een eeuwigheid. Bovendien, over een maand of drie start ik alweer met het optuigen van de boot, en een paar weken later begint het seizoen.

Loretta rolt met haar ogen.

‘Wát?’

‘Je kunt toch wel iets anders verzinnen. Als je weet hoe groot het tekort is op mijn werk en in de zorg in het algemeen, kun je heus wel wat bijdragen.’

‘Loretta, zo’n baan dat kun je toch niet tijdelijk doen, daar gaat ook een heel traject aan vooraf. Bovendien is de zorg niks voor mij, en dat weet jij ook.’ Ik raak geïrriteerd over haar dwang om mij de deur uit te krijgen. ‘Als het je zo ergert dat ik hier ben, kan ik weer ergens anders gaan wonen.’

Je snapt het niet

Ze gaat op de bank naast me zitten en legt haar hand op mijn knie. ‘Koen, je snapt het niet. Het gaat me er niet zozeer om dat je weg bent, maar dat je iets met je tijd doet.’

‘Ik vermaak me anders prima.’ Ik ben me ineens bewust van de gameconsole die ik nog in mijn handen heb.

‘Oké, dan hou ik mijn mond wel. Maar ik waarschuw je. Als jij later denkt: wat heb ik mijn kostbare tijd verdaan met onzin, hoef je niet bij mij aan te komen.’

Slecht geweten

Later in bed, na zowaar weer een vrijpartij, blijven haar woorden in mijn hoofd spoken. Ik doe inderdaad weinig nuttigs. De dagen rijgen zich op deze manier aan elkaar. Ik weet nauwelijks wat voor dag het is. Onrustig draai ik van mijn ene op mijn andere zij. Ik zat echt prima in mijn vel en mijn leven gaat z’n gangetje, maar nu heb ik ineens het gevoel dat dat helemaal fout is. Ze heeft me verdorie opgezadeld met een slecht geweten.

Na anderhalf uur woelen sta ik op en ga naar de woonkamer. Ik kijk uit het raam naar de flat tegenover de onze waar volgens Loretta veel mensen in hun up wonen. ‘Sommige mensen zitten de hele dag in dezelfde stoel voor het raam, Koen. Moet je maar eens opletten.’ Dan krijg ik plotseling een idee. Dit zou weleens iets kunnen zijn, waarin in mezelf nuttig kan maken…

