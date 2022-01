Dagboek Koen: “Bij Maud duurde het vijfentwintig jaar voordat ik het vertelde”

“Hoe was het?” vraagt Loretta. Ik zet de gereedschapskist in de gang en mik mijn jas op de kapstok.

“Waar zal ik beginnen... Je had gelijk, eenzaamheid is het grootste probleem.”

“Zie je wel! Maar dat maakt toch niet uit. Of je nou een lampje maakt of even gaat zitten luisteren.”

“Dat maakt dus wel uit!” Ik kijk in de pan wat ze gekookt heeft. “Hmm... ruikt lekker. Is het al klaar?”

“Bijna. Ik neem een kop thee, wil jij ook?”

“Ik heb wel zin in een biertje.”

Ze kijkt me aan op zo’n manier dat ik al weet wat er gaat komen. “Koen, elke dag alcohol is echt niet goed.”

“Eén glas is juist heel goed voor je hart. En meer dan één of twee glazen drink ik niet.”

Ze trekt de koelkast open en pakt er toch een flesje voor me uit. “Dat is ook een achterhaalde theorie, Koen.”

“Minder vlees, geen alcohol, weken alles dicht, slecht weer. En dan vraag jij je af waarom ik elke dag sex wil. Om de moed er nog een beetje in te houden.”

Ze proest het uit van het lachen. “Jij bent vreselijk, Koen de Vries!”

“Vertel nou”, dringt Loretta aan.

“Goed dan. Een oude man heeft me zijn postzegelverzameling laten zien. Die was aan het beschimmelen en hij wist niet wat hij eraan moest doen. Ik zei dat hij een vochtvreter kon aanschaffen en dat hij regelmatig moest luchten. Weet je wat hij zei? ‘O, maar mijn ramen kunnen al heel lang niet meer open’.”

“Ieuw!”

“Zeg dat wel!”

“Daarna kwam ik bij een vrouw in zo’n scootmobiel die vroeg of ik de luchthoorn die ze online had aangeschaft aan haar karretje kon vastmaken.”

“Een luchthoorn?”

“Ja, zo’n toeter die op boten gebruikt wordt. Ik vertelde haar dat dat wettelijk niet mocht. Werd ze toch agressief! Ik ben echt het huis uit gevlucht.”

“O mijn hemel! Wat vreselijk.” Loretta komt niet meer bij.

“Nou, het ergste moet nog komen. Een oude relatietherapeute had op mijn folder gereageerd omdat ze mijn relatie wilde redden. Ik heb haar anderhalf uur moeten aanhoren over waarom mijn trauma de reden was van mijn scheiding.”

“Welk trauma?” zegt Loretta ineens serieus.

“O, dat is zo lang geleden. Dat mijn broertje is omgekomen bij een zeilongeluk.” Ik wuif het weg.

“Waarom heb je me dat nooit verteld?”

Ik neem een slok bier. “Gewoon, dat zijn niet echt dingen waar ik graag aan word herinnerd. Maar geen zorgen, bij Maud duurde het vijfentwintig jaar voordat ik het vertelde.”

Waarom Loretta zo’n geschokt hoofd trekt, begrijp ik niet.

