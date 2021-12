Dagboek Koen: “De seconden waarin onze ogen kruisten bevatten ons hele verleden”

Babs is weg

De hele familie zat ineens in paniek bij elkaar omdat Babs weg was. Natuurlijk begon Maud met een verwijt naar Loretta dat het belachelijk was dat ze uit het verzorgingstehuis had kunnen ontsnappen. Ik wilde Maud bijna aanvliegen om haar onuitstaanbare gedrag, maar Loretta hield me tegen. “Je ex-vrouw heeft gelijk”, zei ze kalm. “Dit had ons niet mogen gebeuren.”

Ik had met Rosa de hele buurt afgestruind om Babs te vinden, maar niks. Als de politie vermoedt dat Babs in de bus is gestapt die voor de deur van het verzorgingstehuis stopt, kan ik ze geruststellen. “Babs is er de vrouw niet naar die in een bus zou stappen.” De blik die ik van Maud opvang geeft aan dat ik gelijk heb. Soms is er maar weinig voor nodig om weer even dat gevoel te hebben een team te zijn. De twee seconden waarin onze ogen elkaar kruisten bevatten ons hele gemeenschappelijke verleden. Ik weet dat zij precies hetzelfde voelde als ik. En dat is goed. Want als je je ex niet het beste gunt, gun je jezelf niet het beste, en negeer je het feit dat je veel van elkaar hebt gehouden.

Mensenkennis

Loretta is gelukkig geen jaloers type. Zij snapt dat. Of die John, de nieuwe vriend van Maud, dat ook begrijpt, daar ben ik nog niet zo zeker van. Sowieso iemand die qua type totaal niet bij Maud past, maar hij heeft ook iets... Iets fakes. Alsof hij in de verkeerde film is beland. Bij die jongen die Juliet aan de haak heeft geslagen denk ik ook: wat een baby! Maar hij is op zich nog wel aardig.

Loretta vindt vaak dat ik te snel oordeel, maar ik heb inmiddels zoveel mensenkennis dat ik de gasten die bij mij aan boord komen, vrijwel altijd goed inschat. Ik moet wel, want als ik iemand niet vertrouw, geef ik hem of haar echt geen belangrijke taken.

Leuke ex

Babs was dus de moskee ingelopen, in de veronderstelling dat het een kerk was. Grappig hoe alle vrede op aarde op die avond samenkwam. Als Loretta en ik daarna door de vrieskou naar huis lopen, de straten verlicht met duizenden kerstlichtjes, leunt ze tegen mij aan en zegt: “Je hebt een leuke ex, Koen. Daarom voel ik me extra vereerd dat je toch voor mij hebt gekozen.”

“En jij voor mij”, zeg ik terwijl ik haar nog steviger tegen me aan druk.

