Dagboek Koen: “Ik moet denken aan Maud, zij wilde wél altijd lepeltje-lepeltje liggen met mij”

Ik ben een hapje gaan eten met Maarten. We hebben afgesproken dat ik Loretta af en toe wat meer ruimte geef. Het is toch een overstap van alleen wonen, naar elke avond zo’n begerige man in huis, en een vrouw die nog steeds vindt dat het haar huis is. Na een knallende ruzie zijn we nu weer oké. We hebben afgesproken dat ik haar wat meer ruimte laat, en dat zij voortaan aangeeft wanneer zij zich aan iets ergert, zoals mijn eeuwige zin in seks. Als ik dit verhaal vertel aan mijn vriend moet hij smakelijk lachen. ‘Zo’n libido heb ik allang niet meer.’

‘Maar jij woont ook niet met de meest sexy, temperamentvolle vrouw van Nederland,’ zeg ik schouderophalend. ‘Nog een biertje?’

Maarten bedankt. ‘Ik moet morgen met Hannah naar het ziekenhuis.’ Ik voel me gelijk schuldig over mijn opmerking dat mijn vrouw zo sexy is. Maarten is gescheiden en nu alweer een paar jaar met een ander en zij is onlangs ziek geworden.

‘Wordt ze morgen al geopereerd?’

‘Na de kerst, maar morgen krijgt ze morgen een pittig onderzoek.’ Hij trekt zijn jas aan. ‘Als je het niet erg vindt ga ik vast.’

‘Nee, ga. Ik reken wel af. Hou me op de hoogte, oké?’

‘Doe ik,’ zegt hij met een ernstig gezicht. ‘En Koen, geniet van die vrouw van je. Zo vaak je kunt.’

‘Zo vaak ik mag, bedoel je.’

Ik ben blij dat ik hem toch nog aan het lachen heb gekregen.

Nieuwsgierig

Als ik heb afgerekend en naar de uitgang wil lopen zie ik ineens Maud binnenkomen in het café. In een impuls duik ik achter een paal. Waarom?! Ik kan haar toch gewoon groeten, een praatje maken en vertrekken? Vanuit mijn schuilplek zie ik dat ze niet alleen is. Een man schuift galant een stoel voor haar naar achteren. Gelukkig gaat ze met haar rug naar mij toe zitten. In principe zou ik nu gewoon kunnen gaan. Maar nieuwsgierig blijf ik nog even staan kijken. Wie is die kerel? Waar kent ze hem van? Hij lijkt jonger dan Maud.

‘Alles goed?’ vraagt de barvrouw smalend.

Betrapt kijk ik op. ‘Ja, prima. Ik dacht dat ik iemand zag die ik kende. Maar dat is gelukkig niet zo.’

De barvrouw kijkt me hoofdschuddend aan.

Lepeltje-lepeltje

Thuis ligt Loretta al in bed. Zo zacht mogelijk kleed ik me uit. Dan kruip ik tegen haar aan en sla mijn arm om haar heen. Na een paar minuten maakt Loretta zich kreunend van mij los. ‘Te warm…’ mompelt ze.

Terug op mijn bed-helft kan ik niet slapen. Ik moet denken aan Maud, zij wilde wel altijd lepeltje-lepeltje liggen met mij. Maar dan draait Loretta zich om. ‘Hee, ik probeerde wakker te blijven omdat ik zin had in jou…’

‘Dat was dan niet gelukt,’ zeg ik.

‘Maar ik ben nu wakker...’ In het zwakke licht in de slaapkamer zie ik haar glimmende ogen.

