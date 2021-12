Dagboek Koen: “Ik weet niet of ik dat allemaal kan oplossen, maar ik maak me in elk geval nuttig”

Ik heb het hele plan uitgeschreven en leg het voor aan Loretta die in haar badjas staat te gapen. Ze is net wakker. “Alleen al in deze wijk wonen er zoveel mensen alleen, die wel wat hulp kunnen gebruiken.”

Geweldig plan

Nu lijkt mijn vriendin wakker te worden. “Best een goed plan. Hoeveel vraag je daarvoor?”

“Niks, nou ja soms kost het me benzine, maar mensen kunnen zelf bepalen of ze iets bijdragen na afloop.”

Loretta neemt een slok van haar cappuccino. “En op wat voor een mensen richt je je dan?”

“Mensen zoals jij, die soms iets moeten ophalen, maar geen auto hebben. Een man of vrouw op leeftijd die wil dat ik iets uitleg op de computer. Voor kleine klussen in huis...”

|Of gewoon voor wat gezelschap”, onderbreekt Loretta me.

“Dat kan ook”, zeg ik.

“Er is veel eenzaamheid onder ouderen.”

“Dat vertelde je, ja.”

“Veel verborgen leed”, gaat Loretta door.

“Ja schat, ik weet niet of ik dat allemaal kan oplossen, maar ik maak me in elk geval nuttig.”

Op haar gezicht verschijnt een brede lach. “Ja, sorry, dat ik zo doordraaf. Ik vind het een geweldig plan!”

Haar goedkeurig was het laatste wat ik nog nodig had. “Mooi. Dan ga ik een folder maken.” Ik wil weglopen om naar mijn computer te gaan die in de logeerkamer staat.

Stoere kop

“Wacht even, Koen.” Loretta pakt me bij mijn arm. “Je weet dat dat weinig reacties zal opleveren, he.”

“Hoezo niet? Je zegt zelf ook dat er behoefte is aan wat hulp.”

“Schat, je bent een man, hebt een stoere kop...” Ze pakt me even bij mijn kin. “En niemand kent je. Denk je nou echt dat mensen jou zomaar binnenlaten?”

Daar had ik nog niet aan gedacht. “Als ze me eenmaal kennen wel. Ik bel gewoon aan en stel me vriendelijk voor.”

“Schat, geloof me, dat wordt niks. Maar..”, zegt ze dan raadselachtig. “Misschien kan ik hierin wel wat betekenen. Mag ik de nummers van Maud en Rosa?”

“Hoezo. Zij hebben er toch niks mee te maken?”

“Vertrouw me, Koen.”

Een half uur later schuift Loretta een foto van Maud onder mijn neus. Eronder staat. Mijn ex-man is heel handig en betrouwbaar. En ik kan het weten. Bij twijfel mag u me altijd bellen. Daarna legt ze nog een foto van Rosa en een van zichzelf op tafel met ongeveer dezelfde teksten. “Moet je dat niet eerst aan Maud en Rosa vragen, voor ze gek gebeld worden?”

Loretta lacht haar stralende gebit bloot. “Dat heb ik natuurlijk gedaan. Ze vonden het een heel goed idee.”

