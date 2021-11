Dagboek Koen: “Ik wil niet dat Loretta denkt dat ik geobsedeerd ben door sex”

Tonnetje rond

Ik heb mijn best gedaan om lekker voor Loretta te koken. Gehaktbrood met tomatensaus, en een salade. Ik heb mager gehakt gebruikt en er geen aardappels of pasta bij gemaakt, omdat ze nogal geobsedeerd is met haar lijn. Ze beweert dat ze aanleg heeft om een net als haar moeder tonnetje-rond te worden. Nou, valt dat volgens mij best mee, en dat ze iets voller is dan de gemiddelde vrouw vind ik juist heerlijk.

Ik denk dat het sowieso een misvatting is van vrouwen dat mannen hen alleen aantrekkelijk vinden als ze mager zijn. Dat vinden ze vooral zelf mooi, want een man zal altijd de voorkeur geven aan wat vet op de botten. Maud was – en is – altijd best slank geweest, maar daar hoefde ze nooit moeite voor te doen. Ze schepte haar bord altijd net zo vol als het mijne. Maar Loretta eet aanzienlijk minder terwijl ze veel rondere vormen heeft.

Hormonaal

“Brrr... koud buiten”, Loretta komt de deur in, hangt haar jas op, en zet haar werkschoenen onder de kapstok. Als ik haar zie binnenkomen, reageert mijn lijf al. Ik kan er niks aan doen, dat is gewoon hormonaal.

“Hee dushi”, zeg ik. “Hier is het warm hoor, bij je favoriete man.”

“Zoho, sexy, een man met een schort”, zegt ze ironisch. Ze haalt de klem uit haar haar en gaat met haar handen door de grote bos krullen.

Ik zoen haar in haar nek terwijl ik mijn heupen bewust niet tegen haar aandruk. Ik wil niet dat ze denkt dat ik een door seks geobsedeerde alfaman ben. “Kom maar meteen aan tafel zitten, want deze Gordon Ramsey wordt heel boos als je het koud laat worden.”

Als ik zie met hoeveel genot Loretta eet, zou ik bijna een feeder willen worden. Het is een feest om naar haar te kijken zoals ze haar lippen beweegt bij elke hap die ze in haar mond stopt. Weer reageert mijn lichaam met opwellende prikkels. Ik kan bijna niet wachten om haar zo van dat witte uniform te bevrijden en haar met mij mee in de douche te trekken.

“Hmmm hoe heer-lijk was dat schat”, zegt ze nog met volle mond van haar laatste hap.

“Er is nog meer, hoor.”

“O nee, alsjeblieft breng me niet in de verleiding”, zucht ze. “Ik heb al zoveel gegeten.”

Ik sta op en loop om de tafel heen. “Ik weet anders wel een manier om die calorieën weer eraf te krijgen.” Ik wil haar hand pakken, maar ze trekt hem fel terug.

“Jeetje, Koen, is dit werkelijk het enige waar jij aan kunt denken? Je woont nu een week in mijn huis en elke dag is het raak. Kan ik niet gewoon een keer thuiskomen zonder dat je me meteen wil nemen?”

