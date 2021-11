Dagboek Koen: “Ik wil onderdeel worden van de familie, geen entertainer”

Loretta is zo druk met de sinterklaasinkopen voor de kleinkinderen, dat er nul tijd overblijft voor andere dingen. Ik stelde voor om te gaan varen, een of twee dagen. Dikke windjacks aan en het IJsselmeer op. Maar daar heeft ze echt geen tijd voor. Ik bied aan om mee de stad in te gaan om cadeautjes te kopen, maar dat is volgens haar een slecht idee. Ik zou me toch alleen maar vervelen in de speelgoedwinkels en ze kan bovendien niks voor mij kopen als ik erbij ben. Als ik voorstel om ’s avonds naar de film te gaan, moet ze gedichten schrijven. En als ik bij haar in bed kruip voor wat bonding, zucht ze: “Please, ik ben gebroken Koen.”

Loopjongen

Ondertussen geeft ze mij orders alsof ik haar loopjongen ben. “Koop alvast kerstverlichting. Kun jij het tapijt in de woonkamer laten reinigen? Er zijn wat haken los van de overgordijnen, maak jij die even? De toiletbril moet vervangen worden, en doe ook maar de douchekop. De logeerkamer kan wel een opknapbeurt gebruiken. Kun jij uitzoeken of we niet nog een Sinterklaas kunnen inhuren? Waarom speel jij hem niet zelf?” Op die laatste vraag antwoord ik: “Omdat ik onderdeel wil worden van de familie, geen entertainer van de familie.” Dat begrijpt ze, maar ze gaat meteen weer door met commanderen. Tot ze bij mij een taks bereikt. “Nu kappen, Loretta. Prima als jij jouw ding doet, maar laat mij ook mijn leven leiden.”

Pushy

Ze heft haar handen omhoog. “Prima, doe je ding, maar ik zie jou helemaal niks voorbereiden. Dus als jij straks niet klaar bent met jouw inkopen of je gedichten, moet je niet bij mij aankomen.”

“Hoezo moet ik dan ook gedichten schrijven? Wij doen al jaren niet meer aan Sinterklaas met de kinderen.”

“Hoezo, komen Julian en Rosa dan niet?” Ze kijkt me met grote ogen aan.

“Geen idee, maar ik ging er niet vanuit. Ik kan ze vragen.”

“Ik kan ze vragen?”, herhaalt ze mijn zin. “Dat jullie Hollanders het niet zo hebben op familiebanden, betekent niet dat je je zo bij mijn familie kunt gedragen, Koen de Vrieskist.”

“Nou, nou, toontje lager Aretha Franklin.” Hierop kijkt ze me kwaad aan en begint dan keihard te lachen.

“Ik zeg geen sorry, maar ik weet dat ik wat pushy kan zijn.”

“Pushy of pussy, dat is de vraag, dushi.” Hierna ontstaat er eindelijk weer wat lol tussen ons en wordt het zowaar nog een avond waarin er lichamelijk ‘gebond’ wordt.