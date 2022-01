“Goedmiddag, mijn naam is Koen de Vries, wij hadden afgesproken.” De oude mevrouw die de deur op een kier heeft lijkt het nog niet helemaal te vertrouwen. “U weet wel van die folder die u had gekregen, met mijn ex-vrouw of...?” Dat was het ‘sesam-open-u’ woord.

“Natuurlijk, kom erin!” De dame gaat me mankend voor in de gang.

Stoere vent

“Kijk ik heb natuurlijk wel thuiszorg enzo, maar die kunnen geen lamp of niks repareren. En mijn rolgordijn is al twee jaar stuk. Dus ik dacht zo’n stoere vent die kan me vast wel helpen. Koffie of thee?” Na het schuchtere begin babbelt ze nu tegen me of ze me al jaren kent.

“Koffie graag. Waar zal ik beginnen?”

Verbaasd kijkt ze naar me om. “Bij het begin natuurlijk. Waar kom je vandaan, heb je kinderen, ben je allang gescheiden?”

“Ik bedoelde eigenlijk: waar kan ik mijn spullen het beste neerzetten om zo te gaan klussen?” Ik duid op de gereedschapskist in mijn hand.

“O, zet maar gewoon even daar. We gaan eerst koffiedrinken.”

Scheiding

Een half uur later heb ik nog steeds niks gedaan en zit ik aan mijn derde kop koffie. Ze heeft het over de scheiding met haar man, volgens haar een paar jaar geleden, maar als ze doorbabbelt zijn ze al vijftien jaar uit elkaar. “Dus ja, Koen, je begrijpt dat het even lastig was. Ook omdat niemand had verwacht dat hij homoseksueel was. Ook de kinderen niet. Veel mensen tegenwoordig zeggen ‘gay’ maar dat krijg ik niet over mijn lippen. Ik heb er niks tegen hoor! Nooit gehad, maar mijn eigen man…” Ze zinkt even in een overpeinzing. Dan kijkt ze me weer aan met haar heldere oogjes en zegt monter: “Nu ben jij aan de beurt.”

“Ja, wat wil je dat ik als eerste doe? De rolgordijnen?”

“Nee, waarom ben jij gescheiden, het lijk me zo’n leuke vrouw, op de foto. Maud toch? Eerlijk gezegd was dat de reden dat ik belde. Ik dacht misschien kan ik toch nog wat betekenen in die relatie. Ik heb mijn leven lang gewerkt als therapeute. Jaha, dat had je niet verwacht hè. Niet alleen in de relatiesfeer hoor, aanvankelijk vooral veel traumaverwerking. Ik heb zelf in de Indische Kampen gezeten als kind, daar heb ik mijn kortere been ook aan overgehouden. Ik merkte in de loop van mijn carrière dat trauma veel liefdesrelaties in de weg zit. De reden van een scheiding is vaak een uitwassen van een onverwerkt trauma bij van de twee. Was dat bij jullie ook zo?” Met een vragende glimlach kijkt ze me aan.

