Dagboek van Manon: “Ik kijk opzij en denk: deze plek doet hem ook goed”

Dinsdag

“Ik hoop zo dat ik een grote rol krijg”, zegt Willeke voor de zoveelste keer. We lopen met Arie door het park terwijl ze vertelt over hoe de auditie ging, hoe de regisseur keek, welke andere kinderen meededen. “Jij vindt toch ook dat ik mooi kan zingen?”

“Zeker.” Wils is geen Celine Dion, maar ze heeft een prettige stem en ze kan ook nog eens goed dansen. Als ik die regisseur was, dan gaf ik haar meteen de hoofdrol, ook al ben ik als moeder misschien een tikje bevooroordeeld.

Wanneer we weer huis zijn, slobbert Arie wat water en daarna rent ze naar de antieke stoel die ik bij de veiling heb gekocht. Met een plof laat ze zich erin vallen. Ik heb nog geen enkele keer in die stoel zitten lezen, daar ben ik veel te druk voor, en verder zit er ook niemand in. Het is of Wils mijn gedachten heeft gehoord, want ze zegt: “Eigenlijk heb je een heel dure hondenmand gekocht.” Daar krijg ik zo de slappe lach van dat de tranen langs mijn wangen lopen. Maar ze heeft wel een punt.

Later schuif ik de stoel naar het midden van de kamer en maak er een paar foto’s van. Ik schrijf een leuke advertentie en bied de stoel aan op Marktplaats voor honderdvijftig euro. Dan schiet ik er vijftig euro bij in, maar ik vind het prima als hij hier niet meer in de weg staat en ik er iemand anders blij mee kan maken.

Zaterdag

Mijn ex-man is gaan wonen op een zorgboerderij waar hij werkt als een soort manusje van alles. Ik ben ontzettend benieuwd of hij het daar naar zijn zin heeft. Joris was altijd een man van de Hugo de Jonge-schoenen met het gestreepte overhemd, nu heeft hij dat ingeruild voor een overall. Gelukkig voor de kinderen is de boerderij niet al te ver rijden, ze kunnen er ook op de fiets naartoe. Ik parkeer op het erf en Willeke, Floris, Titia en Robbert rollen uit de auto. Als ik de wandelwagen heb uitgeklapt en Titia erin heb gezet, lopen we naar de boerderij. Aan de telefoon had Joris me uitgelegd dat hij in een bijgebouwtje woont waar vroeger brood in werd gebakken. Daar treffen we hem aan op een bankje in de zon. “Wat ontzettend leuk dat jullie er zijn!” roept hij en springt op. “Zal ik jullie even rondleiden?”

We beginnen bij de konijnenberg waar Vlaamse reuzen rondhuppelen. “Ik heb nog nooit zulke grote konijnen gezien”, zeg ik.

“Er zitten ook acteurs in’, antwoordt hij droogjes en daar moet ik erg om lachen. Hij vertelt dat de boerderij dagbesteding biedt voor allerlei kinderen die speciale zorg nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld iets in het autistische spectrum hebben, een hechtingsstoornis of een ander probleem waardoor ze niet goed functioneren op een reguliere school. “Op de boerderij zijn veel minder prikkels en kunnen ze zichzelf zijn. Je ziet ze gewoon opbloeien.”

Ik kijk opzij en denk; deze plek doet hem ook goed. Het is lang geleden dat ik hem zo ontspannen en vrolijk heb gezien. We aaien de pony’s, tokken naar de kippen en dan lopen we naar zijn huisje omdat Titia een flesje moet. Het is een klein maar gezellig huisje, waar net genoeg zitruimte voor ons allemaal is. Terwijl ik het flesje opwarm, zet hij thee en tovert hij een appeltaart op tafel. “Zelf gebakken, maar niet door mij. Dat heeft Myrthe gedaan, dat is de vrouw die de zorgboerderij runt.”

“Leuke vrouw?”

“Heel bijzonder. Ik ken niemand die zich zo met hart en ziel inzet voor anderen als zij.”

Joris lacht zo lief dat het me niet zou verbazen als hij zijn hart aan deze Myrthe heeft verloren. En dat gun ik mijn ex van harte, want wat heeft hij een hoop narigheid achter de rug.