Dagboek van Manon: “Ik schrik van mijn gedachte, dat dood zijn me zo lekker rustig lijkt”

Zondag

Het liefst ging ik weer in bed liggen, maar Boy stond erop dat ik met mams ging wandelen. “Beweging is het beste medicijn.” Kribbig dacht ik: als je het type bent dat van lichamelijke inspanning houdt, ja. Ik gedij veel beter bij een goed boek, een kop thee en chocola, maar ik was te moe voor een discussie over alles wat ik verkeerd doe, en toen ben ik naar mams gereden.

Nu lopen we samen over de hei. Ik heb mijn handen diep in mijn jaszakken gestoken, omdat ik mijn handschoenen ben vergeten. Ze vertelt over Jaap, dat hij er vrede mee heeft dat zijn leven ten einde komt. Ik betrap me erop dat ik denk: logisch, lekker rustig, overal vanaf, geen zorgen meer. Daar schrik ik van. Mams neemt me nieuwsgierig op. “Het gaat niet goed met je, hè?”

Om niet in tranen uit te barsten, bijt ik hard op mijn lip en dan vertel ik dat ik zó moe ben.

“Ik heb gewoon nergens zin meer in, het liefst lig ik de hele dag in bed. Schrijven lukt ook niet meer. Van de week heb ik voor het eerst van mijn leven een opdracht teruggegeven, omdat het gewoon niet ging.”

“Zou je niet eens met de huisarts gaan praten?”

“Die ziet me aankomen, de wachtkamer zit vol coronapatiënten.”

“Het lijkt mij anders belangrijk genoeg.” Ze klinkt zo lief en bezorgd dat de tranen weer in mijn ogen prikken.

Maandag

Vanmorgen de huisarts gebeld. Ik zei dat het geen haast had, en best kan komen als ze het niet meer zo druk hebben, maar de assistente antwoordde: “Bijna niemand durft met iets anders dan corona aan te kloppen, terwijl we daar ook gewoon voor zijn. Schikt half drie?”

Nu zit ik in de wachtkamer te overwegen of ik weer naar huis zal gaan. Hoezo somber? Hoezo vermoeid? Ik heb een fantastische vriend, twee heerlijke tieners, een schat van een baby, leuk werk, een fijn huis. Eigenlijk klopt alles, behalve dat ik zo’n negatieve zeur ben.

Die dokter heeft wel iets beters te doen dan praten met iemand die een schop onder haar kont verdient. Net als ik wil vertrekken komt de huisarts me halen: een verstandige blondine van een jaar of vijftig met een grote zwarte bril. We gaan aan weerszijden van haar bureau zitten en ze vraagt hoe het met me gaat. En dan begin ik te huilen, het lijkt wel een dijkdoorbraak, zo gênant. Ze schuift een doos tissues naar me toe en nadat ik mijn neus een paar keer heb gesnoten en de stroom eindelijk is opgedroogd, vraagt ze wat er is. “Eigenlijk gaat alles heel erg goed, ik ben alleen zo moe.”

“Oké.” Ze kijkt op haar computerscherm en vuurt de ene na de andere vraag op me af: hoe lang ik al moe ben, hoe ik slaap, of Titia ’s nachts nog veel spookt, of ik goed eet, ontlasting, beweging, of ik ook somber ben, en waardoor ik denk dat dat komt. Met een klein stemmetje zeg ik dat ik steeds het gevoel heb tekort te schieten: op mijn werk, bij mijn vriend, bij mijn kinderen en ik me over alles zorgen maak. Dat ik mezelf er laatst op betrapte dat dood zijn me zo lekker rustig leek. Ze schrikt niet, maakt er alleen een aantekening van. “Goed”, zegt ze dan. “Het is duidelijk dat je helemaal niet lekker in je vel zit. Ik wil je lichamelijk onderzoeken om te kijken of er een fysieke oorzaak is en je moet ook bloed laten prikken. Komt daar niks uit, dan wil ik graag dat je met de praktijkondersteuner gaat praten. Zij begeleidt mensen met burnout- en depressieve klachten. Verder raad ik je aan om je de komende weken ziek te melden.”

“Ja, maar ik moet...”

Hoofdschuddend onderbreekt ze me. “Wat wil je nu eigenlijk, Manon? Zo gaat het toch niet langer?”