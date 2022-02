Dinsdag

“Misschien kan mams toch beter niet op Titia passen”, zeg ik tegen Boy die naast me onderuitgezakt tv zit te kijken. Onverschillig haalt hij zijn schouders op. Ik begrijp wel dat hij geen zin meer heeft om over Bart te praten. Sinds de confrontatie met mijn broer snijd ik het onderwerp elke dag wel een keer aan. Mijn gedachtes zijn als een hamster in een rad, steeds weer hetzelfde rondje, nergens naartoe. Tom, de praktijkondersteuner, zegt dat ik uit die lus kan komen door me op mijn ademhaling te concentreren. Ik leg mijn hand op mijn buik, zucht diep, en laat mijn ademhaling dan sissend uit mijn mond glippen.

Na een drie, vier diepe ademhalingen legt Boy zijn hand op de mijne. “En als we nou eens een weekend weggaan en vragen of Anne-Wil en Han dan op Titia willen passen? Ik heb zo’n zin om naar Antwerpen of Brussel te gaan. Gezellig door de stad slenteren, lekker een hapje eten, een fijn hotel.” Hij laat zijn stem zakken en zegt bronstig. “Sex.”

Ik slik. Bij de gedachte aan al die leukigheid word ik al doodmoe. Het liefst lag ik dagen achtereen in bed met een kussen op mijn hoofd, maar volgens de praktijkondersteuner moet ik plezier maken. Brussel dus. “Goed idee, schat.”

Donderdag

Het gekke van een bijna burn-out /net geen depressie is dat alles ongelooflijk veel energie kost. Reed ik vroeger achteloos naar de supermarkt, nu zit ik met het zweet op mijn rug aan het stuur. Dat Wils zo aan het tetteren is over school en de toneelclub, maakt het er niet gemakkelijker op. Plotseling vraagt ze: “Vind jij zoenen vreemdgaan?”

Verbaasd kijk ik opzij. “Gaat het wel goed tussen jou en Floris?”

“Jawel.” Ze slaat haar armen over elkaar. “Een vriendin van me heeft een keer met een ander gezoend, en nu vraagt ze zich af of ze het haar vriendje moet vertellen.”

“Dat hangt ervan af wat hij voor die vriendin betekent, denk ik. Was het eenmalig iets? Een soort vergissing? Of voelt ze echt wat voor die andere jongen?”

Snel zegt ze: “Ze voelt helemaal niets, nada, niente.”

“Je weet zeker dat het over een vriendin gaat?”

“Hoe zou jij het vinden als Boy het met een ander deed?” Van die vraag raak ik zo in de war, dat ik op een haar na een man ontwijk die met een wandelwagen bij een zebrapad wil oversteken. In de achteruitkijkspiegel zie ik hem met zijn vuist zwaaien. Als ik heel eerlijk ben, zou ik het wel begrijpen als Boy vreemdging nu ik het libido heb van een weekdier. Volgens praktijkondersteuner Tom moet ik dat loslaten, en erop vertrouwen dat het vanzelf weer in orde komt. Ik onderdruk een diepe zucht en zeg: “Weet je, een keertje per ongeluk zoenen zou ik niet eens zo erg vinden, geloof ik, maar als hij als een vieze Jeroentje allerlei gore appjes rondstuurde, vertrok ik meteen.”

Tot we bij de supermarkt zijn, hebben we het over The voice en de bizarre dingen die daar zijn gebeurd. Ik zet Titia in de kar en Wils haalt de boodschappenlijst tevoorschijn. Ze wil een ingewikkelde vegetarische maaltijd koken, en ik rijd geduldig achter haar aan terwijl ze exotische ingrediënten in de kar legt. Prijzige ook, zie ik tot mijn schrik. ‘Lossslaten’, zou Tom zeggen. Wanneer ik melk uit het schap pak, hoor ik ineens “mama”. Met een ruk draai ik me naar Wils. “Hoorde jij dat ook?”

“Ja! Tietje zei mama!” Meteen hangt ze met haar gezicht voor Titia. “Tiets, zeg nog eens mama? Mam-ma?”

Aandachtig staren we allebei naar Titia, die ons met haar grote ronde bruine ogen vrolijk aankijkt en dan trots “mama” zegt.

“En ik ben Wils”, zegt Willeke. “Wils! Wil-lu-ku.” Vertederd kijk ik naar die fantastisch leuke meiden en dan springen de tranen weer eens in mijn ogen. Ik hoop dat dat gejank ook ophoudt als ik alles heb ‘losssgelaten’.