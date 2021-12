Dagboek van Manon: “‘Je bent totaal niet in mij geïnteresseerd, ik haat je!’ roept Wils”

Woensdag

Wat is het leuk om met Titia boodschappen te doen – als ik tenminste geen haast heb. In het zitje van de boodschappenkar zit ze als een koningin naar de andere klanten te zwaaien. Zachtjes zing ik met de sinterklaasliedjes mee, terwijl ik probeer te bedenken wat we vanavond gaan eten. Een vrolijk gekleurde piet met een zak vol snoep loopt op ons af.

“Mevrouw, mag uw kindje een taaitaaipoppetje?”

“Doe maar niet, ze is nog zo klein.”

Met grote ogen kijkt Titia naar de roze pruik en het glanzende groene pakje. Ineens besef ik wat voor heerlijks er nog gaat komen: het zingen bij de schoen, de brief aan Sinterklaas met de plaatjes uit de speelgoedgids, de enorme spanning of de boot van de Sint echt met cadeautjes komt. Wat een geluk dat ik dat nog een keer ga meemaken. Voor Robbert en Wils hoeft Sinterklaas vieren niet meer: gedichten maken vinden ze vervelend en een surprise gedoe. Robbert wil de vijfde niet eens naar huis komen en daar ben ik best verdrietig over.

Maandag

Wils deed zo vaag over haar cijfer voor wiskunde dat ik dacht: laat ik Magister eens openen. Ik schrok me rot. Voor wiskunde heeft ze een 1,7 gehaald. Een 1,7?! Hoe moet ze dat in hemelsnaam ophalen? Ook voor de andere vakken staat ze er slecht voor, zie ik. Dus wacht ik haar op met thee en koekjes. Ik wil die erbarmelijke cijfers bespreken en vragen hoe ze dat denkt op te lossen. Op Magister heb ik gezien dat ze om drie uur uit is, maar ze komt niet thuis. Is ze zeker weer bij Floris of dat toneelclubje, terwijl ze thuis aan haar huiswerk zou moeten zitten. Als ik sta te koken, krijg ik een appje dat ze bij Lotte wil blijven eten. Ik app terug: ‘Nee, ik wil dat je NU naar huis komt.’

Het duurt bijna nog een uur voordat ze binnenloopt en tegen die tijd zitten Boy en ik al aan tafel.

“Sorry dat ik zo laat ben, Lotte en ik zaten TikTok-filmpjes te kijken, echt zo grappig!”

Ze loopt naar het fornuis, tilt de deksel van de pan. “Hè jammer, weer pasta met doperwten.”

Adem in, adem uit, niet op reageren.

Ze schept wat op haar bord, strooit er een berg kaas over en begint te eten. “Hoe was het op school?” vraag ik.

“O, oké hoor.”

“Volgens Magister gaat het anders niet best.”

Ze haalt haar schouders op. “Komt goed. Ik haal het wel weer op.”

En dan knapt er iets in me.

Ik schreeuw dat ze met van alles bezig is behalve huiswerk, en op deze manier haar toekomst verprutst. Dat ik mezelf verwijt dat ik haar veel te veel ruimte heb gegeven, maar dat dat nu afgelopen is, omdat ze het duidelijk niet aankan.

“We gaan samen een huiswerkschema maken waaraan jij je gaat houden. En ik wil dat je stopt met die toneelclub totdat jij je cijfers hebt opgekrikt!”

Geschrokken kijkt ze me aan. “Dan pak je het enige leuke wat ik heb van me af!”

“Houd toch op! Je doet alleen maar leuke dingen, dat is juist het probleem.”

Haar gezicht wordt vuurrood. “Je bent totaal niet in mij geïnteresseerd, alleen die stomme rotcijfers vind je belangrijk. Ik haat je!” Ze staat zo snel op dat haar bord in stukken op de grond valt en rent naar haar kamer. Arie duikt onmiddellijk op de restjes pasta.

“Haal die hond weg!” snauw ik tegen Boy. “Dadelijk eet ze een scherf en kan ze naar de dierenarts.”

Op mijn knieën veeg ik de rommel met stoffer en blik op.

“Was dat nou nodig?” vraagt Boy. “Die toneellessen vindt ze geweldig. Had je niet wat anders kunnen verzinnen?”

“Weet je het weer beter? Lekker makkelijk om vanaf de wal commentaar te geven. Het is jouw kind niet.” Zodra die woorden uit mijn mond rollen, denk ik al: niet doen, hier krijg ik spijt van...