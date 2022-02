Dagboek van Maud: “De dood van Johns zus lijkt op zelfdoding, maar is het dat wel?”

De ogen van Juliet en Nout zijn op mij gericht als bik de map met papieren wil openslaan.

“Eh, zou ik misschien even alleen...”

“Ja, kom Nout, wij gaan wel even een serie kijken in de slaapkamer. Je weet ons te vinden hè, Maud?’

“Ja, dank je zusje.”

Als eerste zie ik de geboorteakte waarop zijn echte naam staat: Johannes Laurentius de Jong. De datum waarop hij geboren is komt overeen met de datum waarop hij beweert jarig te zijn. Ook klopt het dat hij vijftig is. Tot zover is alleen zijn achternaam een leugen. Voor zijn naam staat jhr. Wat zou dat betekenen? Als ik verder lees, zie ik een familiewapen. Het gaat om een adellijke familie, dus jhr betekent misschien jonkheer.

Ik sla om naar de volgende pagina: een kopie van een oud krantenbericht over een auto-ongeluk waarbij Johns ouders en een broertje zijn overleden. Alleen zijn zusje en hij zijn nog over. Er is een foto afgedrukt van de twee kinderen op de begrafenis. In het jongetje herken ik inderdaad John. De kinderen worden ondergebracht bij familie, staat in het artikel.

Op de pagina’s daarna zie ik klassenlijsten van scholen die John heeft doorlopen en uitslagen van waterpolo- en zwemwedstrijden waaraan hij heeft meegedaan. Dan zie ik de naam Johannes Laurentius op een afgestudeerdenlijst staan van een kostschool in Engeland. In een Engels studentenblad hebben ze een aantal jongeren van de school geïnterviewd, waaronder John. Uit zijn commentaar blijkt dat hij het er veel te streng aan toe vond gaan. Tussen de regels door lees ik nog iets wat me niet bevalt. Het gaat over de concentratie van zo veel jongens en mannelijke leraren bij elkaar, wat volgens John nooit een goede uitwerking heeft. Nout is daar zelf ook op aangeslagen, want hij zocht door op de naam van de kostschool en heeft artikelen gevonden waarin de school wordt beticht van ontucht met minderjarige jongens. Zou John daar ook onder hebben geleden? In een tabloid, een roddelblad, staat dat Jonkheer de Jong, overlevende uit het auto-ongeluk, de prestigieuze school, die hoofdzakelijk is gefinancierd door de oude Engelse adel, tot val dreigt te brengen.

Na een gat van zeker tien jaar duikt er weer een bericht op over John, en wel in een Nederlandse krant. John is dan begin dertig en heeft een bedrijf opgericht in antiek en onroerend goed, samen met zijn zus Janice. Zijn zus lijkt als twee druppels water op hem. Bruin golvend haar, knap, slank, lang en met een blik die je even meewarig als arrogant aankijkt. Opnieuw sla ik een A4’tje om en dan schiet mijn hart in mijn keel. Op de pagina staan overlijdensberichten van zijn zus. Een van de berichten komt van John. ‘Veritas vos liberabit’, staat er, ‘De waarheid zal je bevrijden’. Daarna volgen krantenkoppen: ‘Dubieuze dood van Janice de Jong’. ‘Het lijkt op zelfdoding, maar is het dat wel?’ John wordt in hechtenis genomen. Over zijn vrijspraak wordt slechts een klein artikel geplaatst in een serieuze krant. Een Engelse tabloid kreeg er lucht van en heeft de zaak uitgeplozen: John en zijn zus hadden een liefdesrelatie. Toen die uitkwam, was de schaamte bij Janice zo groot dat ze zich van het leven beroofde.

Mijn zus komt de hoek om. “Gaat het, Maud?”

Ik schud zachtjes mijn hoofd.

