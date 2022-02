Hij trekt de gordijnen open, waardoor de zon naar binnen valt en ik het stof in het licht zie dwarrelen. Hij zei dat het een puinhoop was, maar dat is nog zacht uitgedrukt. De kamer ligt vol met kleren, papieren, kranten, bekers en glazen, bakjes met half opgegeten inhoud, vuile borden en bestek.

“Wil je koffie, thee?”

“Nee ik hoef niks, maar…” Ik kijk om me heen.

“Ik had je gewaarschuwd, toch?” Hij kijkt me aan op een manier die ik niet van hem ken. Niet arrogant of onbewogen, zoals hij meestal kijkt als hij zich in het nauw gedreven voelt, maar kwetsbaar. “We kunnen ook ergens iets gaan drinken?”

“Nee, ik heb een ander voorstel. Laten we gaan schoonmaken.”

“Doe normaal, Maud. Jij hoeft mijn rotzooi niet op te ruimen.”

“Nee, natuurlijk niet. Maar ik heb gewoon geen zin om in deze troep een gesprek te voeren. Daarbij, ik ruim jouw rotzooi niet op. Dat doe jij, ik help je alleen maar.”

Twee uur later zijn we klaar. Buiten is het donker en ik begin honger te krijgen. “Zal ik pizza bestellen?” stelt John voor.

“Laten we gaan voor iets gezonders. Goed?”

“Prima. Wijn?”

“Water.”

Met een Thaise salade zitten we even later aan tafel. “Zal ik nu dan maar beginnen?” vraagt John. Gek, ik voel heel weinig. Als ik naar John kijk, voel ik afkeuring noch bewondering. Ook heb ik geen oordeel. Wat best opmerkelijk is, want ik heb vaak juist een sterke mening. Maar nu lijk ik totaal blanco. “De ellende begon met het auto-ongeluk, in Brasschaat vlak bij Antwerpen”, begint John te praten. “Ik was acht en het stomme is, ik kan me nauwelijks iets herinneren van mijn ouders en mijn oudere broer die bij dat ongeluk omkwamen. Alsof met die klap tegen de boom ook mijn geheugen werd gewist. Mijn zus en ik zijn toen uit elkaar gehaald, waarom begrijp ik nog steeds niet. Ik werd naar een internaat in Engeland gestuurd en mijn zusje kwam terecht in het gezin van onze oom en tante in een kasteel onder Parijs.”

“Het was niet fijn op die school, heb ik begrepen.”

“Nee, los van het feit dat een paar van die mannen hun handen niet thuis konden houden, was het een kille omgeving. Liefdeloos. Maar ergens in mijn onderbewuste voelde ik nog de koesterende handen van mijn overleden moeder. Zoals de meesten van mijn klasgenoten op kostschool ging ik studeren in Oxford. Geschiedenis werd mijn hoofdvak. Na mijn studie wilde ik een nieuw leven beginnen in Antwerpen, maar dat viel niet mee. Ik moest een sociaal leven opbouwen en voelde me ‘anders’, waardoor zelfs smalltalk iets geforceerds had. Op een dag, ik was vijfentwintig, stond plotseling mijn zus op de stoep. Zij had een totaal andere jeugd gehad en was een spontane jonge vrouw geworden. Het was de dag na haar eenentwintigste verjaardag en zij kon zich net als ik niets van ons gezamenlijke stukje jeugd herinneren. Ze wist niet eens dat ze een volbloed broer had die nog leefde. Totdat ze op haar verjaardag alle documenten kreeg van onze familie. Daar zag ze mijn naam op staan. Ze was meteen in de auto gesprongen. Ik was zo sprakeloos, niet gewend ook aan de spontaniteit van mijn zusje, dat ik haar vrij bot te woord heb gestaan. Nog dezelfde dag is ze weer vertrokken…”

