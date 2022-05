John is bij Maud ingetrokken. Hoe haar hartsvriendin Suus erover denkt, verneemt ze via haar ex-man Koen.

Ik loop het pad op naar het huis van Suus. Voor het eerst in de 25 jaar dat we vriendinnen zijn, bel ik met buikpijn bij haar aan. Het zal een pittig gesprek worden, maar ik kan niet anders dan de confrontatie met haar aangaan. Dat Koen een eigen mening heeft over John, daar kan ik mee leven. Maar dat Suus via hem mij probeert te beïnvloeden, daar ben ik boos en teleurgesteld over. Suus en ik zijn altijd elkaars veilige haven geweest. Dat ze nu niet naar mij is gekomen, maar mijn ex heeft ingeschakeld om haar zorgen te uiten, begrijp ik gewoon niet.

“Hé Maud, wat leuk,” klinkt het enthousiast als Suus mij onaangekondigd voor de deur ziet staan. Maar ik ken haar goed genoeg om te zien dat ze zich ongemakkelijk voelt. Dan trekt ze licht met haar mond en frummelt ze met haar handen. “Kom binnen! Ik wilde net in de tuin beginnen, maar nu kan ik het nog lekker even uitstellen.”

“Is Dave er niet?”, vraag ik als ik niemand in de woonkamer tref. Ze kijkt onrustig om zich heen, alsof ze zich nu pas afvraagt waar haar vriend eigenlijk is. “O, hij is boven aan het rommelen.” Weer trekt ze nerveus met haar mondhoeken. Na een oppervlakkig gesprek over dat het nu echt lente wordt en dat de planten het zo goed doen in de tuin, besluit ik over te gaan tot het echte gesprek. “Suus, ik ben hier niet zomaar.”

Ze slaat haar ogen neer. “Daar was ik al bang voor.”

“Je zult wel gehoord hebben dat John bij mij is ingetrokken.”

“Ja, ik hoorde het van Loretta. De vriendin van Koen.”

“Ik weet wie Loretta is.”

“Ik kwam haar toevallig tegen in de stad,” haast ze zich te zeggen.

“Het maakt mij niet uit waar je haar bent tegengekomen, voor mij part ga je elke week bij haar op de koffie. Wat me wel uitmaakt, is dat jij achter mijn rug een soort interventie probeert op te zetten met Koen.”

“Maud, ik snap dat je daarvoor bent gekomen. De enige reden waarom ik Koen heb benaderd, is omdat ik me ernstige zorgen maak.” Ze probeert me met haar grote ogen te overtuigen.

“Sinds wanneer deel je dat met hem en niet met mij?” Mijn stem trilt.

“Omdat jij niet naar me luistert. Je bent verblind door de liefde, Maud. Dat is het hele probleem.”

Ik herpak me. “Je hebt gelijk, liefde vertroebelt. Maar wat jij vergeet, is dat ik geen tiener meer ben. Mijn ervaringen in de liefde hebben me wijzer gemaakt, niet naïever.”

“Ik zal eerlijk tegen je zijn,” zegt Suus dan met vlakke stem. “Die John klopt voor geen meter. En ik kan het weten, want ik heb een heleboel uitgezocht. Je kunt kwaad zijn, maar als ik jouw ex moet inschakelen om jou te behoeden voor een grote fout, dan doe ik dat!” De felheid in haar ogen verraadt eindelijk wat ze echt denkt. “Mensen kunnen gruwelijke geheimen hebben, zelfs als je denkt dat je ze heel goed kent.”

Op dat moment gaat de deur naar de gang krakend open. Dave komt in een ochtendjas en met warrig haar de woonkamer in. Het is één uur ’s middags. Zodra hij me ziet, draait hij zich weer om.

Dan denk ik dat ik het eindelijk begin te snappen. “Suus, wat is hier aan de hand?”

