Dagboek van Willeke: “Moet ik het uitmaken met Floris omdat ik af en toe aan iemand anders denk?”

Vrijdag 24 december

Bedrukt zit ik op de leren bank van de Meijerinckjes. Links van me torent een witte kerstboom tot aan het hoge plafond. Hij is behangen met witte en zilveren versieringen, waaronder kerstballen met een witte vacht. Hoe komen ze toch bij dit soort dingen? Ik denk dat Annemarijn over de feestdagen regeert in dit huis, bij gebrek aan een moeder.

Onder de kerstboom ligt een stapel cadeaus, en op twee pakketjes staat Willeke, een keer in de hanenpoten van Floris’ vader, een keer in het kriebelige handschrift van Floris. Tussen de zilveren stapel ligt een klein rood pakketje met Floris erop. Een vintage T-shirt van zijn favoriete band, waarnaar ik uren op Marktplaats heb gespeurd.

Ik voel me zo ongemakkelijk. De vanzelfsprekendheid van alles, dat ik meedoe aan kerst, dat ik onderdeel ben van deze familie, ik kan me er alleen maar schuldig over voelen. Het is één week sinds Micha me heeft gezoend in het fietsenhok. Ik heb de hele week nergens anders aan gedacht. Mijn zoekgeschiedenis van afgelopen vrijdag:

Wat is vreemdgaan

Is zoenen vreemdgaan

Wat te doen als je niet meer van iemand houdt

Ben ik verliefd quiz

Rauw koekjesdeeg slecht voor je

Ben ik overspelig

Wat is emotioneel vreemdgaan

Maar het wilde niet helpen. Ik zit met zo veel vragen. Moet ik het uitmaken met Floris omdat ik af en toe aan iemand anders denk? Maar met Micha ben ik zo goed bevriend... Het kan toch gebeuren dat je dan per ongeluk iets te dicht bij elkaar komt?

Mama heeft me op het hart gedrukt dat de waarheid altijd boven komt drijven, dus ik kan het beste zo snel mogelijk aan Floris vertellen wat er is gebeurd. Maar is het niet ook waar dat wat niet weet wat niet deert? Bovendien is er al een week voorbij, dus nu heb ik het sowieso al te lang verzwegen, vertellen gaat nu toch niet meer?

Die avond in bed met Floris ga ik op mijn zij liggen en doe ik alsof ik slaap. Hij zet de serie die we aan het kijken waren zachter en buigt zich over me heen om mijn wang te kussen. Ik wil niet met hem vrijen, ik knijp mijn ogen stijf dicht en wacht tot ik echt in slaap val.

Vrijdag 25 december

Als ik wakker word, is het al laat in de ochtend. Ik sta op om het gordijn open te doen en Floris wordt ook wakker, knijpend met zijn ogen tegen het licht.

“Hoe laat moeten we bij jou zijn? Ik zou je moeder nog helpen met dat kapotte gourmetstel.”

Dan weet ik het zeker – ik wil helemaal niet dat hij kerst met ons viert. Niet nu ik nog niet weet wat ik met de hele Micha-situatie moet. Ik moet even alleen zijn met mijn familie.

“O shit, helemaal vergeten te zeggen…”

Hij kijkt me vragend aan.

“Mijn moeder wil het toch liever klein houden. In verband met de regels, en omdat Tietje niet zo tegen drukte kan, en zo…”

“Drukte? Robbert komt toch niet eens thuis? Met wie vieren jullie het nog meer?”

“Gewoon onderling. Dat vindt mama fijner, sorry, ik ga niet van haar winnen.”

Hij kijkt beteuterd. Ik draai me om om mijn tas in te pakken en bid dat hij niets aan me merkt.

“Sorry lief, ik kan er niks aan doen”, zeg ik nog een keer. “Ik hoef nog niet naar huis, zullen we wentelteefjes bakken?” Alles wat ik zeg, klinkt kruiperig en vergoelijkend.

Als ik die middag thuiskom, zie ik dat er licht aanstaat in mijn schuurtje. Mama zal wel weer ongevraagd aan het opruimen zijn. Ik trek driftig de deur open en zie dan dat er twee lange benen in een pantalon in mijn bed liggen.

“Rob! Je bent er toch! Ga mijn bed uit, viezerik!” Ik ben zo blij om hem te zien dat ik hem een extra harde stomp op zijn schouder verkoop.

“Ik dacht ik kijk even hoe mijn oude kamertje erbij ligt. En iets met de kerstgedachte.”

“O ja, de kerstgedachte. Wat kerstdenk jij allemaal?”

“Ik kerstdenk dat wij even Mariah gaan opzetten.”