Dagboek van Willeke: “Papa heeft veel rampen veroorzaakt voor veel vrouwen”

Vrijdag 10 december

De dagen zijn onregelmatig. Veel docenten zijn uitgevallen, ziek of zitten thuis met een verkouden kind en geven hun lessen online. Ik vind het best. Na de ruzie van maandag heb ik het goedgemaakt met mama, en beloofd om echt aan te poten voor de proefwerken voor de kerstvakantie. Ik biechtte aan haar op dat ik niet eens een planning durfde te maken - ik raakte in paniek bij de kleinste gedachte aan de proefwerkweek.

Nu zitten we dus samen aan de keukentafel. Het is ochtend, nog donker buiten, en ik heb de streepjespyjama en de sloffen aan die ik voor Sinterklaas heb gekregen. Mama buigt zich over een groot vel papier waarop ze met een lineaal een strak rooster heeft getekend.

“Ook nog een mondeling? God, ze beulen jullie wel af tegenwoordig”, zegt ze.

“Dat zeg ik toch!”

Ze schrijft ‘mondeling voorbereiden’ op bij een paar avonden volgende week.

“Je hebt nog niks ingevuld voor vandaag”, zeg ik.

“Dat weet ik. Ik dacht dat je het misschien fijn zou vinden om bij Floris te logeren vanavond. En vanmiddag moet je natuurlijk naar je toneelrepetitie.”

Ik kijk haar met open mond aan. “Echt? Maar ik dacht...”

“Nou, hop, de douche in jij.”

“Dank je dank je dank je!” Ik geef haar een klapzoen op haar wang en ren naar boven. Ik mag toch meedoen aan de musical! Nu nog mijn cijfers ophalen en dan komt alles goed.

Die avond

Ik zit aan het marmeren kookeiland van Floris’ vader. Aad en Floris buigen zich allebei over mijn wiskundeboek en ik probeer niet te gillen van frustratie.

“Ja”, zegt Aad, “dat is heel wat anders dan ze ons vroeger leerden. Daar snap ik niks van, hoor. Iemand een kaaskoekje?”

“Jullie letten allebei niet op”, zegt Floris. “Het is prima makkelijk. Je moet gewoon eerst de afgeleide berekenen.”

“Maar dat kan ik al niet!”, piep ik. “Sorry, laten we gewoon iets anders gaan doen. Ik vraag wel aan mama of ze echte bijles wil betalen.”

“Wils, niet zo overstuur. Het komt helemaal goed. Ik vind het fijn om je te helpen. Ik zie je zo weinig de laatste tijd.” Hij doet mijn haar achter mijn oor en kust mijn slaap. Wat is het toch een lieverd, eigenlijk. Een vaag schuldgevoel bekruipt me, maar ik schud het af.

Zaterdag 11 december

Ik sta me rillend om te kleden achter het gordijn dat papa’s huisje in tweeën splitst.

“En? Past het?”, roept hij vanuit de keuken.

“Je hoeft niet te schreeuwen. Ik ben één meter bij je vandaan.” Ik kom tevoorschijn in een veel te grote rode overall.

“Perfect”, zegt hij. “Beetje op de groei. Nou heb je wat om aan te trekken hier, en kun je vaker langskomen.”

“Dankjewel pap”, zeg ik, ook al groei ik al een jaar niet meer. “Ik ben er heel blij mee.”

Dan wordt er aangeklopt. “Joehoe!” Er klinkt een vrouwenstem buiten de deur.

“Wie is dat?”, vraag ik.

Papa doet open en er staat een vrouw met kaplaarzen aan voor de deur. In haar hand heeft ze een potje met een lichtroze, doorschijnende substantie erin.

“Kweepeergelei! Ik ben eindelijk klaar met inmaken. Ik dacht, misschien wil jij ook wat. Voor bij een kaasplankje, of zo. Willeke! Wat leuk dat jij er bent. En je past er al helemaal bij, zie ik.” Ze heeft een warme stem en vrolijke lachrimpels bij haar ogen.

Nu weet ik weer wie dit is. Myrthe, de vrouw die de zorgboerderij runt.

“Dankjewel, Myrth”, zegt papa. “Mag het ook gewoon op een boterham?”

Papa neemt het potje van haar aan en veegt een takje uit haar haar. Het gebaar is zo intiem dat ik snel mijn omgevouwen mouwen inspecteer. Zou er iets spelen? Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Papa heeft veel rampen veroorzaakt voor veel vrouwen. Myrthe lijkt me daar te lief en verstandig voor. Ik houd mijn hart vast.