Janneke & het hospice: “Een moment, zo kostbaar, zo broos, dat het al verdwenen is als je het wilt vangen”

Deze week leert Janneke een nieuwe vrouw en haar zoon kennen. Hij heeft veel verdriet, maar probeert zich groot te houden en zijn tranen te verbergen.

Het gewicht van tranen

Kun je tranen meten? Zijn sommige tranen zwaarder, voller dan andere? Tranen vanwege een verliefdheid die voorbij is, vallen anders dan die vanwege het verdriet omdat je wordt gepest, wordt buitengesloten. Chronische tranen hebben een andere oorsprong dan bruidstranen. Tranen vanwege een geschaafde knie voelen anders dan de tranen omdat een dierbare binnenkort zal sterven. De tranen vanwege het verlies van een baan, rollen anders over onze wangen dan de tranen vanwege het verlies van een huisdier.

Bloemen, blaadjes en pantoffels

Ze zitten aan tafel als ik om tien uur vrijdagochtend binnenkom. Ik ken ze nog niet. Een man van middelbare leeftijd met zijn jas aan, een oudere dame in nachtjapon, zacht wit haar valt in krulletjes in haar nek. Terwijl ik de venkel, tomaat en knoflook snij voor de lunch, hoor ik hem in onversneden Amsterdams accent praten.

“Ik heb in ieder geval bloemen voor u op de kamer gezet.”

“Maar er stonden al bloemen”, fluistert de dame.

De man zucht. Een machteloze zucht. Hij probeert zijn trillende handen te verbergen door ze op elkaar op tafel te leggen, maar het helpt niet.

“Dat zijn bloemen van hier, moeder. Ik heb nog extra bloemen voor u meegenomen, ik wist niet dat er al bloemen zouden zijn.” Hij veegt iets van zijn wang, vouwt zijn handen om zijn koffiekopje. “Ik heb ook iets te lezen voor u meegenomen. Een blaadje dat u graag leest. Het ligt naast uw bed.”

“En de pantoffels?”

“De pantoffels ook moeder, de pantoffels ook. U heeft ze aan.”

Schaduwtranen

“Hoort die tuin ook bij dit hospice?” vraagt hij nadat zijn moeder door iemand van de verpleging is opgehaald om de intake af te ronden. Het is half februari, lief licht komt door de ramen. Hij heeft er een opengemaakt en staart naar beneden. “Het lijkt me lekker om daar te zitten, als het wat warmer is.” Ik kom bij hem staan.

“Alle kamers hebben in ieder geval een groot balkon”, zeg ik. Ik weet niet of de tuin bij het hospice hoort. “Aan deze zijde van het gebouw zit je heerlijk in de zon. De tuin beneden ligt in de schaduw.”

“Mm, ja. Ze houdt van schaduw.” Zijn ademhaling is onregelmatig.

“Vroeger had ze gitzwart haar, me moeder.” Hij knikt in de richting van waar ze zojuist aan tafel zat. Zijn stem breekt bij ‘me moeder’, maar hij houdt zijn kin in de lucht. Ik laat me niet kennen, zegt hij zonder woorden. Ik laat me niet kennen. “Ze is voor de zevende keer gevallen, ik woon aan de andere kant van haar straat, een eindje verderop. Ik heb camera’s geïnstalleerd, voor als ik aan het werk ben. Op de grond, aan het plafond. Alle hoeken. Alle kamers. Ook de wc, slaapkamer. Ze is toch alleen, daar gebeurt niks.” Hij draait naar me toe. De gebogen man aan tafel blijkt groot en breed, zijn blik is wazig. “De vorige keer lag ze met haar hoofd in een plas bloed. ‘Dit is de laatste keer’, dacht ik... toen heb ik ze opgehangen. Dus ik keek vanmorgen, maar ik zag niets. ‘Ze zijn kapot’, dacht ik. Ik draaide mijn telefoon, dat kan hè, dan krijg je breed beeld, en toen zag ik haar liggen. Er lag een pantoffel voor de camera die ik onder de tv had gezet, daardoor zag ik eerst niks.” Hij haalt zijn neus op. “Die pantoffels.”

De tranen zijn sterker dan zijn trots.

“Maar die tuin is fraai hoor, die vindt ze wel mooi. In de schaduw. Nou dan gaan ik maar. Bedankt hè, ruikt trouwens lekker.”

“Wilt u straks ook iets eten?”

“Bewaar maar voor me moeder. Ik moet werken.” Met de mouw van zijn werkersjas wrijft hij nog een snik weg bij zijn neus. “Ik kom vanavond weer.” Grote, snelle passen naar de deur.

Signaal van tranen

Er bestaan lichte tranen, die die zeldzaam gelijkmatige toestand symboliseren van intens geluk en de wetenschap dat dit geluk enkel nu zal bestaan. Een moment, zo kostbaar, zo broos, dat het al verdwenen is als je het wilt vangen. Er zijn vertraagde tranen, geremde tranen, tranen van schaamte, woedende tranen, anticiperende tranen bij dreigend verlies. Een ding hebben alle tranen, zelfs vreugdetranen, gemeen; ze vragen om troost op de meest pure, eerlijke manier.

Ze zeggen: ik ben overweldigd, verpletterd door wat ik voel.

Ze zeggen: hou me vast. Ik weet het even niet meer.