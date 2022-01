Het was de derde maandag van het jaar. Volgens de Britse psycholoog Cliff Arnall de meest deprimerende dag van het jaar. Hij bedacht in 2005 zelfs een formule waarmee hij kon staven dat dit de dag is waarop de meeste mensen zich verdrietig voelen:

Janneke en het hospice - formule Beeld Libelle

de ‘W’ is de maat voor het weer, ‘D’ voor de schulden, ‘d’ voor het maandelijkse salaris, ‘T’ voor hoelang geleden het Kerst was, ‘Q’ voor hoe goed men nog de goede voornemens volhoudt, ‘M’ voor het motivatieniveau en ‘Na’ staat voor het gevoel om actie te ondernemen. Ondanks het feit dat Arnall werd overladen met kritiek op zijn theorie, wordt er jaarlijks veel aandacht aan deze dag geschonken.

De grap van Blue Monday

Mevrouw T. (89) schiet in de lach. “Wat is er zo grappig?”, vraagt meneer L. (73) met zijn slissende, Amerikaanse tongval.

“Het was afgelopen maandag Blue Monday. Kennelijk de meest vervelende dag van het jaar, al weet ik niet meer zo goed wat ik die dag heb gedaan. Ik heb niks gekocht in ieder geval. Hier staat dat er in Amerika alleen al omzetten op deze specifieke dag worden gegenereerd van 10 tot ruim 11 miljard dollar. Nog meer dan op Thanksgiving waarop ruim 5 miljard dollar wordt gespendeerd en op Black Friday 8,9 miljard dollar. Dat is grappig toch?” Ze kijkt hem geamuseerd aan. “Vooral omdat het een verzinsel blijkt te zijn van een PR-bureau dat gretig wordt ingezet door bedrijven om hun assortiment voor een appel en een ei aan te bieden.” Ze grinnikt als een keurig meisje dat net een schuine mop geeft verteld.

Schaamte

“Ik schaam me er soms voor Amerikaan te zijn”, verzucht meneer L. “De tien rijkste mannen zijn ook vrijwel allemaal Amerikanen. Hun vermogen is de afgelopen twee jaar verdubbeld, terwijl in diezelfde periode meer dan 160 miljoen mensen in armoede terecht zijn gekomen.” Mevrouw T. schudt haar hoofd, reageert: “Klopt, het staat in hetzelfde stuk.” Ze citeert: “Vooral vrouwen en andere achtergestelde groepen worden hard geraakt. Vrouwen en meisjes zouden in 2020 gezamenlijk 800 miljard dollar aan inkomsten hebben verloren. Tijdens de pandemie verdienden de tien rijkste mannen ter wereld 15.000 dollar per seconde of 1,3 miljard dollar per dag.”

“Obsceen”, slist meneer L. en draait zich om. “Wat maak je voor lunch vandaag?”

“Pompoensoep”, antwoord ik. Meneer L. kreunt en draait zich weer naar mevrouw T.: “In Amerika maken we geen soep van pompoen. Ik ken alleen pompoentaart, pumpkin pie. En dat eten we op Thanksgiving Day met de familie en daarna maken we ruzie. Dat hoort erbij.”

Altijd meer willen

“Wat ruikt het alweer heerlijk hier.” Mevrouw G. (59) kijkt met haar fonkelende bruine ogen achter haar ronde brilletje in de soeppan. “Knoflook, pompoen, mmm, lekker!”

“Meneer L. denkt daar anders over”, zeg ik met een knipoog en net iets te hard.

“Dat hoorde ik. Maar zoals ik al zei, schaam ik me voor mijn land en juist daarom zal ik jouw pompoensoep proeven. Als daad van klein verzet.”

“Waarom schaamt u zich?” Mevrouw G. gaat aan het hoofd van de tafel zitten.

“Omdat ze altijd meer willen, ze staan boven de wet, alles moet altijd groter. En als je niet voor ze bent, dan ben je automatisch tegen ze en beschouwen ze je als de vijand.” Mevrouw G. knippert met haar ogen als ze de cijfers hoort die onderdeel uitmaken van de voedingsbodem voor zijn gêne en zegt: “Mijn arts wil ook meer. Er zit nu 85% van mijn zusje in mij. Dat is een score van een 8,5 voor een toets waar je maximaal een 10 voor kunt krijgen. Ik was heel erg blij, maar de arts vindt het onvoldoende, hij wil een perfecte score. Dan pas is de beenmergtransplantatie geslaagd.” Met haar wijsvinger duwt ze haar brilletje iets verder op haar neus.

“Soms is meer willen geoorloofd”, stemt meneer L. toe. “Soms is meer willen noodzaak.”

“Een stamceltransplantatie kost gemiddeld tussen de € 35.000 en € 40.000. Dat vind ik al duizelingwekkend veel. Dat verdienen die mannen in minder dan drie seconden.” Mevrouw G. pakt de rand van de tafel vast alsof ze bang is dat ze gaat vallen.

Altijd een keuze

Mevrouw T. gooit de krant in de papierbak. “Dat weten we dan ook weer. Wat een ravage is het daarbuiten en achter de schermen. Ik ben blij dat ik hier ben. Hier is het veilig.”

Ik loop naar haar toe met een kopje soep. “Wilt u pompoensoep?”

“Heb ik een keuze?” Verward trek ik het kopje weer weg om het vervolgens weer terug te schuiven. “Ja,” zeg ik, “u heeft altijd een keuze.” Ik kijk haar glimlachend aan – dwingen heeft geen zin, zo weet ik inmiddels, een beetje begrip des te meer.

“Dan zeg ik ja tegen de soep.”

“Ik ook”, lispelt meneer L.

“En ik ook”, zegt mevrouw G. “Alleen mag ik tot ik een tien heb niet hier aan tafel eten. Mijn weerstand is nog laag zodat de cellen van mijn zusje alle ruimte krijgen om zich te nestelen in mij.”

Ik kijk naar meneer L. die zachtjes slurpt en naar mevrouw T. die mompelt dat ze nog nooit van pompoensoep gehoord heeft en ik denk aan het woord ‘nestelen’. Aan hoe de cellen in het lichaam van mevrouw G. als kleine pluizige beestjes behaaglijke, warme plekken in hun nieuwe huis zoeken en zich daar na een paar keer draaien en krabben zachtjes neervlijen, tevreden. Om voor altijd te blijven.

Kwetsbare willekeur

Ik breng de lunch naar haar kamer, mevrouw G. zit aan haar bureau/eettafel. Ze neemt een foto van het eten. “Dat stuur ik naar mijn zus. Dan eten we toch een beetje samen.” Ik schiet vol. Omdat ze zo kwetsbaar is. Omdat alles zo klein en tegelijkertijd, in het moment van de dag, van het uur, zo overweldigend groot kan zijn. Omdat het allemaal zo willekeurig is. Omdat het geen pr-stunt is, in het leven geroepen door een vlijtig marketingbureau. Alleen weten we dat pas op het moment dat het zo ver is. Tot die tijd hoort ziek zijn en doodgaan bij een ander. Zoals alles wat we (nog) niet zelf hebben ervaren: armoede, misbruik, verlies.

Onhandig rommel ik met het mondkapjes en wens haar smakelijk eten. “Dag mevrouw G., tot de volgende keer.” Op de wc droog ik mijn ogen en kijk ik mezelf aan.

“Het hoort ook bij jou”, zeg ik tegen mezelf. “Maar nu nog niet. Er ligt nog heel veel moois in het verschiet.”