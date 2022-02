Er is iets aan de hand met mevrouw S. Janneke zoekt haar op en ontdekt de waarde van een mensenleven.

In de tussendagen, de dagen die liggen tussen mijn bezoek aan dit hospice, verdikken mijn zorgen tot het moment dat ik mijn eigen gedraai en gewroet in mijn gevoelens kan loslaten. De meditatieve omgeving, en de zorg voor zij die gaan sterven, roepen de gedachten in mijn hoofd tot een halt. In die kraakheldere, levensechte dagen is mevrouw S. (90) plotseling achteruit gegaan.

Waarde van het leven

Feitelijk is het niet mevrouw S. die achteruit is gegaan. Het zijn haar ogen, begrijp ik van een van de bewoners wanneer ik opmerk dat ik haar mis bij de lunch.

“De letters smelten samen”, zegt ze vertwijfeld als ik haar in haar kamer aan het einde van de Palliatieve-gang opzoek. Ze pakt het kloeke boek van haar nachtkastje waar een ezelsoortje markeert waar ze is gebleven, slaat het open op haar schoot. “Of ik het nu dichtbij houd of veraf... het is een soep van streepjes en rondjes. De dokter zegt dat een operatie geen zin heeft. Maar weet je...”, ze leunt naar me toe, fluistert alsof ze een geheimpje wil vertellen, “volgens mij vindt hij me te oud. Waarom zoveel moeite doen voor een oudje, zo is het toch? Ik las eens ergens dat economen hebben berekend dat de zorgsector per persoon maximaal € 80.000 per extra levensjaar zou moeten uitgeven. Dus oudjes die veel medicijnen en een dure operatie nodig hebben, hebben een te hoog prijskaartje. Er moeten keuzes worden gemaakt, want de hoeveelheid geld is eindig en de hoeveelheid mensen niet, excuseer mijn cynisme. De waarde van een gemiddeld mensenleven, zo hebben ze berekend, is tussen de 3 en 7 miljoen dollar – dat hangt af van of het werk dat ze doen gevaarlijk is, in welk land ze wonen, weet ik het wat.”

“Wat vindt u dat uw leven waard is?”

“Onbetaalbaar. Maar alleen voor mijzelf. Al mijn herinneringen, ervaringen, al mijn tranen, al mijn geluk. Maar ik weet heus wel dat alles wat in mij ligt opgeslagen, van weinig waarde is voor anderen. Ik ben geen schatkist. Uiteindelijk word ik ook een statistisch gegeven. Dit alles, mijn verdriet om het verlies van mijn zicht en daarmee van mijn vrijheid, mijn autonomie... het is klein, marginaal en onbetekenend in het licht van alle levens hier op aarde.”

Een ander pad inslaan

“Zal ik u voorlezen?” Mevrouw S. knikt.

“Ik ben zo terug.” Ik pak mijn tas uit het kantoortje en haal op de kamer van mevrouw S. het nieuwste boek van Chris de Stoop eruit, bekend van prachtige boeken zoals Dit is mijn hof en Wanneer het water breekt.

“Kent u hem?”

“Nu wel”, zegt ze en sluit haar ogen. Met haar schouders duwt ze het kussen steviger onder haar nek.

“Begin maar.”

Ik werp een blik op de flaptekst van het boek Hemelrijk. Bezorgd kijk ik weer op.

“Wilt u dat ik met dit boek begin, weet u dat zeker?” vraag ik als ik de samenvatting met haar heb gedeeld.

“Misschien komt het te dichtbij, misschien biedt het troost. Dat zullen we pas weten als we een eindje op weg zijn. Een ander boek openslaan kan altijd nog. Het boek waarin ik net ben begonnen, krijgen we waarschijnlijk niet meer uit, dat heeft 700 bladzijden.” Ze loert met één oog naar me, strijkt haar haar naar achteren, vouwt haar handen op haar borst. “Toe maar, ik ben er klaar voor.” En sluit haar ene oog weer.

Riskante tredmolen

Zachte slaapgeluiden. Heel even stokt haar adem. Een eindeloze seconde later neemt mevrouw S. met een ronkend geluid, vanuit het achterste van haar keel, een flinke hap lucht en laat die met een zucht weer los.

Ze bleef er toch zeker vier hoofdstukken bij.

Mijn gedachten glijden weg, naar die riskante tredmolen waarin mijn hoofd belandt wanneer ik me buiten deze verstilde wereld bevind.

Het was druk de laatste tijd. Of beter gezegd: ik maakte me druk. Ik voelde me niet zo goed. En als ik me zo voel, onmachtig ten opzichte van de vaart van het leven, de schoonheid zelfs, heb ik neiging om mezelf te verstoppen. Voor mijn ouders, zij die me na aan het hart liggen. Want ze zullen het aan me zien en horen en dan wordt ernaar gevraagd en als ik er woorden aan geef, bestaat het verdriet echt. En dat moet vermeden worden. Vrolijk moet ik zijn. De vrolijke dochter (en vrouw, vriendin, moeder) met wie alles prima, goed en uitstekend gaat. Alles op de rit. Vraag me niet waarom, maar op een bepaald moment in het leven heb ik mezelf dit opgelegd.

Ik kom eraan, mama

“Ik was zeker even weg?”

“Hopelijk kwam het niet omdat het saai was?”

“Nee, nee, het is het tijdstip van de dag, zo na de lunch. Dan ga ik altijd even slapen. De slaap was in zijn voordeel, nu ik toch al lag. Ik was een makkelijke prooi.” Ik voel hoe ze mijn bewegingen volgt wanneer ik mijn tas pak.

“Kom je de volgende keer weer voorlezen?” Ik geef haar een snelle aai over haar wang, niet te dierbaar, niet te close. Ik ben hier maar kort en een keer per week. Waar ben ik bang voor? Nabijheid en het onvermijdelijke verlies dat daarmee samenhangt?

Mijn oog valt op een zin voor ik het boek dichtsla: ‘Hou je moeder maar vast zolang het nog kan. Je hebt er maar één.’ Mijn telefoon licht op. Er staat: ‘Gaat alles goed? Je bent zo stil de laatste tijd.’ Ik heb er maar één. Daar kun je geen prijskaartje aan hangen. Ik heb er maar één die ik zo mag noemen, bij ik wie ik gewoon mezelf mag zijn en ik schrijf: ‘Ik kom eraan. Ik kom eraan, mama.’