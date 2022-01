Zij had glitters op haar wang

Op mooie dagen gaan ook mensen dood. Het is lastig voor te stellen wanneer de zon zo lief straalt, de wereld zo zacht kleurt, vriendelijk, romig en zoet. Op mooie dagen sterven ook mensen. Mooie mensen. Ik werd daaraan herinnerd op een stralende dag tussen Kerst en Oud en Nieuw dankzij een rouwadvertentie in de krant. De moeder van een van mijn beste vriendinnen op de middelbare school overleed op 20 december.

Open einde

“Ik vind het een slecht einde”, zegt mevrouw S. (90).

“Maar we zijn pas net begonnen”, stamel ik. “Met het nieuwe jaar.” Ik trek mijn jas uit en bewaar de gedachte aan het overlijden van de mooie vrouw vlak voor het einde van het oude jaar in een hoekje van mijn gevoel.

“Ik bedoel dit boek”, zegt mevrouw S. en tikt op het enorm dikke boek op haar schoot waarin ze al weken aan het lezen is alsof ze het straft. “Het is sowieso te dik. Voor mijn leven heb ik minder woorden nodig.”

“Wat vindt u dan een goed einde van een boek?” vraag ik, terwijl ik de titel onder haar vingers probeer te ontwaren.

“Als het klopt”, zegt ze peinzend.

“Hoe weet u dat het klopt?” Ze blijft haar hand op het omslag houden, alsof ze de wereld voor het boek wil behoeden.

“Dat voel je. Dan zijn er vraagtekens meer. En ook geen uitroeptekens. Zelfs geen komma’s. Geen ‘of’ of ‘mits’ of ‘maar’. Geen inhoudingen, geen opstoppingen. Je hebt geen interpunctie meer nodig, geen interrupties. Omdat alles samenvalt en klopt. Alleen een punt.”

“U verlangt een duidelijk einde, begrijp ik.”

“Een verhaal moet geen open einde hebben. Waarom heb ik het boek anders gelezen? Ik mag meekijken in iemands leven, ik leef mee met alles wat die persoon overkomt, ik geef die persoon, dat personage, mijn tijd en dan loopt die op de laatste bladzijde zomaar weg, zonder kaartje, zonder richting, zonder duidelijke aanwijzing. En laat mij alleen achter.”

“Zou u willen dat er een boek over u wordt geschreven?”

“Wie zou dat nou willen lezen?” Ze kijkt me verbijsterd aan. “Jij? En wie zou het moeten schrijven? Waar zou ik moeten beginnen?”

“Ik zou het graag willen lezen.”

“Maar het heeft vooralsnog een open einde”, fier slaat ze de koraalgouden, mohair sjaal om haar schouders, “dus er valt nog niets te lezen.” Ik kijk naar haar elegante bewegingen, naar de rijke, stijlvolle stof. “Mooi hè, van mijn zoon uit Guatemala, handgeweven. Daar zou ik graag nog eens naartoe willen.”

Met ogen waarin bijna een eeuw aan herinneringen ligt opgeslagen, kijkt ze uit het raam over de stad. Dan pakt ze haar handtas en haalt er een notitieboekje uit. “Heb je misschien een pen voor mij? Ik begin gewoon bij het begin. Het einde volgt vanzelf. Toch?” Ik geef haar de pen, loop naar de keuken en ga naar het hoekje in mijn gevoel waar ik eerder deze ochtend iemand even achterliet.

Zij was niet bang

Het contact verwaterde in de loop der jaren, maar de vriendin ben ik nooit vergeten en dat zal ook nooit gebeuren. Al verdwijnen ze uit je directe gezichtsveld, sommigen, de meest bijzondere, de meest unieke, blijven in je hart voor de rest van je leven. Soms is een open einde een geruststellend gegeven. Alles is nog mogelijk.

Ik denk aan het overlijdensbericht en zie haar en haar moeder voor me, het liefst lovertjes op de kleding, allebei fonkelend, lonkend naar het leven, altijd een glinstering in en naast hun ogen. Een veegje glans. Een beetje feest uit een potje, ieder dag. In de annonce stond: ‘Zij was niet bang. Zij had glitters op haar wang.’ Op mooie dagen gaan ook mensen dood. Punt.