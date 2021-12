Maartje: “Dat is zo mooi aan sex met een vrouw, vind ik, we nemen zo lekker de tijd”

“Heb jij eigenlijk een vibrator?”

Stoffige vibrator

Haar hand streelt zachte rondjes op mijn rug. We wilden elkaar zo graag zien dat we allebei een vrije ochtend hebben genomen terwijl de kinderen op school zitten. Na een koffie met een stukje stol hebben we ons subtiel op haar bank laten zakken en daar liggen we nu. Zoenend, knuffelend en strelend.

Ik vind het wel stoer dat ze het vraagt.

“Ja,” antwoord ik. “Maar sinds ik de batterij een keer nodig had voor de afstandbestuurbare auto van Mats ligt-ie te verstoffen.”

Miranda lacht, dan is ze zo mooi.

“Je hoeft je naar mij niet te verantwoorden hoor,” lacht ze. “Ik wil je gewoon nog beter leren kennen.”

“Weet ik,” zeg ik. “Ik schaam me ook niet. Ik vind mijn eigen handen gewoon lekkerder dan m’n vibrator. Jij?”

“Ik vind jouw handen ook lekkerder dan mijn vibrator,” kopt ze in.

“Vind je dat ja? Nou, gelukkig maar. En mijn tong?”

“Jouw tong is al helemaal lekkerder,” glimlacht Miranda. “Dan alles,” en ze zoent me. Strelend over haar bovenarm, voel ik de bolling van haar borst. Ik duw, ik streel, ik pak, ik kneed. We zoenen vurig, op klaarlichte dag. Dan duwt ze zich los.

Wat een uitvinding

“De gordijnen…” Ik wil rechtop gaan zitten, begripvol voor de hint van de buren, maar Miranda trekt me naar zich toe.

“Nee, nee, niet weggaan. Kijk,” zegt ze. Uit het laatje van haar salontafel trekt ze een klein wit staafje, dat een afstandsbediening blijkt. Plop duwt ze en de gordijnen in haar erker schuiven vanzelf naar het midden.

“Nu weet ik eindelijk waarom dit zo’n handige uitvinding is,” lacht ze.

De bovenste knopen van mijn wollen vestjurk zijn vanzelf open gegaan, alsof ze het aanvoelen. Miranda ziet het ook en buigt voorover. Met zachte zoenen warmt ze mijn decolleté op. Ze kust mijn hals, mijn borsten, mijn huid. Zoenen wordt likken en likken wordt zachtjes, héél zachtjes bijten.

De tijd nemen

Dat is zo mooi aan seks met een vrouw, vind ik, we nemen zo lekker de tijd. Ook al is het nu midden op de dag, ook al moeten we over twee uur weer op het schoolplein staan, we kennen geen haast.

Ik streel Miranda’s billen, ik ben dol op haar billen en steek mijn handen onder haar string. Ik trek er zachtjes aan en duw met mijn knie voorzichtig tegen haar bekken. Er klinkt een kreun uit mijn boezem. Haar broek zit te strak om mijn handen verder naar beneden te laten zakken, maar de golvende bewegingen die haar onderlijf maakt, vertellen me dat dat niet hindert.

“Mmmmmm Maartje,” hijgt ze. Wat klinkt het lekker als ze mijn naam zegt.

Met haar rechterhand wipt ze zo m’n panty in. De spanning, de setting en de verkering zelf maakt dat er nauwelijks moeite nodig is. Drie tellen later schokken we allebei na op de bank. We kussen, en kussen nog meer. Lief en lekker.

“Ik ben zo blij met jou,” zeg ik.

Kllllikkk, klinkt het vanaf de gang. Pieeep. “Het lijkt wel of ik de voordeur hoor,” grap ik.

Miranda veert op.

“Shit!!”