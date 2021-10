Maartje: “Het voelt ongemakkelijk om verdriet te tonen bij een potentiële nieuwe liefde”

Na een rondje hardlopen is-ie er alsnog: de enorme huilbui. Schokschouderend lig ik op de bank, reddeloos verloren. Moederziel alleen. Eenzaam en verlaten. En alle andere tranentrekkers die je erbij kunt halen om die onderste traan boven te krijgen. Ik ben zo iemand die niet boos kan worden, niet snel gefrustreerd is, maar eerst altijd huilt. Pas daarna kan ik uitzoeken wat ik nu echt vind en voel.

Ben je wel oké?

Miranda. Ze heeft me al vijf apps achter elkaar gestuurd en ik heb nog nergens op gereageerd. Het feit dat ze nu niet onzeker doet, maar met oprechte interesse bij me incheckt, maakt haar alleen maar aantrekkelijker.

Niet zo in m’n hum. Komt wel goed.

Zo makkelijk laat ze me er niet mee wegkomen, want ze belt me meteen.

“Vertel.”

Haar stem klinkt als een madeliefje. Het doet me goed haar weer te horen.

Al na drie zinnen huil ik weer. Het voelt ongemakkelijk om verdriet te tonen bij een potentiële nieuwe liefde, helemaal nu het over m’n ex gaat.

Maar ze begrijpt me.

“Houd je van Thais?”, vraagt ze.

“Ja.”

“Goed. Ik ben er over een half uur. Met comfort food. App me wel even je adres.”

Jeetje. Wat voelt het ontzettend fijn en lief en spannend dat ze komt. Met een plens water in mijn gezicht, een tweede ronde mascara en een schoon shirtje probeer ik er nog wat van te maken. Mijn haar steek ik op met een klem, hier en daar trek ik er een plukje uit voor het speelse effect. Kak. Te groot. Nog eens dan.

Een vliegensvlugge opruimronde door de kamer, de Front Porch-playlist op en dan zo nonchalant mogelijk met de krant op de bank.

Liesbeth appt me een hartje.

Op dat moment gaat de bel.

Miranda ziet er heel anders uit dan de laatste keer dat ik haar zag. Maar goed, dat was ook de enige keer. Vandaag draagt ze een denim jumpsuit in het zwart, met Dr. Martens eronder. Haar lippen vuurrood, haar sieraden groot. Ze is prachtig.

“Hee lieverd”, lacht ze. “Leuk huis zo te zien, leuke buurt ook. Zet jij even twee borden en wat bestek op tafel? Het koelt snel af.”

We eten, we kletsen, we lachen, we flirten. Witbier blijkt prima te kunnen bij Thais en zonder overleg schuif ik haar een derde flesje onder haar neus. Dit was een slopende dag, maar toch wil ik dat deze avond zo lang mogelijk duurt.

“En jouw meisjes dan?”, vraag ik verschrikt.

“Die logeren bij mijn moeder”, glimlacht ze. “Dat was sowieso het plan.”

“En jij? Logeer jij vandaag hier?”

Zoenend zegt ze ja.