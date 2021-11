Maartje: “Ik weet niet wat we precies zijn”

“Maartje?” Verdomd. Het is Vera.

“Nog steeds je vaste hardlooprondje hier?” vraag ik. Ze knikt. Zonder mascara en haar in een staart ziet ze er goed uit, als altijd.

“Hoe is het met je?” vraagt ze. “Je ziet er goed uit.”

“Dank je! Jij ook. Gaat het ook goed?” Is natuurlijk wel zo beleefd om te vragen, maar ik ben ook echt benieuwd.

“Ja. Zeker goed ja. Met de zaak, en met de fam. Alles goed ja, en…”

“En?”

“En ik heb een nieuwe liefde.” Ze bloost ervan. Een klein stompje op mijn hart kan ik niet ontkennen, maar ik voel ook dat ik oprecht blij voor haar ben. Vera is echt een catch.

“Wat heerlijk voor je!” zeg ik daarom.

“Ja, heel fijn om weer een relatie te hebben”, glimlacht ze. “Leuke vrouw ook, natuurlijk. Beetje gek om tegen jou te zeggen. Ehm, maar ja. En jij? Hoe is het bij jou?”

“Jochem woont nu al een tijdje ergens anders en ik heb ook een nieuwe relatie”, zeg ik. Of jok ik, wellicht, want feitelijk weet ik niet eens of Miranda en ik wel exclusief zijn. Of wat we precies zijn. Opnieuw voel ik hoe blij ik ben dat het zo fijn en goed met haar gaat. We wensen elkaar alle goeds en ik maak mijn hardlooprondje af. Een bijzonder goede shuffle is mijn bonus op deze dag. Soms heb je dat, wel drie, vier, vijf nummers achter elkaar die precies passen bij je gemoed en je energie. Bring the beat in! gilt Beyoncé in mijn oren. You put my love on top tatadadatata. Goed onthouden deze, stuur ik ’m ook nog een keer naar Miranda. Niet nu, nu is nog te vroeg. Hard-van-stapel is nooit sexy.

Drie dagen later breng ik Mats en Nine weer volgens afspraak naar Jochem. Altijd een moeilijk moment, maar het doet me goed te zien dat ze graag gaan.

“Hoe zullen we Kerst doen dit jaar?” vraagt hij. Onhandige timing wel, want Nine staat nog in de gang.

“Met z’n allen!” roept ze. “Mogen Mats en ik een verlanglijstje maken?”

“Ehm, daar moeten mama en ik het nog even over hebben, schat.”

“Nou mama, je gaat het niet voor ons allemaal verpesten hoor!” moppert ze. En bedankt Jochem.

“We appen er wel even over,” bits ik.

Kerst, Kerst, ik ben nog helemaal niet bezig met Kerst. In mijn hoofd is het nog eind september of zo. Maar goed, het is november en dat is volgens Liesbeth de closure-maand bij uitstek. In al haar single jaren was dit de maand dat de meeste oude scharrels weer contact zochten, hopend op een warme Kerst. Zou ik dit jaar met Miranda onder de boom liggen? Zouden we hand in hand naar Robert ten Brink kijken op kerstavond?

“Jij mag ze eerste kerstdag wel”, app ik naar Jochem, omdat ik weet dat hij de kinderen graag meeneemt naar zijn ouders in Friesland. Het voelt gek dat ik daar dit jaar niet meer aan tafel zit. “We kunnen ook samen de cadeaus geven”, stuurt Jochem terug. Ik laat ’m nog even op ongelezen staan.

“Hoe zit jij in je feestdagenschema’s?” app ik naar Miranda.

Tring! Tring!

“Hé! Zo, jij zit er bovenop”, grap ik.

“Wil jij alsjeblieft mijn +1 zijn op het grote familiegala?”