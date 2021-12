Tessel: “Het lijkt wel alsof je op date gaat, met een man én een vrouw”

Julie is positief getest op corona omdat ze vrijt met een antivaxxer. Tessel haalt boodschappen voor haar dochter en twijfelt ondertussen over het voorstel van Wijnand. Uiteindelijk besluit ze toch te gaan.

Als ik zaterdagochtend opsta voel ik vlinders in mijn buik bij de gedachte dat ik Carla zondagmiddag ga ontmoeten. Ik heb geen idee wat me te wachten staat. Zal ze van mijn leeftijd zijn, of jonger? Dik, dun, wit, zwart, blond, brunette, rood?

Jaloers

Van Wijnand kan ik me herinneren dat hij niet een uitgesproken smaak had en in elke vrouw wel iets leuks zag. Ik merk ook dat ik het spannend vind om hem weer te zien, zeker in gezelschap van zijn vriendinnetje. Ik vraag me af of ik niet een beetje jaloers zal zijn. Maar dat kan ik me toch niet voorstellen. Ik ben niet meer verliefd op Wijnand.

Waanzinnig ziek

Als ik die middag na mijn yogales mijn telefoon aanzet, heb ik een berichtje van Julie. Niels heeft corona. Juul zelf is vooralsnog negatief, maar zal nu toch een paar dagen in isolatie moeten tot duidelijk is of zij het ook heeft opgelopen. Ik moet aan ons gesprek van vorige week denken, toen Niels schouderophalend vertelde dat hij geen vaccinatie heeft gehaald. Wraakzuchtig hoop ik dat hij waanzinnig ziek zal worden.

Ik fiets naar Albert Heijn, haal wat boodschapjes voor Juul en rijd naar haar huis. Haar huisgenootje Floor doet open. Julie zit op haar kamer en mag er voorlopig niet uit, zegt ze ginnegappend. ‘Moet ze maar niet vrijen met een antivaxxer.’ Ik zet de tas met boodschappen voor haar deur en roep naar haar dat ze in ieder geval is voorzien van chocola, drop en appels. ‘Dank mam!’, roept ze, ‘Ik vermaak me wel hoor. Ik moet toch hard studeren en ik ga lekker Netflixen.’

Je hoeft niks

Door een ijzige regen fiets ik naar huis. Ik ben mijn handschoenen vergeten en als ik thuiskom ben ik tot op het bot verkleumd. Ik laat het bad vollopen, zet een tafeltje ernaast met een kop thee, mijn boek en mijn telefoon. Ik stroop mijn natte yogakleren van mijn lijf en laat me in het stomend hete water zakken. Ik doe mijn ogen dicht. Af en toe beweeg ik een been of een arm, het water kabbelt kalmpjes om mij heen. Ik voel hoe de kou en de spanning uit mijn lijf trekken en ook in mijn hoofd wordt het weer rustig. Je hoeft niks, Tessel, zeg ik tegen me zelf. Je hoeft niks met die Carla, je hoeft niks met die Wijnand. Je kunt ook afzeggen als dat is wat je wil.

Maar ik zeg niet af. De volgende dag trek ik een jeans aan waarvan ik weet dat Wijnand die me sexy vindt staan. Eronder mijn laarsjes, erboven een zachtroze kasjmier truitje met een boothals. Ik maak me zorgvuldig op en borstel mijn haar. Ik kijk naar mezelf in de spiegel en lach naar mezelf. Mijn ogen fonkelen. Het lijkt wel alsof je op date gaat, Tessel, zeg ik spottend tegen mijn spiegelbeeld. Op date met een man en een vrouw.

Dan trek ik mijn jas aan en wandel naar het café waar we hebben afgesproken. Mijn hart bonst in mijn keel. Van de serene rust van gisteren is niks meer over.

Awkward

Als ik de deur van de Ysbreeker opentrek en aarzelend rondkijk, zie ik meteen Wijnand zitten. Hij zwaait naar me. Ik loop naar zijn tafeltje. Wijnand staat op en omhelst me. Ik schuif mijn mondkapje naar beneden en ga naast hem zitten. Pas dan durf ik goed te kijken naar de vrouw die tegenover hem zit. Een rond gezicht onder een bos roodbruine krullen. Aardige blauwe ogen. Zo te zien van mijn leeftijd. Een golfje opluchting slaat door me heen: gelukkig, niet kinky of ordinair of bloedjong. Dat had ik echt niet getrokken. Ze lacht en ik zie dat ze minstens zo zenuwachtig is als ik. ‘Hoi’, zegt ze met een licht Brabants accent. ‘Ik ben Carla. Djiezus, wat is dit awkward. Wijnand, wat doe je ons aan.’ En dan moeten we alle twee heel erg hard lachen.