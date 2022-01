Tessel: “Ik ben niet op zoek naar iemand puur en alleen voor de sex”

Vos zucht. Hij zegt: ‘Ik ben niet geïnteresseerd in sex. Of natuurlijk wel. Alleen: sex kan ik overal krijgen. Een uurtje op Tinder en ik heb in no time sex.’

Tessel Libelle

Ik kijk hem sceptisch aan. Dit is niet mijn ervaring, soms moet ik maanden tinderen voordat ik beet heb. Maar goed, ik ben niet op zoek naar iemand puur en alleen voor de sex.

‘Wat ik wil is liefde. Duurzame liefde.’ Hij kijkt er broeierig bij.

Nu ben ik aan de beurt om te zuchten. ‘Vos! De ene week roep je dat je niet geschikt bent voor de liefde, dat je een prima leven hebt met een neukerdje hier en een neukerdje daar, dat je je niet wilt binden. En de andere week beweer je het tegenovergestelde. Dat je lie-ie-iefde wil en niks anders.’

Vos zwijgt. ‘Het komt door Marijke’, zegt hij dan. ‘Die heb ik weer gezien.’

Speld in de hooiberg

Marijke is een ex van Vos. Marijke is zijn droomvrouw. Marijke is stoer en zelfstandig, mooi en ambitieus. In bed paste ze perfect bij Vos. ‘Ze wist precies wat ik nodig had’, verzucht hij. ‘Dan lag ik nog in bed, was zij al klaar met douchen en aankleden en ontbijten en dan kwam ze naar de slaapkamer en zei: ‘Zal ik je nog even klaarmaken?’ Zo’n vrouw die precies aanvoelt wat je wilt en nodig hebt, dat is toch een speld in de hooiberg?’ Hij kijkt me wanhopig aan. ‘Marijke ben ik verloren omdat ik me te veel aan haar vastklampte. Letterlijk. Dan zei ik tegen haar: “Wil je me één ding beloven? Wil je alsjeblieft altijd bij me blijven?” Ik heb haar verstikt, ik heb haar verjaagd.’

Hij vertelt dat hij vorig week koffie heeft gedronken met Marijke. Ze is nog steeds met de man voor wie ze Vos heeft verlaten: een stoere avonturier die de helft van de tijd in het buitenland verblijft. Vos en zij hadden een open relatie, maar dat werkte niet. Toen Marijke haar avonturier ontmoette en verliefd op hem werd, ging Vos kapot en hun relatie stuk.

‘Ik had gewoon moeten zeggen: natuurlijk mag je hem erbij. Dan was ze misschien wel gebleven. Nu heb ik helemaal niks.’

‘Dus’, zeg ik, ‘moet je tegen de ander zeggen: ik geef je de vrijheid. Opdat je blijft. Is dat wat je bedoelt?’

Aantrekken en afstoten

Even zijn we stil. Dan sta ik op en loop naar de boekenkast. Ik trek mijn beduimelde exemplaar van Liefdesbang uit, het boek van psycholoog Hannah Cuppen over mensen met verlatingsangst en bindingsangst, en de verstikkende liefdesdans die ze samen opvoeren. Een dans als een tango, waarbij de partners elkaar beurtelings aantrekken en afstoten.

‘Hier’, zeg ik. ‘Lees dit eens. Dit is de bijbel voor singles zoals jij en ik. Mensen zoals je ze bij bosjes tegenkomt op Tinder, die altijd verliefd worden op de verkeerde types, op mensen die hen niet willen. En de mensen die op hen verliefd worden, die moeten ze niet. Dat heeft alles te maken met het feit dat ze in hun jeugd onveilig zijn gehecht, zegt Hannah Cuppen.’

Ik denk aan Vos’ moeder die ziekelijk was vanaf zijn vroegste jeugd en die overleed op zijn 21e. Aan zijn vader die zich geen raad wist met dat eenzame jochie en hem verwaarloosde. Dat joch, dat al vanaf zijn veertiende liefde verwart met sex, en genegenheid met lust, en een lijst bijhoudt van de hónderden vrouwen met wie hij het bed heeft gedeeld. Die de moeder van zijn dochter eindeloos bedroog, en daarna nooit een fatsoenlijke relatie heeft gehad. Ja, met Marijke. Totdat hij haar wurgde met zijn overstelpende, angstige, beklemmende liefde. De liefde van een kind dat radeloos zegt: blijf bij mij.